​Нелегальные мигранты устроили расправу почти над ​70 пассажирами на судне

04 сентября 2025, 00:11

Daily Mail: 69 нелегальных мигрантов из Африки погибли при странных обстоятельствах

Фото: iStock/Page Chichester

Нелегальные мигранты из Африки, которые плыли на Канарские острова, устроили массовую резню на борту своего судна. Трагедия случилась из-за нехватки продовольствия и воды, сообщает издание Daily Mail.





Судно с примерно 320 нелегальными мигрантами на борту запуталось в рыболовных сетях по пути в Испанию. Оно дрейфовало в море в течение двух недель, люди находились в состоянии серьезного стресса. В условиях ограниченных запасов пищи и воды часть пассажиров организовала расправу над другими, обвинив их в краже ресурсов и колдовстве.





«Обнаруженные мертвыми возле Канарских остовов мигранты были убиты и выброшены за борт переполненного судна, которое застряло в море», — объясняет Daily Mail.