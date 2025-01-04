«Был секс в первый же день»: кража ребенка у лучшей подруги и психушка, сокровенные тайны Яны Рудковской

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Биография Яны Рудковской
Яна Рудковская родилась 2 января 1975 года в Казахстане в городе Кустанае. По некоторой информации она изменила свой возраст в документах, и в реальности она родилась в 1968 году. Получается, если верить слухам, то звезде исполнилось 56 лет, а не 50.
Мать Яны, Светлана Николаевна, работала врачом-неврологом, была кандидатом медицинских наук, женщина руководила отделением в местной железнодорожной больнице. Отец звезды, Александр Евгеньевич Рудковский, военный-полковник в Барнауле занял пост замначальника лётного училища. Из-за профессии мужчины Яна с родителями часто переезжала, поэтому в школу она пошла в Барнауле.
В детстве Яна ходила в музыкальную школу и секцию фигурного катания, а в школе училась она на отлично. После выпуска звезда поступила в медицинский вуз.
Карьерный путь Яны Рудковской
В 1998 году Яна продала квартиру своей бабушки и открыла косметический салон «Французская студия красоты» в Сочи. Через год бизнес полностью окупился.
Яна Рудковская стала дистрибьютером компании Franck Provost и потом открыла целую сеть салонов. Через 5 лет успешной работы в сфере «губ, ногтей, волос», звезда стала открывать свои сети магазинов брендовой одежды по всему югу Российской Федерации. В бутиках Яна продавала люксовую мультибрендовую одежду. В ассортименте были такие бренды, как Gucci, Yves Saint Laurent, Cavalli, D&G и иные. Потом Рудковская стала покорять мир шоу-бизнеса.
Звезда занялась продюссированием, а её путь в этой сфере начался с ужасного — умер близкий друг Яны — Юрий Айзеншпис. Но кончина приятеля принесла Яне новые возможности, а именно — шанс продюсировать певца Диму Билана.
За 3 года Рудковская принесла Билану впечатляющий успех. Уже в 2008 году певец оказался на сцене «Евровидения-2008», и даже одержал на нём победу.
Ещё Яна Рудковская сотрудничала с певицей Алексой и Юлианной Карауловой, группой «Градусы», победителем вокального шоу «Хочу к Меладзе», экс-участником группы «MBAND» Владом Раммом.
В ответ на пришедшие с успехом слухи Яна Рудковская написала книгу «Исповедь содержанки». В ней звезда попыталась объяснить некоторые вопросы своей биографии и продвижения бизнеса.
Потом Яна Рудковская стала продюсером фигуриста, её будущего мужа, Евгения Плющенко.
К моменту встречи с продюсером Плющенко почти что завершил свой спортивный путь. Огромное количество травм помешало бы Евгению и дальше завоёвывать медали. Однако фигурист всё же решил участвовать в Олимпиаде 2014, но в последний момент отказался от личного турнира.
Такой поступок Плющенко вызвал бурные обсуждения среди общественности. У Яны Рудковской получилось избежать скандала и сохранить репутацию фигуриста. Евгений и Яна стали работать над шоу «Щелкунчик».
Такое шоу не было чем-то новым. Илья Авербух уже запускал такие проекты. Ещё продюсер начала заниматься благотворительностью, помогать детям-сиротам и иным артистам.
Рудковская и Плющенко основали академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». В 2020 году под неё специально построили ледовый дворец и общежитие для спортсменов. Этот бренд продюсер начала развивать не только как своего супруга Плющенко, но и их общего сына — Александра Плющенко. Мальчик с самого раннего возраста зарабатывает миллионы на рекламных контрактах.
Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Личная жизнь Яны Рудковской
Яна Рудковская всегда вращалась в кругах обеспеченных и статусных мужчин, которые и становились её кавалерами.
Первым гражданским мужем звезды был Евгений Мухин. Он способствовал её успеху в Сочи. Изначально он пригласил туда Яну, а потом и дал немало денег на развитие её салонного бизнеса.
Эта история любви закончилась, как только в окружении Рудковской появился намного более влиятельный ухажёр. Яна пошла на футбол, а оказавшись в vip ложе, она, по счастливой случайности встретила там миллионера Виктора Батурина.
Яна оставила Мухина и погрузилась в отношения с Батуриным. Виктор стал её первым официальным супругом. В браке они воспитывали двух сыновей — Николая и Андрея. Колю родила Яна, а Андрея усыновила. Его матерью была бывшая возлюбленная миллионера — Юлия Салтовец.
В 2001 году Батурин забрал Андрея у родной матери прямо из роддома. В документах было указано, что Яна Рудковская является его родной матерью.
Брак Батурина и Рудковской распался в 2008 году. Виктор, разрывая отношения с Яной, захотел и порвать её связь с зажиточной жизнью, а ещё лишить её детей. После долгих разбирательств за детей в суде Яна одержала победу. На такой исход дела могло повлиять и то, что Батурина в то время арестовали по делу о мошенничестве.
«Бывший муж пытался, чтобы я пробила дно, но у него это не получилось. Я воскресла, как птица Феникс из искры. Все думали, что своими административными и финансовыми ресурсами он меня победит, а победила маленькая хрупкая женщина», — отметила Рудковская.
Отношения Евгения Плющенко и Яны Рудковской начались во время «Евровидения-2008» — там фигурист выступал вместе с Димой Биланом. Продюсер поделилась, что у неё и Евгения секс был на первой же встрече.
«Я держалась 8 часов. Но у меня была любовь с первого взгляда, и никогда в жизни у меня не было, чтобы с мужчиной был секс в первый же день. Это нонсенс», — уточнила Рудковская в разговоре с Тиной Канделаки.
Спустя год они расписались, потом появился на свет их сын Александр, которого родители прозвали Гном Гномыч. Яна и Евгений даже провели обряд венчания в 2017 году.
В 2020 году у пары родился ещё один сын — Арсений. Известно, что мальчика выносила суррогатная мать.
Яна Рудковская и Дима Билан (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Остальные романы Яны Рудковской
Какое-то время ходили слухи о романе Яны Рудковской с певцом Димой Биланом. Интересно, что она сама была источником таких сплетен, якобы по случайности проговорившись об их связи.
«С кем бы я замутила, если бы я не встретила Евгения? Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом», — сказала Яна тогда в эфире.
Идентичная ситуация произошла с Яной, когда она «проговорилась» об отношениях с дизайнером мирового масштаба Филиппом Пляйном. Рудковская даже сказала, что поклонник готов был заключить брак, но их связь была тайной. Однако сам Филипп Пляйн даже не вспомнил, кто такая Яна Рудковская и знакомы ли они в принципе, когда увидел её фотографию на одном из шоу.
Ещё один несостоявшийся роман, о котором рассказала Рудковская — с Филиппом Киркоровым. Якобы певец тоже хотел взять её в жёны. Этим Яна поделилась в своей книге «Исповедь содержанки».
«Эх, если бы ты не была замужем, я бы на тебе женился! Ты женщина сильная, интересная, очень мне подходишь! Благодаря тебе я снова стал появляться на людях, решил улучшить имидж, похудел, помолодел», — приводила слова Киркорова Яна в книге.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
Дети Яны Рудковской
У Яны Рудковской четверо детей от разных мужчин. Старший сын — Андрей, которого она усыновила, появился на свет в 2001 году. В браке Батурин подарил продюсеру первенца — Николай родился в 2002 году.
От Евгения Плющенко у Яны Рудковской появился сын Александр («Гном Гномыч»), а ещё Арсений. Младшего сына прозвали Директором.
При этом пара много раз признавались, что хотела бы родить ещё детей. Яна говорила, что мечтает о девочке, которой могла бы передать свою коллекцию люксовых вещей.
Скандалы с Яной Рудковской
Общественность возмутил тот факт, что Юлия Салтовец была лучшей подругой Рудковской. Яна даже была свидетельницей на их свадьбе с Батуриным. Отношения Яны и Виктора начались, когда Юлия уже была беременна.
Когда всё стало известно, Салтовец подала на развод. А через три дня после появления на свет ребёнка прямо из роддома у неё отобрали новорождённого. Когда всё случилось, Юлия начала биться в истерике, в результате оказалась в психиатрической клинике, а в свидетельстве о рождении написали в графе «мать» её экс-подругу — Яну Рудковскую, но сама продюсер это отрицает.
«Дружбы особой не было, просто пересекались по работе. С Виктором Николаевичем я тоже общалась, и, поверьте, никаких романтических отношений на тот момент у нас не было! Более того, когда ссоры между Салтовец и Батуриным достигли критической точки и Юля заявила, что уходит, он меня умолял уговорить ее остаться. Мы вместе с Юлей, уже беременной, отправились отдыхать на Кипр, я говорила с Юлей, но она заявила, что Батурин, мол, очень жестокий человек и она к нему не вернется», — поделилась Яна.
Оказалось, что во время того, как Салтовец оформляла развод, её обманули, — и она поставила подпись в отказной на сына. Потом женщина очутиласьв психиатрической лечебнице с нервным срывом. Однако Яна Рудковская говорила, что узнала о случившемся лишь во время своего развода с Батуриным.
«Он звонил мне, говорил, что ему очень тяжело, он остался один с ребенком на руках, потому что Юля от сына отказалась… Это все, конечно, на меня сильно подействовало. Ну и личность он, безусловно, незаурядная. Перед Юлей моя совесть абсолютно чиста! То, что я узнала сейчас, как он забирал Андрея из роддома, стало для меня настоящим шоком. Но это принципиально ничего не меняет. Андрей был и остается моим сыном. И есть постановление суда о том, что он должен жить со мной», — уточнила она.
Ребёнок Яны и Виктора Батурина, Андрей, не является её биологическим сыном. Продюсер не признавала это до момента начала громкого бракоразводного процесса с миллиардером. Батурин потребовал изменить свидетельство о рождении Андрея и вписать Юлию Салтовец. Яна придерживалась мнения, что родитель не тот, кто произвёл на свет, а тот, кто воспитал.
В результате Яне удалось отстоять права на сына, хотя её репутация сильно пострадала. Сама звезда говорила, что ей пришлось пережить двести судов. Кроме того, якобы именно Батурин распустил сплени, что Яна Рудковская скрывает свой возраст.
«Когда мы разводились с Виктором Николаевичем, он говорит: «Я тебе отомщу, байку какую-нибудь про тебя пущу». И он запустил такую историю в Интернете про меня, и очень многие люди действительно поверили», — отмечала Рудковская в 2017 году.
Второй громкий скандал разразился со вторым мужем Яны — Евгением Плющенко. Всё произошло в 2014 году на Олимпиаде. Тогда фигурист отказался от участия в личном турнире из-за ранее полученных травм. В то время Яна не отвернулась от супруга, а сражалась за его репутацию до конца, хотя о случившемся знала не только вся страна, но и все зрители Олимпиады по всему миру. Люди обвиняли Рудковскую в том, что это именно она побудила Плющенко выступать, несмотря ни на что.
В 2019 году разгорелся скандал, который был связан с супружеской неверностью Плющенко. СМИ начали публиковать информацию о том, что якобы фигурист изменяет Яне с моделью из Санкт-Петербурга. По слухам, их роман длился больше двух лет, а Евгений спонсировал не только любовницу, но и всё её семейство.
«Женя обеспечивает и свою новую девушку, и ее семью, и семью Яны. Это длится уже довольно долго, и я удивляюсь его терпению. Другой бы уже плюнул на все и расставил точки над «i». Но они оба — люди публичные, наверное, это не так просто сделать», — передавал источник.
Когда происходящее стало известна публике, Яна объявила, что всецело доверяет Евгению.
«Евгений никогда не поступит таким образом. Если бы у него появились чувства к другому человеку, он бы пришел и рассказал мне об этом прямо. Он такой человек, который никогда не будет вводить в заблуждение», — обратила внимание Рудковская.
Потом издания начали публиковать информацию о том, что якобы у Гном Гномыча может быть психическое расстройство.
Журналисты сделали такие выоды, поскольку на многочисленных фотографиях и видео Гном Гномыч никогда не улыбается. В результате издание, опубликовавшее материал, принесло извинения, но Плющенко объявил, что собирается решать вопрос в суде.
В 2020 году произошёл ещё один скандал. Певица Рита Дакота поделилась в Сети фотографиями с сумками бренда Louis Vuitton для участия в конкурсе, проходившим в соцсетях. После публикации ей поступил звонок от Рудковской, она потребовала удалить публикации, дабы «не позорить бренд», амбассадором которого она является.
«Она недоумевает, «как я туда попала». Что она ВИП-клиент и друг бренда, у неё из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще. И далее потоком высокомерного хамства несколько минут кряду «доходчиво объясняет», почему я, «раздавая подписчикам сумочки Луи», снижаю градус компании и выгляжу «дешмански», — цитировала Рудковскую Дакота.
Певица обо всём рассказала публике. В результате даже самые преданные поклонники Рудковской осудили её, и Яне пришлось приносить извинения.
«Я считаю, что всё, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня — это просто напросто неэтично, непрофессионально, некрасиво и уже перешло все границы! Из-за просьбы поменять фото, она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают как всё было, поливают грязью меня, участников круга, и заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты», — оправдывалась Рудковская.
Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)
Яна Рудковская сейчас
Точный доход Яны Рудковской остаётся загадкой. Однако в 2020 году она делилась, что лишь одни социальные сети приносят ей 1 миллион долларов ежемесячно.
Рудковская продолжает работать с Димой Биланом, а ещё с Юлианной Карауловой и группой «Градусы». Вместе с супругом она развивает академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Также Яна является владельцем сети модных бутиков и компании, которая специализируется на продаже косметики.
«Я совладелец, соинвестор, основатель и генеральный директор академии „Ангелы Плющенко“. Продюсер всех шоу Евгения Плющенко. Так что опция сидеть дома и быть только женой и мамой пока отсутствует и, думаю, не скоро еще появится», — поделилась Рудковская.
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