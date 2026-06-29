«Нужно было еще 30 лет назад»: Соседов высказался об уходе Пугачевой со сцены
Музкритик Соседов посчитал пиаром заявление Пугачевой об уходе со сцены
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заявление Аллы Пугачевой о завершении карьеры. Об этом стало известно 29 июня.
По мнению Соседова, 77-летняя артистка не раз устраивала прощальные туры, но каждый раз возвращалась, выпуская новые песни, чтобы сохранить статус, пишет Общественная Служба Новостей. Спикер выразил сомнение, что на этот раз Пугачева действительно покинет сцену. Он не исключил, что заявление о завершении карьеры является лишь пиар-ходом, за которым последует релиз нового материала — возможно, с использованием технологий искусственного интеллекта.
«Ей нужно было еще 30 лет назад поставить точку и уйти. Наверное, она готовится к выпуску новой песни или альбома», — добавил собеседник.
Ранее Пугачева сообщила о решении завершить творческую деятельность по настоянию врачей. Причиной стали рекомендации после недавно перенесенной операции на сердце. Медики предупредили артистку, что любые физические и эмоциональные нагрузки могут привести к серьезным осложнениям, в том числе из-за появившихся одышки и дискомфорта в грудной области.