Стало известно, сколько Дмитрий Нагиев зарабатывает на курсах харизмы в Дубае

27 января 2026, 14:49

Нагиев зарабатывает более 90 млн рублей за девять дней в Дубае на курсах харизмы

Дмитрий Нагиев (Фото: кадр из сериала «Злые люди»)

Актёр Дмитрий Нагиев получает более 90 миллионов рублей за курсы по развитию харизмы в Дубае. Как сообщает Telegram-канал Mash, актёр проводит их всего девять дней в году.