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Одна геолокация и букет-сердечко: Валиеву подозревают в романе с хоккеистом

Камила Валиева (Фото: Telegram/@kamilavalieva26official)

Камила Валиева (Фото: Telegram/@kamilavalieva26official)

Российскую фигуристку Камилу Валиеву подозревают в романе с хоккеистом Никитой Нестеровым, играющим за ЦСКА. Как пишет StarHit, у знаменитостей нет общих фотографий, однако пользователи вычислили, что у них одна геолокация. А еще Валиева опубликовала фото букета в форме сердца.
Валиева не раскрывает подробностей своей личной жизни, однако в настоящее время она учится и участвует в ледовых шоу. В прошлом году фигуристка закончила школу, а теперь является студенткой Московского госуниверситета спорта и туризма. Кроме того, она снова хочет вернуться в спорт.

«Буду прикладывать все усилия, чтобы вновь радовать зрителей, себя, тренеров и, конечно, всех болельщиков», — признавалась девушка.
Что касается Нестерова, 31-летний спортсмен развелся с супругой, которая родила ему двоих сыновей.

Ранее сообщалось, кому призналась в любви певица Мари Краймбрери.

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#мир
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«Люблю тебя!»: беременная Мари Краймбрери на публике призналась в любви Билану
15 февраля 2025, 12:12

Мари Краймбрери (Фото: Instagram*/marikraimbrery)

Беременная певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) призналась на публике в любви своему коллеге по цеху Дмитрию Билану. Об этом пишет Voice.
«Дима, я люблю тебя!» — сказала Мари в ответ на слова Билана о том, что ему приятно быть с исполнительницей «на одной волне».
Звезды обнялись, долго не выпуская друг друга из объятий. Билан оценил возможность стать крестным отцом будущего ребенка Краймбрери и блогера Давида Манукяна (Дава).

«Я так ответственно к этому отношусь, у меня уже есть двое детей крестных. Мне не всегда на это есть время. Но опять же, говорят отказываться нельзя, если предлагают», — отметил певец.

Дмитрий Билан является крестным отцом сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

Ранее сообщалось о разводе режиссера Федора Бондарчука.

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Развод Бондарчука с Андреевой принял неожиданный поворот
15 февраля 2025, 11:20

Федор Бондарчук и Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На протяжении длительного времени поклонники режиссера Федора Бондарчука не могут разобраться, что происходит в его личной жизни. Весной прошлого года режиссер внезапно перестал появляться на публике со своей супругой Паулиной Андреевой. Осенью в СМИ появилась новость о грядущем разводе пары.
По данным 7Дней.ру., накануне появился слух о том, что супруги могли помириться. Согласно информации источника, Бондарчук и Андреева недавно вместе отдыхали в Таиланде. Однако ни совместных фото, ни других подтверждений этому пока нет.

Стоит отметить, что на днях Бондарчук посетил премьеру сериала «Челюскин. Первые» и снова позировал без кольца.

Напомним, Федор Бондарчук женился на Паулине Андреевой в 2019 году, а через три года у них родился сын Иван.

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#семья
#фото
#супруги
#шоу
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Близкие Кеосаяна получили надежду на его исцеление
15 февраля 2025, 10:30

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

8 января текущего года главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян находится в коме. Последний раз жена режиссера комментировала ситуацию 19 января, отметив, что состояние Тиграна остается неизменным.
Уточняется, что Кеосаян продолжает находиться в коме, и его состояние оценивается как тяжелое. Однако официальных заявлений от врачей пока не поступало.

Примечательно, что некоторые медицинские эксперты оставляют надежду на выздоровление режиссера, ссылаясь на случаи успешного восстановления пациентов, передает 7Дней.ру.

Напомним, 59-летний Тигран Кеосаян давно имеет проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта.

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«Наша семья — это бабушка, ты и я»: дочь Чернышева от Анастасии Заворотнюк ревниво отнеслась к его словам о Наоми Ланг
Дочь Заворотнюк и Чернышева с ревностью отнеслась к близкой дружбе отца с Наоми Ланг
15 февраля 2025, 06:10

Наоми Ланг, Петр Чернышев и его дочка Мила (Фото: кадр прямой трансляции «Влюбленные в фигурное катание»)

Впервые за много лет фигурист Петр Чернышев встречает День всех влюбленных без Анастасии Заворотнюк. Да, любимая жена погибла в мае 2024 года, но это не значит, что в этот раз он будет один. На фестивале «Влюбленные в фигурное катание» он вышел на лед с Наоми Ланг, а еще рядом была шестилетняя дочь Мила, которая тут же дала понять: чужих в их семье она не признаёт. Отец с дочкой дали The Voice интервью о своих чувствах и впечатлениях.
Во время выступления с номером, посвященного памяти Заворотнюк, Чернышев был тронут поддержкой Наоми. Та была с семьей Петра даже в самые трудные времена. Она стала близким, надежным другом, на которого всегда можно положиться.

Наоми Ланг, Петр Чернышев и его дочка Мила (Фото: кадр прямой трансляции «Влюбленные в фигурное катание»)

Однако маленькая дочь Чернышева смотрела на ситуацию иначе. Когда фигурист поблагодарил Ланг за помощь в создании номера, Мила тут же поспешила добавить: «Нет, Наоми – это не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я».

Петр Чернышев и его дочка Мила (Фото: кадр прямой трансляции «Влюбленные в фигурное катание»)

Чернышев сразу принялся успокаивать девочку, заверяя, что их семья по-прежнему остается крепкой.

«Конечно! Поэтому мы с тобой остались вместе, а Наоми была в стороне!», — объяснил отец.
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк дебютировала на льду в номере отца Петра Чернышёва
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк дебютировала на льду в номере отца Петра Чернышёва
Праздник на арене был пронизан воспоминаниями. Чернышев сказал, что до сих пор ощущает связь с Заворотнюк, ведь фигурное катание когда-то их объединило.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (Фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)

«Мы вместе. Мы всё равно вместе. Конечно, связь эту до сих пор чувствую. Это самая подходящая дата, чтобы немножечко вспомнить про то, что нас с Настей свело вместе, — фигурное катание. Это то, что нас сблизило и навеки соединило», — признался Чернышев.
Он рассказывает, что Мила много читает, любит сладости и обожает секреты: даже журналистам девочка не раскрыла, что именно заказывает в кафе.

«Воспитание у нас происходит в одну сторону. И, к сожалению, не в ту, в которую я выбираю. Пусть я перевоспитываюсь и буду тем папой, которого дочка хочет», — добавил он.
А вот со старшей дочерью Заворотнюк, Анной, фигурист в последнее время видится реже. Сейчас она находится в Дубае, рядом с мужем, который часто работает за границей. Но вскоре, по словам Петра, она снова вернется в Москву.

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«Я пошла, ушла, не могу»: певица Полина Гагарина драматично покинула шоу «Голос»
Полина Гагарина драматично покинула шоу «Голос» и оставила кресло пустовать
15 февраля 2025, 04:10

Полина Гагарина (Фото: кадр из шоу «Голос»)

В недавнем выпуске шоу «Голос» жесткая борьба за участников среди наставников накалилась до предела. Полина Гагарина даже удивила публику и остальных жюри тем, что покинула студию — на финальных кадрах ее кресло пустовало, пишет «СтарХит».
Известно, что Гагарина всегда довольно сурово комментирует выступления участников, которые ей не нравятся. Эта критика имеет рациональное зерно и позволяет певице умело набирать в свою команду сильных участников, а затем оттачивать их талант.

Однако на этот раз к проекту присоединилась оперная дива Хибла Герзмава, которая уже несколько раз совпала с Гараниной во мнении о том, кого из участников хочется взять себе. Это привело к шутливой «борьбе» за таланты.

«Я не классная певица, не рэпер и не оперная дива» — Беляев шутливо сравнил себя с другими жюри «Голоса» в новом сезоне
«Я не классная певица, не рэпер и не оперная дива» — Беляев шутливо сравнил себя с другими жюри «Голоса» в новом сезоне
В последнем выпуске больше всего отличилась 17-летняя Эмилия Курье: к девушке повернулись все наставники. Она исполнила песню Кристины Агилеры «Tough Lover». Курье не выбрала в наставницы ни одну из певиц, вместо этого пошла к Антону Беляеву. Но, конечно, отметила, что уважает всех жюри, и благодарна за высокую оценку ее способностей.

После того как наставники поздравили Эмилию с замечательным номером и обнялись с девушкой, проводив ее за кулисы, они позволили себе говорить более откровенно.

«Почему, когда я хочу взять к себе в команду талантливую девочку, такое происходит», — притворно возмутилась Герзмава.
Антон Беляев, Хибла Герзмава, Баста и пустующее кресло Полины Гагариной (Фото: кадр из шоу «Голос»)

Гагарина же просто встала со словами «я пошла, ушла, я не могу», и оставила свое кресло. Никакие просьбы подождать еще немного на нее не подействовали, как и предостережение, что Эмилия не успела уйти достаточно далеко — если бы она обернулась, то увидела бы пустующее место певицы.

А вот меньше всего «повезло» участнице конкурса «Мисс Россия» Ангелине Горбуновой. Ангелина, вошедшая в ТОП-10 самых красивых девушек страны 2024 года, спела хит Агутина, но не смогла завоевать ни одного наставника. Выслушав критику и пообещав «стать лучше», она покинула студию.

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