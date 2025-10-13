Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук официально расторгла брак с Араем Чобаняном
Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук официально расторгла брак с Араем Чобаняном. Звезда опубликовала документы, подтверждающие завершение бракоразводного процесса. Об этом сообщает издание «Voice».
Пинчук подала на развод давно. Причиной для серьезного конфликта и расставания стали компрометирующие переписки Чобаняна с другими девушками. В начале года блог Арая взломали и злоумышленники слили в Интернет его секреты — Ирина была в шоке.
Сначала телезвезда пыталась защищать мужа, но вся ситуация обернулась для нее сильным стрессом и довела до решения развестись.
«Я снова провожу ночь в стрессе и задаюсь вопросом: почему я должна молчать? Сейчас 01:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется от волнения», — писала она в соцсетях.За время «эмоциональных качелей» в период расставания у Пинчук была терапия с психологом, поход к психиатру, даже прием у психокинезиолога.
Многие поклонники до последнего надеялись на примирение звездной пары, некоторые верили, что заявления о разводе — попытка «хайпануть». Однако теперь Ирина окончательно подтвердила завершение отношений.
«Что теперь, хейтеры, будете говорить, до сих пор постанова?» — иронично спросила она.Согласно документам из ЗАГСа, официально бракоразводный процесс пары завершился еще на прошлой неделе, 9 октября. У пары двое детей — сыновья Давид и Алан.
В марте Пинчук сообщала, что оба мальчика останутся с ней, а отец сохранит право свободно с ними общаться.