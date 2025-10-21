Адвокат опроверг, что певца в Екатеринбурге задержали за песню Noize MC*
Адвокат Акчермышев: музыканта в Екатеринбурге задержали за нецензурную брань
В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали уличного музыканта Евгения Михайлова. Ранее этот инцидент связывали с творчеством Noize MC*. Однако адвокат певца Фёдор Акчермышев опроверг эту информацию.
Акчермышев в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что претензии касаются не конкретной композиции, а использования мата в тексте.
«Задержали за песню, которую он исполнил в Екатеринбурге 19 октября, слова которой содержат нецензурную брань», — заявил правозащитник.Юрист отметил, что сейчас Михайлов находится в отделе исполнения административного законодательства УМВД Екатеринбурга. Суд должен рассмотреть протокол в течение 48 часов и определить меру ответственности — от штрафа до ареста на 15 суток. По словам адвоката, других претензий к исполнителю у правоохранителей нет.
Ранее певица Монеточка* отреагировала на задержание группы Stoptime.