«Я бы приехала, если бы набралась смелости»: бывшая жена Михаила Ефремова о его «тюремном романе» с Дарьей Белоусовой
Бывшая жена Ефремова прокомментировала его «тюремный роман» с Дарьей Белоусовой
Бывшая жена Михаила Ефремова сомневается, что между ним и Дарьей Белоусовой завязался «тюремный роман».
«Человеку 61 год, вряд ли там романы. Просто по-человечески могли приехать какие-то друзья. Я бы приехала, если бы набралась смелости. Миша очень многим людям дорог по-человечески. Возможно, это какие-то душевные отношения. Но вряд ли другие. Ничего он, конечно, не говорил», — приводит слова Гольяновой 360.ru.
По словам актрисы, Ефремов хранит верность своей пятой жене Софье Кругликовой. Гольянова заключила, что на сегодняшний день артист наслаждается семейным счастьем с женой и детьми, а также занимается вопросами здоровья.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов закрутил роман с актрисой Белоусовой прямо в колонии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».