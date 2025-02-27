«Никогда в жизни!»: Елена Север о том, стала ли она причиной разрыва ее сына с Чеботиной

Сегодня 77-летний Бари Алибасов-старший редко появляется на публике, но его сын продолжает привлекать внимание общества. Креативный и эксцентричный Бари Алибасов-младший унаследовал от отца склонность к эпатажу. Однако его имя часто фигурирует не только в светских хрониках, но и в громких скандалах. О том, как живет ​Бари Алибасов-младший и что известно о его матери, расскажет «Радио 1».