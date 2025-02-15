Одна геолокация и букет-сердечко: Валиеву подозревают в романе с хоккеистом

«Наша семья — это бабушка, ты и я»: дочь Чернышева от Анастасии Заворотнюк ревниво отнеслась к его словам о Наоми Ланг

Дочь Заворотнюк и Чернышева с ревностью отнеслась к близкой дружбе отца с Наоми Ланг