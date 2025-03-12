«Угрожает жизни»: Врач объяснил диагноз Петросяна и его скоропостижное возвращение к концертам

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Евгений Петросян после недавней экстренной госпитализации с желудочно-кишечным кровотечением записал фанатам видеосообщение о том, что чувствует себя прекрасно и продолжает концерты. Но насколько такой плотный график опасен для 79-летнего юмориста?
«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Вот сегодня 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Он будет идти часов пять», — объяснил Евгений.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» предположил, что кровотечение Петросяна могло было быть связано с приемом препаратов, которые регулируют свертывание крови.
«Нам необходимо, чтобы кровь была текучей, чтобы она эффективно снабжала ткани газами, питательными веществами и микроэлементами, и отмывала то, что не нужно. Добиваться мы этого можем тремя способами одновременно: пить много воды, принимать противотромботические средства и антикоагулянты», — сказал эксперт.
По его словам, у Евгения Петросяна могло начаться кровотечение на фоне приема препаратов.
«Если у человека язва, эрозия, изъязвление дивертикула кишечника, кровоточит полип, на фоне приёма этих препаратов может развиться обильное кровотечение, и человек может умереть за несколько часов. Возможно, Петросян планирует отмену препарата на какое-то время или навсегда, раз уж он угрожает его жизни. Если есть риск каких-то изъязвлений, недавних операций, тогда незначительное кровотечение может превратиться в драму», — объяснил врач.
Он добавил, что Петросян нуждается в этих концертах не из-за денег. Ему нужно общение с публикой.
«Любой артист — это истерик в хорошем смысле. Он живет привлечением внимания. Если внимание исчезает, то происходит настоящая трагедия, исчезает смысл жизни», — поделился своим мнением Хорошев.
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Анастасия Панченко