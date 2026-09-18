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Никита Михалков покинул состав учредителей убыточной киностудии

Никита Михалков вышел из бизнеса с убытком в 242 млн рублей
Никита Михалков (Фото: Instagram* / @nikita__mikhalkov)

Никита Михалков вышел из состава учредителей ООО «АА Студио» — компании, которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Решение режиссёр принял на фоне не самых успешных финансовых результатов компании. По итогам 2025 года «АА Студио» получила 6,1 млн рублей выручки, однако год завершила с чистым убытком в 242,2 млн рублей.

Таким образом, финансовый результат оказался значительно ниже выручки компании. На этом фоне выход Михалкова из состава учредителей выглядит особенно примечательно.

При этом сам режиссёр продолжает активно работать в кино и заниматься профессиональными проектами. А вот дальнейшая судьба «АА Студио» теперь будет развиваться уже без Михалкова среди её учредителей.

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