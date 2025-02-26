Ни профессии, ни работы: долгожданный сын Нины Сазоновой, который пил, гулял и проигрывал деньги, стал её настоящим мучителем

Нина Сазонова (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Нина Сазонова, звезда 60-80-х годов, прославилась хитами из фильмов, в которых снималась. Несмотря на свою популярность и надежды на счастье после трудностей, её брак оказался недолгим.
Однако она осуществила свою заветную мечту – стала матерью. Жизнь ради сына обернулась для неё настоящим испытанием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Пока Нина снималась в кино и гастролировала, заботу о Мише на себя брала няня. Актриса мучилась угрызениями совести, чувствуя, что оставляет сына на попечение чужого человека. В попытках компенсировать свое отсутствие, она осыпала мальчика подарками и выполняла все его капризы. Однако эгоистичный Миша не понимал, как сложно матери одной растить его, постоянно упрекая её за то, что она оставила его. В результате он рос в атмосфере вседозволенности и обожания.
В последующие десятилетия Нина Сазонова стала свидетелем того, как её безмерная опека над сыном привела к трагическим последствиям. До 50 лет Михаил вел разгульный образ жизни: алкоголь, вечеринки и азартные игры стали его постоянными спутниками. У него не было ни профессии, ни желания работать — он полностью зависел от матери, которая зарабатывала на жизнь своим талантом.
С каждым днем долгожданный сын превращался в финансовое бремя для пожилой женщины. Михаил играл в казино, теряя деньги, которые Нина с трудом зарабатывала. Бесконечные долги ложились на её плечи, но она прощала ему всё, позволяя делать что угодно. Постепенно она оказалась в полном подчинении у собственного сына.
С годами Михаил стал тиранить свою мать, осознавая своё физическое превосходство над увядающей женщиной. Нина больше не могла свободно выходить из дома без его разрешения, а ссоры нередко заканчивались рукоприкладством. Так, из-за чрезмерной любви и заботы о сыне, Нина Сазонова оказалась в ловушке собственного создания — её единственный источник радости стал источником страданий и унижений.
Михаил, который всегда чувствовал себя немощным без финансовой поддержки матери, вдруг оказался на грани отчаяния. Он не осмеливался ослушаться её, но в то же время не мог смириться с тем, что его счастье рушится под гнетом материнских амбиций. Драматический сюжет приближался к неминуемой развязке.
Шампанское шипит в бокале, и, казалось бы, ничто не предвещает беды. За окном небо сверкает разноцветными огнями фейерверков, создавая атмосферу праздника.
Михаил, погруженный в алкоголь, наполняет стакан за стаканом. Его неадекватное воображение рисует картины из детства, где рядом не было матери. Он начинает высказывать ей свои накопившиеся обиды. Нина пытается успокоить сына, но его гнев лишь нарастает.
На следующее утро Михаил просыпается и обнаруживает свою мать, лежащую без движения на полу. Испуг и осознание содеянного охватывают его. Малодушный и слабовольный, он, не умея справиться с последствиями своих действий и не представляя, как жить без поддержки матери, в отчаянии решает покончить с собой.
Несмотря на все страдания и близость смерти, Нина продолжала жить. Однако беды на этом не закончились. Трагедия отняла у неё память о сыне Михаиле, и она либо забыла о нём, либо притворилась, что забыла.
Когда трагедия стала известна всей стране, к ней пришли охотники за наследством: внук, который ранее не проявлял интереса к бабушке, и двоюродная племянница. Квартира Нины была продана, а сама она оказалась в доме престарелых. За два года после той роковой новогодней ночи актриса перенесла два инсульта и вновь училась ходить.
Нина Сазонова ушла из жизни в ночь с 29 февраля на 1 марта 2004 года. Ей было 87 лет.
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«Ой, кого же я уродила! Господи!», - восклицала однажды в одной из картин героиня Нины Афанасьевны.
Долгожданный ребенокЕдинственный сын Нины Сазоновой, Миша, стал для неё источником безграничной любви и смыслом жизни. Актриса родила его в зрелом возрасте, он стал долгожданным светом в её жизни. Нина Афанасьевна была поистине преданной матерью, позволяя своему сыну всё.
Пока Нина снималась в кино и гастролировала, заботу о Мише на себя брала няня. Актриса мучилась угрызениями совести, чувствуя, что оставляет сына на попечение чужого человека. В попытках компенсировать свое отсутствие, она осыпала мальчика подарками и выполняла все его капризы. Однако эгоистичный Миша не понимал, как сложно матери одной растить его, постоянно упрекая её за то, что она оставила его. В результате он рос в атмосфере вседозволенности и обожания.
Фото: iStock/StratosGiannikos
Разгульный образ жизниВ 16 лет Михаил совершил шаг, который стал для его матери настоящим ударом: он тайком женился. Молодая жена ждала ребенка, и Нина, испытывая глубокую боль, осознала, что её любимый сын уходит во взрослую жизнь, отдаляясь от неё. Она делала всё возможное, чтобы удержать его рядом, уговаривая остаться дома и отказываясь принимать его выбор. Однако её попытки разлучить молодых лишь усилили желание Михаила быть независимым.
В последующие десятилетия Нина Сазонова стала свидетелем того, как её безмерная опека над сыном привела к трагическим последствиям. До 50 лет Михаил вел разгульный образ жизни: алкоголь, вечеринки и азартные игры стали его постоянными спутниками. У него не было ни профессии, ни желания работать — он полностью зависел от матери, которая зарабатывала на жизнь своим талантом.
С каждым днем долгожданный сын превращался в финансовое бремя для пожилой женщины. Михаил играл в казино, теряя деньги, которые Нина с трудом зарабатывала. Бесконечные долги ложились на её плечи, но она прощала ему всё, позволяя делать что угодно. Постепенно она оказалась в полном подчинении у собственного сына.
С годами Михаил стал тиранить свою мать, осознавая своё физическое превосходство над увядающей женщиной. Нина больше не могла свободно выходить из дома без его разрешения, а ссоры нередко заканчивались рукоприкладством. Так, из-за чрезмерной любви и заботы о сыне, Нина Сазонова оказалась в ловушке собственного создания — её единственный источник радости стал источником страданий и унижений.
Фото: iStock/Vadym Plysiuk
Оказался на грани отчаянияПервый раз рука Михаила поднялась на мать в тот момент, когда она вновь попыталась запретить ему жениться на той, кого он по-настоящему любил. Нина искала для него «лучший вариант», не желая принять простую девушку с ребенком, считая её недостойной своего сына.
Михаил, который всегда чувствовал себя немощным без финансовой поддержки матери, вдруг оказался на грани отчаяния. Он не осмеливался ослушаться её, но в то же время не мог смириться с тем, что его счастье рушится под гнетом материнских амбиций. Драматический сюжет приближался к неминуемой развязке.
Самоубийство31 декабря 2001 года. Страна с восторгом встречает Новый год, а по телевизору вновь звучит «Ирония судьбы». В квартире Нины Сазоновой разворачивается своя трагическая ирония судьбы.
Шампанское шипит в бокале, и, казалось бы, ничто не предвещает беды. За окном небо сверкает разноцветными огнями фейерверков, создавая атмосферу праздника.
Михаил, погруженный в алкоголь, наполняет стакан за стаканом. Его неадекватное воображение рисует картины из детства, где рядом не было матери. Он начинает высказывать ей свои накопившиеся обиды. Нина пытается успокоить сына, но его гнев лишь нарастает.
На следующее утро Михаил просыпается и обнаруживает свою мать, лежащую без движения на полу. Испуг и осознание содеянного охватывают его. Малодушный и слабовольный, он, не умея справиться с последствиями своих действий и не представляя, как жить без поддержки матери, в отчаянии решает покончить с собой.
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ВОВ и потеря памятиНина Сазонова пережила ужасные испытания Великой Отечественной войны, когда пела перед солдатами и чудом осталась в живых. Она провела мучительные часы, стоя на мине, пока её не спасли сапёры. Позже она оказалась в окружении, где с неба сыпались бомбы, и вся театральная труппа погибла, но Нину уберегли небеса. Испытания, которые она вынесла в те страшные годы, были нечеловеческими. Вернувшись домой, она изменилась до неузнаваемости: от весёлой и жизнерадостной девушки не осталось и следа. Она прошла через ад, став истерзанной, постаревшей и измученной женщиной, но её звонкий голос всё ещё напоминал о той молодой актрисе, что вернулась с фронта.
Несмотря на все страдания и близость смерти, Нина продолжала жить. Однако беды на этом не закончились. Трагедия отняла у неё память о сыне Михаиле, и она либо забыла о нём, либо притворилась, что забыла.
Когда трагедия стала известна всей стране, к ней пришли охотники за наследством: внук, который ранее не проявлял интереса к бабушке, и двоюродная племянница. Квартира Нины была продана, а сама она оказалась в доме престарелых. За два года после той роковой новогодней ночи актриса перенесла два инсульта и вновь училась ходить.
Нина Сазонова ушла из жизни в ночь с 29 февраля на 1 марта 2004 года. Ей было 87 лет.
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Дарья Осипова