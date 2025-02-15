Одна геолокация и букет-сердечко: Валиеву подозревают в романе с хоккеистом

Камила Валиева (Фото: Telegram/@kamilavalieva26official)
Российскую фигуристку Камилу Валиеву подозревают в романе с хоккеистом Никитой Нестеровым, играющим за ЦСКА. Как пишет StarHit, у знаменитостей нет общих фотографий, однако пользователи вычислили, что у них одна геолокация. А еще Валиева опубликовала фото букета в форме сердца.
Валиева не раскрывает подробностей своей личной жизни, однако в настоящее время она учится и участвует в ледовых шоу. В прошлом году фигуристка закончила школу, а теперь является студенткой Московского госуниверситета спорта и туризма. Кроме того, она снова хочет вернуться в спорт.
Ранее сообщалось, кому призналась в любви певица Мари Краймбрери.
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«Буду прикладывать все усилия, чтобы вновь радовать зрителей, себя, тренеров и, конечно, всех болельщиков», — признавалась девушка.Что касается Нестерова, 31-летний спортсмен развелся с супругой, которая родила ему двоих сыновей.
Ранее сообщалось, кому призналась в любви певица Мари Краймбрери.
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Никита Кротов