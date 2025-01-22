Ребенок от женатого и роман с чиновником: личные драмы Светланы Хоркиной

Светлана Хоркина (Фото: соцсети)
Светлана Хоркина спортсменка, комсомолка и просто красавица. В жизни олимпийской чемпионки были взлёты и падения, но она, как настоящий боец, преодолела все жизненные трудности и построила свое счастье.
О личной жизни и карьере «королевы брусьев» читайте в материале «Радио 1».
Светлана Хоркина с мамой и сестрой (Фото: соцсети)
Светлану Хоркину отдали на секцию гимнастики для укрепления здоровья, когда ей еще не было четырех лет. Маленькая Света сразу влюбилась в гимнастику. Уже в шесть лет она получила первый юношеский разряд. Говоря о достижениях Светланы Хоркиной, можно долго перечислять все соревнования, в которых она принимала участие на протяжении своей спортивной карьеры. По мнению Хоркиной, ее главным достижением стало то, что она смогла попасть к тренеру Борису Пилкину.
Когда-то Борис Васильевич не рассмотрел в Светлане никаких перспектив, назвав ее долговязой и физически довольно слабой. Спортсменка приложила все свое упорство и в результате была замечена тренером. Умение добиваться своего принесло спортсменке титул двукратной олимпийской чемпионки в упражнениях на брусьях, 9-кратной чемпионки мира и 13-кратной чемпионки Европы. В 1995 году Светлана Хоркина получила звание Заслуженного мастера спорта России.
Светлана Хоркина (Фото: соцсети)
О каких-либо отношениях с противоположным полом во время становления карьеры профессиональной гимнастки и речи быть не может. Для профессиональных спортсменов, а тем более чемпионов такого масштаба, спорт всегда равняется жизнь. Хоркина говорила, что до 25 лет не могла позволить себе тратить время на отношения, потому что была полностью сосредоточена на спорте.
В марте 1997 года, после очередного выступления на Олимпийских играх, гимнастка познакомилась в местном ресторане с галантным мужчиной по имени Кирилл.
Узнав о беременности Светланы, молодой человек не сильно обрадовался и очень просил держать всё в секрете, тогда-то гимнастка и поняла, что мечтам о семье не суждено сбыться. Сын Хоркиной Святослав появился на свет 21 июля 2005 года в одной из клиник Лос-Анджелеса. Позже Светлана расскажет, что выбрала клинику в Америке по просьбе отца ребенка, поэтому же и долгое время не называла настоящее имя второго родителя.
В 2011 году олимпийская чемпионка Светлана Хоркина связала свою судьбу с Олегом Кочновым, генералом ФСБ, который был старше её на 23 года. Олег, прошедший путь от службы в Федеральной таможенной службе до работы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, завершил карьеру в должности помощника губернатора Амурской области и руководителя представительства региона при президенте Российской Федерации. В 2019 году в их семье появился сын Иван, ставший радостным продолжением этой истории любви и преданности.
Светлана Хоркина (Фото: соцсети)
В 2003 году Хоркина стала членом партии «Единая Россия». Спустя год заняла пост вице-президента Федерации спортивной гимнастики России. В декабре 2007 года бывшая спортсменка стала депутатом Государственной Думы пятого созыва. В парламенте она работала заместителем председателя комитета по молодёжной политике.
В сентябре 2016 года Светлана Хоркина стала доверенным лицом партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу VII созыва. В том же году, по распоряжению министра обороны России Сергея Шойгу, она заняла должность первого заместителя начальника Центрального спортивного клуба Армии. В 2018 году Хоркиной было присвоено воинское звание полковника.
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Профессиональный спорт
Светлана Хоркина с мамой и сестрой (Фото: соцсети)
Светлану Хоркину отдали на секцию гимнастики для укрепления здоровья, когда ей еще не было четырех лет. Маленькая Света сразу влюбилась в гимнастику. Уже в шесть лет она получила первый юношеский разряд. Говоря о достижениях Светланы Хоркиной, можно долго перечислять все соревнования, в которых она принимала участие на протяжении своей спортивной карьеры. По мнению Хоркиной, ее главным достижением стало то, что она смогла попасть к тренеру Борису Пилкину.
Когда-то Борис Васильевич не рассмотрел в Светлане никаких перспектив, назвав ее долговязой и физически довольно слабой. Спортсменка приложила все свое упорство и в результате была замечена тренером. Умение добиваться своего принесло спортсменке титул двукратной олимпийской чемпионки в упражнениях на брусьях, 9-кратной чемпионки мира и 13-кратной чемпионки Европы. В 1995 году Светлана Хоркина получила звание Заслуженного мастера спорта России.
Личная жизнь
Светлана Хоркина (Фото: соцсети)
О каких-либо отношениях с противоположным полом во время становления карьеры профессиональной гимнастки и речи быть не может. Для профессиональных спортсменов, а тем более чемпионов такого масштаба, спорт всегда равняется жизнь. Хоркина говорила, что до 25 лет не могла позволить себе тратить время на отношения, потому что была полностью сосредоточена на спорте.
В марте 1997 года, после очередного выступления на Олимпийских играх, гимнастка познакомилась в местном ресторане с галантным мужчиной по имени Кирилл.
«Мы тут же заказали себе согревающего глинтвейна и стали живо обсуждать предстоящую презентацию. После ужина, раскрасневшиеся, сытые и довольные, вернулись в отель… К сожалению, в Лозанне мы должны были расстаться с моим новым знакомым. Он улетал в Санкт-Петербург, где тогда жил и работал. А я возвращалась в свои пенаты — на «Озеро Круглое», — цитирует слова гимнастки starhit.ru.В Лозанне Кирилл подарил спортсменке мобильный телефон, и с этого жеста начался их роман на расстоянии. Они регулярно общались по телефону, и молодой человек при первой же возможности приезжал к спортсменке в столицу, чтобы поддержать её на соревнованиях. Привлекательный мужчина оказался успешным бизнесменом Кириллом Шубским — супругом актрисы Веры Глаголевой. Роман длинной в 7 лет с громкими обещаниями и клятвами любви оказался игрой.
Узнав о беременности Светланы, молодой человек не сильно обрадовался и очень просил держать всё в секрете, тогда-то гимнастка и поняла, что мечтам о семье не суждено сбыться. Сын Хоркиной Святослав появился на свет 21 июля 2005 года в одной из клиник Лос-Анджелеса. Позже Светлана расскажет, что выбрала клинику в Америке по просьбе отца ребенка, поэтому же и долгое время не называла настоящее имя второго родителя.
В 2011 году олимпийская чемпионка Светлана Хоркина связала свою судьбу с Олегом Кочновым, генералом ФСБ, который был старше её на 23 года. Олег, прошедший путь от службы в Федеральной таможенной службе до работы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, завершил карьеру в должности помощника губернатора Амурской области и руководителя представительства региона при президенте Российской Федерации. В 2019 году в их семье появился сын Иван, ставший радостным продолжением этой истории любви и преданности.
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Карьера после спорта
Светлана Хоркина (Фото: соцсети)
В 2003 году Хоркина стала членом партии «Единая Россия». Спустя год заняла пост вице-президента Федерации спортивной гимнастики России. В декабре 2007 года бывшая спортсменка стала депутатом Государственной Думы пятого созыва. В парламенте она работала заместителем председателя комитета по молодёжной политике.
В сентябре 2016 года Светлана Хоркина стала доверенным лицом партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу VII созыва. В том же году, по распоряжению министра обороны России Сергея Шойгу, она заняла должность первого заместителя начальника Центрального спортивного клуба Армии. В 2018 году Хоркиной было присвоено воинское звание полковника.
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Елена Генералова