Максим Галкин* выложил новый совместный снимок с Аллой Пугачевой

31 августа 2025, 01:13

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Народная артистка СССР Алла Пугачева редко публикует актуальные фотографии в социальных сетях. Чаще всего звезда появляется в блоге своего мужа Максима Галкина*. Вчера вечером, 30 августа, пара выложила свежее фото.





Примадонна выбрала серую кофту и куртку, дополнив образ массивной металлической подвеской. Галкин* был одет в голубую рубашку, полосатый пиджак и белые брюки.



Подписчики оставили множество комплиментов под фотографией, отмечая хороший и счастливый вид певицы и радость в глазах пары.



Максим Галкин* и Алла Пугачева (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* ведет активный личный блог: выкладывает большое количество своих фото и видео, также делится кадрами с детьми. Пугачева нередко дает свои комментарии происходящему в роликах, однако предпочитает не попадать на видео.



При этом совсем недавно появилась информация, что Instagram**-идиллия супругов может быть наигранной. Близкий к семье источник предупредил фанатов, что в отношениях звезд все не так уж и гладко.



