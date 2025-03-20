«Пошел в душ — и все»: Понаровская о смерти сына

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)
Певица Ирина Понаровская рассказала, что для нее смерть сына произошла как будто только что.
В интервью журналистке Лауре Джугелии знаменитость подчеркнула, что скончавшийся на 40-м году жизни Энтони Родд был любимым и желанным ребенком. Понаровская также отметила, что, когда родители хоронят своих детей, — это «не норма».
Джугелия была лично знакома с Роддом в студенческое время. Возможно, именно поэтому Понаровская разоткровенничалась.
Ранее стало известно, о чем объявила молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.
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«Пошел в душ — и все. Он удивительно был мирным, удивительно понимающим. А ведь я не могла иметь детей. Я сделала все, чтобы он у меня появился. Он появился и 40 лет давал мне это счастье. Сейчас будет полгода, я не чувствую. Как будто это произошло только что», — прокомментировала Понаровская.
Джугелия была лично знакома с Роддом в студенческое время. Возможно, именно поэтому Понаровская разоткровенничалась.
Ранее стало известно, о чем объявила молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.
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Никита Кротов