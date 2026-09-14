Стало известно, что может грозить Noize MC* по делу об оправдании терроризма

14 сентября 2026, 14:13

Адвокат Багатурия: Noize MC* грозит до семи лет по делу об оправдании терроризма

Иван Алексеев* (Фото: Instagram** @noizemc)

Российскому рэперу Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*) может грозить до семи лет лишения свободы по уголовному делу о публичном оправдании терроризма. Об этом рассказал адвокат Вадим Багатурия.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявил, что в ближайшее время артиста могут заочно арестовать и объявить в международный розыск.

«За публичный призыв к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, совершённое через интернет, назначается лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Если гражданин, которому такая ответственность грозит, не находится в России, алгоритм следующий: ему предъявляют заочное обвинение, после этого объявляют в федеральный и международный розыск, затем избирают заочную меру пресечения в виде заключения под стражу и начинают разыскивать», — пояснил адвокат.