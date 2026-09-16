Noize MC* отреагировал на новость об открытии против него уголовного дела об оправдании терроризма

16 сентября 2026, 14:20

Noize MC* ответил песней на новость об открытии против него уголовного дела

Иван Алексеев* (Noize MC*) (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Рэпер Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*) вышел на связь в Instagram**. после того, как против него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. О новости артист узнал после своего концерта в Кишиневе.





14 сентября в отношении музыканта возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. По данным прокуратуры Москвы, на концертах за пределами РФ Алексеев* сделал заявления, в которых «оправдал террористическую идеологию», а также «выразил положительное отношение к запрещенной и признанной на территории России террористической организации». Расследование дела находится на контроле столичной прокуратуры.



