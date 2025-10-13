13 октября 2025, 23:33

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с сыном (Фото: Instagram* @arai_chobanyan)

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук официально расторгла брак с Араем Чобаняном. Звезда опубликовала документы, подтверждающие завершение бракоразводного процесса. Об этом сообщает издание «Voice».





Пинчук подала на развод давно. Причиной для серьезного конфликта и расставания стали компрометирующие переписки Чобаняна с другими девушками. В начале года блог Арая взломали и злоумышленники слили в Интернет его секреты — Ирина была в шоке.



Сначала телезвезда пыталась защищать мужа, но вся ситуация обернулась для нее сильным стрессом и довела до решения развестись.



Ирина Пинчук и Арай Чобанян с сыном (Фото: Instagram* @arai_chobanyan)



«Я снова провожу ночь в стрессе и задаюсь вопросом: почему я должна молчать? Сейчас 01:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется от волнения», — писала она в соцсетях.

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuklife)



«Что теперь, хейтеры, будете говорить, до сих пор постанова?» — иронично спросила она.