Noize MC* отреагировал на новость об открытии против него уголовного дела об оправдании терроризма
Noize MC* ответил песней на новость об открытии против него уголовного дела
Рэпер Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*) вышел на связь в Instagram**. после того, как против него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. О новости артист узнал после своего концерта в Кишиневе.
14 сентября в отношении музыканта возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. По данным прокуратуры Москвы, на концертах за пределами РФ Алексеев* сделал заявления, в которых «оправдал террористическую идеологию», а также «выразил положительное отношение к запрещенной и признанной на территории России террористической организации». Расследование дела находится на контроле столичной прокуратуры.
«Что ж, я несу свой крест на Голгофу первого места. Итоги всем давно известны: меня там распнут, а потом я воскресну. Судья, прими мои 30 талантов, не брезгуй. Я тебя создал по своему образу и подобию — ты прав, я бездарь», — цитирует исполнителя «Газета.Ru».Ранее стало известно, что может грозить Noize MC* по делу об оправдании терроризма. Подробности — в нашем материале