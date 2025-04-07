Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Паулина Андреева покинула Россию после развода с Фёдором Бондарчуком. Соответствующие фото появились в её личном блоге.
Выяснилось, что сейчас актриса находится в Стамбуле, где уже успела прокатиться на пароме по Босфору и прогуляться по живописным улочкам города. При этом себя Паулина предпочла не фотографировать.
Напомним, что слухи о разводе актрисы и режиссёра ходили давно. 21 марта Бондарчук и Андреева публично объявили о расставании. Они поженились в 2019 году, несмотря на большую разницу в возрасте – режиссёр страше на 21 год. А в марте 2021 года у пары родился сын Иван.
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Напомним, что слухи о разводе актрисы и режиссёра ходили давно. 21 марта Бондарчук и Андреева публично объявили о расставании. Они поженились в 2019 году, несмотря на большую разницу в возрасте – режиссёр страше на 21 год. А в марте 2021 года у пары родился сын Иван.
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Анастасия Чинкова