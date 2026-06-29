«Нужно было еще 30 лет назад»: Соседов высказался об уходе Пугачевой со сцены

29 июня 2026, 20:29

Музкритик Соседов посчитал пиаром заявление Пугачевой об уходе со сцены

Алла Пугачева (Фото: кадр из фильма: «Женщина, которая поет» (1978)

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заявление Аллы Пугачевой о завершении карьеры. Об этом стало известно 29 июня.





По мнению Соседова, 77-летняя артистка не раз устраивала прощальные туры, но каждый раз возвращалась, выпуская новые песни, чтобы сохранить статус, пишет Общественная Служба Новостей. Спикер выразил сомнение, что на этот раз Пугачева действительно покинет сцену. Он не исключил, что заявление о завершении карьеры является лишь пиар-ходом, за которым последует релиз нового материала — возможно, с использованием технологий искусственного интеллекта.





«Ей нужно было еще 30 лет назад поставить точку и уйти. Наверное, она готовится к выпуску новой песни или альбома», — добавил собеседник.