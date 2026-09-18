Никита Михалков покинул состав учредителей убыточной киностудии
Никита Михалков вышел из состава учредителей ООО «АА Студио» — компании, которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Решение режиссёр принял на фоне не самых успешных финансовых результатов компании. По итогам 2025 года «АА Студио» получила 6,1 млн рублей выручки, однако год завершила с чистым убытком в 242,2 млн рублей.
Таким образом, финансовый результат оказался значительно ниже выручки компании. На этом фоне выход Михалкова из состава учредителей выглядит особенно примечательно.
При этом сам режиссёр продолжает активно работать в кино и заниматься профессиональными проектами. А вот дальнейшая судьба «АА Студио» теперь будет развиваться уже без Михалкова среди её учредителей.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России