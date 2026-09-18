Никита Михалков покинул состав учредителей убыточной киностудии

18 сентября 2026, 23:10

Никита Михалков вышел из бизнеса с убытком в 242 млн рублей

Никита Михалков (Фото: Instagram* / @nikita__mikhalkov)

Никита Михалков вышел из состава учредителей ООО «АА Студио» — компании, которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».