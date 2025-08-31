Максим Галкин* выложил новый совместный снимок с Аллой Пугачевой
Народная артистка СССР Алла Пугачева редко публикует актуальные фотографии в социальных сетях. Чаще всего звезда появляется в блоге своего мужа Максима Галкина*. Вчера вечером, 30 августа, пара выложила свежее фото.
Примадонна выбрала серую кофту и куртку, дополнив образ массивной металлической подвеской. Галкин* был одет в голубую рубашку, полосатый пиджак и белые брюки.
Подписчики оставили множество комплиментов под фотографией, отмечая хороший и счастливый вид певицы и радость в глазах пары.
Максим Галкин* ведет активный личный блог: выкладывает большое количество своих фото и видео, также делится кадрами с детьми. Пугачева нередко дает свои комментарии происходящему в роликах, однако предпочитает не попадать на видео.
При этом совсем недавно появилась информация, что Instagram**-идиллия супругов может быть наигранной. Близкий к семье источник предупредил фанатов, что в отношениях звезд все не так уж и гладко.
На самом деле Примадонна регулярно «подкалывает» мужа в ответственности за все происходящее в их семье и невозможность вернуться в РФ. Как оказалось, сама Пугачева очень хочет, чтобы ее дети учились в России.
Напомним, что Пугачева имеет все возможности вернуться в РФ и вновь начать выступать на сцене. У артистки есть российское гражданство и положенные выплаты, поэтому с юридической точки зрения для возвращения преград нет.
*Признан иноагентом в РФ
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская