Никто из «Бригады» не пришел проститься с Высоковским

06 июля 2026, 12:16

Никто из коллег по сериалу «Бригада» не пришел на похороны с Высоковским

Александр Высоковский (Фото: кадр из фильма «Долг» (2019)

Церемония прощания с заслуженным артистом России Александром Высоковским состоялась 5 июля в подмосковном Пущино — городе, где он жил последние 17 лет. Мероприятие прошло в узком семейном кругу, с участием только близких родственников и друзей, пишет Mash.