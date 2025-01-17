Новая беда пришла в дом вдовы Градского: очередной суд и война за имущество с наследниками композитора и бывшей женой

Александр Градский (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Молодая вдова знаменитого композитора Александра Градского Марина Коташенко, едва оправившись от бурных судебных баталий за наследство, вновь оказалась в центре водоворота неприятностей – на этот раз в буквальном смысле. Подробности в материале «Радио 1».
Катастрофа в квартире на Тверской
Вдова композитора подала в суд на коммунальщиков, из-за которых, по ее мнению, затопило квартиру артиста в Москве. Ущерб она оценила в 5,5 млн рублей. Юристы Коташенко уверены: «Жилищник» должен компенсировать. Никакой поблажки — только полная компенсация!».
В эту сумму входят не только расходы на ремонт и замену мебели, но и неустойка за период с 5 декабря 2024 года до момента фактического исполнения судебного решения. Однако ситуация усложняется из-за параллельного судебного разбирательства с другой вдовой Градского — Ольгой.
Марина Коташенко с сыном (Фото: соцсети)
Слова Ольги Градской о перешедшей по наследству квартире
Слова, произнесенные Ольгой Градской о квартире на Тверской стали пророческими.
«Эти квартиры никому не принесут счастья», — говорила она.
Однако это не все, Ольга до сих пор продолжает борьбу за наследство, обвиняя Марину в фиктивности их брака.
«Они прожили вместе 17 лет, но узаконили свои отношения всего за несколько месяцев до смерти композитора», — отмечает она.
Старшие дети Александра Борисовича также выступают против Коташенко, требуя справедливости в вопросе раздела наследства.
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Дележка имущества Градского
Хотя семья Градского была уверена, что Марина Коташенко не получит ничего, именно она стала главной наследницей состояния композитора. Молодая вдова унаследовала квартиру в центре Москвы, денежные средства, антиквариат и роскошный дом площадью 1 200 квадратных метров на Киевском шоссе, где она по-прежнему живет с сыновьями.
Оставшись без наследства, старшие дети Александра Градского продолжают привлекать внимание к скандальной истории своей семьи. Особенно резко настроен против блондинки старший сын композитора Даниил, который считает, что его семью предали и обокрали.
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Анастасия Хохлова