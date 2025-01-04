«Был секс в первый же день»: кража ребенка у лучшей подруги и психушка, сокровенные тайны Яны Рудковской

Яна Рудковская отметила свой 50 юбилей. Сколько ей лет на самом деле? Как мужчины способствовали развитию её бизнеса? Как она отбила супруга у лучшей подруги и украла чужого ребёнка? Сколько на самом деле у Рудковской детей? А ещё о предполагаемой измене Евгения Плющенко и иных скандалах с участием Яны к её юбилею — читайте в материале «Радио 1».