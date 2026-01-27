Стало известно, сколько Дмитрий Нагиев зарабатывает на курсах харизмы в Дубае
Актёр Дмитрий Нагиев получает более 90 миллионов рублей за курсы по развитию харизмы в Дубае. Как сообщает Telegram-канал Mash, актёр проводит их всего девять дней в году.
Дмитрий ведёт проект совместно с сыном Кириллом и победительницей «Холостяка» Александрой Шульгиной. Формат мероприятия — закрытый. В каждой группе занимаются от шести до 25 человек.
Нагиев предлагает несколько вариантов участия: двухдневный курс стоит от 17 тысяч дирхамов (около 350 тысяч рублей), трёхдневный — 25,6 тысяч дирхамов (примерно 530 тысяч рублей). Кроме того, доступен однодневный VIP-формат с индивидуальной работой. Его цена — 80 тысяч дирхамов (около 1,65 миллиона рублей).
Один поток приносит 31 миллион рублей. Набор проходят три раза в год. Программа интенсивов по развитию уверенности остаётся неизменной из года в год. Стоимость обучения коррелирует с курсом дирхама.
