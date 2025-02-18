«Я посмотрю по расписанию: восьмилетний сын Виторгана пытается найти время на встречу с отцом

Максим Виторган (Фото: Инстаграм* @mvitorgan)
Актер Максим Виторган опубликовал переписку с сыном от журналистки Ксении Собчак. Он хотел встретиться с мальчиком, но тот сказал, что посмотрит по расписанию, когда получится.
Актер поделился, что в феврале его ждет 18 спектаклей. Два из них – это премьеры. Одна постановка пройдет не в Москве.
Занятость его восьмилетнего Платона тоже оказалась высокой.
Накануне Максим Виторган опубликовал свежий снимок с Платоном и рассказал, как иногда отводит его в школу. Судя по всему, Виторган решил окончательно воссоединиться с сыном после долгой разлуки. Ещё недавно актёр прекрасно проводил время в Европе со своей новой возлюбленной, которая вдвое младше него.
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«Я, конечно, люблю свою работу... Нет-нет, о, Бог сцены Берендей, я не жалуюсь, я хвастаюсь! Давай еще!», — написал Виторган в Телеграм-канале.
Занятость его восьмилетнего Платона тоже оказалась высокой.
«Я посмотрю, когда смогу по расписанию», — обратил внимание ребенок.
Накануне Максим Виторган опубликовал свежий снимок с Платоном и рассказал, как иногда отводит его в школу. Судя по всему, Виторган решил окончательно воссоединиться с сыном после долгой разлуки. Ещё недавно актёр прекрасно проводил время в Европе со своей новой возлюбленной, которая вдвое младше него.
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Ольга Енгалычева