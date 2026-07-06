Никто из «Бригады» не пришел проститься с Высоковским
Церемония прощания с заслуженным артистом России Александром Высоковским состоялась 5 июля в подмосковном Пущино — городе, где он жил последние 17 лет. Мероприятие прошло в узком семейном кругу, с участием только близких родственников и друзей, пишет Mash.
На траурной церемонии не присутствовали известные актёры, игравшие с Высоковским в культовом сериале «Бригада», — Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков и Сергей Безруков. Представителей шоу-бизнеса среди пришедших проститься также не было.
Напомним, 62-летний артист пропал 30 июня — он не вернулся с рыбалки на Пущинской косе. Позднее водолазы обнаружили его тело в реке Оке.
Ранее друг погибшего на рыбалке актера из «Бригады» Александра Высоковского высказался о ситуации. Подробности в нашем материале.
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