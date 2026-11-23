Попавшего в реанимацию Джигурду срочно прооперировали
Никите Джигурде потребовалась срочная операция на сердце после инфаркта. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По его информации, шоумену провели стентирование сосудов сердца. Стент — конструкция, которая помогает поддерживать стенки сосудов и стабилизировать состояние. Сейчас актер находится в сознании в 43-й реанимации Боткинской больницы, куда он поступил с обширным инфарктом.
Ранее сообщалось, что причиной проблем с сердцем артиста стала первая в его жизни игра в падел в Екатеринбурге. После матча давление Джигурды сильно выросло, лекарства не помогали вернуть его в норму. Три ночи подряд он не мог уснуть. Об ухудшении состояния шоумена рассказала его жена, фигуристка Марина Анисина.
При этом врачи давно запрещали Джигурде активные действия из-за хронически повышенного давления и перенесенного гипертонического криза. С артериальной гипертензией актер живет уже более 15 лет.
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