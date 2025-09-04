Нелегальные мигранты устроили расправу почти над 70 пассажирами на судне
Daily Mail: 69 нелегальных мигрантов из Африки погибли при странных обстоятельствах
Нелегальные мигранты из Африки, которые плыли на Канарские острова, устроили массовую резню на борту своего судна. Трагедия случилась из-за нехватки продовольствия и воды, сообщает издание Daily Mail.
Судно с примерно 320 нелегальными мигрантами на борту запуталось в рыболовных сетях по пути в Испанию. Оно дрейфовало в море в течение двух недель, люди находились в состоянии серьезного стресса. В условиях ограниченных запасов пищи и воды часть пассажиров организовала расправу над другими, обвинив их в краже ресурсов и колдовстве.
Морские пути, ведущие на Канарские острова, остаются одним из самых опасных маршрутов нелегальной миграции. По данным правозащитных организаций, которые внимательно следят за проблемой, только в 2024 году этот метод привел к гибели около 9,7 тысячи человек.
«Обнаруженные мертвыми возле Канарских остовов мигранты были убиты и выброшены за борт переполненного судна, которое застряло в море», — объясняет Daily Mail.Количество погибших достигает 69 людей, при этом береговая гвардия сумела спасти 251 человека. Более 20 выживших были задержаны испанской полицией по подозрению в совершении насильственных действий в отношении умерших пассажиров.
