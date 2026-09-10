«Не оправдывает надежд»: Стало известно, почему Галкин* решил заняться бизнесом

10 сентября 2026, 13:49

Продюсер Рудченко: финансовая нестабильность подтолкнула Галкина* к бизнесу

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказал мнение, что доходы шоумена Максима Галкина* от выступлений в Европе не оправдывают ожиданий артиста.





В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что именно финансовая нестабильность побудила комика заняться бизнесом.

«Его как шоумена уже не так активно хотят видеть. Работает он на гораздо меньшую аудиторию. Соответственно, зарабатывает Галкин* меньше, а потребности снижать, видимо, не хочет. Я думаю, что его доходы от занятий шоу-бизнесом в Европе совсем не оправдывают надежд. Оттого и такое решение — податься в бизнесмены», — пояснил продюсер.