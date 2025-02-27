«Никогда в жизни!»: Елена Север о том, стала ли она причиной разрыва ее сына с Чеботиной

Елена Север (Фото: Instagram*/sever_elena)
Телеведущая Елена Север опровергла слухи о том, что она якобы могла поспособствовать разрыву отношений между ее сыном Юрием и исполнительницей Люсей Чеботиной. Она подчеркнула, что никогда не полезла бы в личную жизнь отпрыска.
«…Никогда в жизни! У каждого ребенка была своя комната с рождения — это было принципиально, я не могла входить туда без стука. Что касается самой Люси, то она очень талантливая девочка, очень! Очень трудолюбивая. Даже если взять с этой точки зрения, то я думаю, что лучше бы он был с ней. Я знаю ее семью», — прокомментировала Север в беседе с Fametime TV.
Она добавила, что не может ставить Юрию ультиматум или же лезть в его личное пространство.
Ранее стали известны подробности личной жизни Бари-Алибасова-младшего.
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