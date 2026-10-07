Нюша решила сменить имя: «Пришло время»

07 октября 2026, 16:32

Певица Нюша решила вернуть себе имя Анна спустя 19 лет

Анна Шурочкина (Фото: Инстаграм*/nyusha_nyusha)

Российская певица Нюша (имя при рождении — Анна Шурочкина) рассказала, что решила отказаться от сценического имени и снова официально стать Анной. Об этом стало известно после ее появления в шоу «1+1».





Артистка пояснила, что выбрала нынешнее имя в начале творческого пути, когда ей было всего 17 лет. При этом она не просто использовала псевдоним, а официально сменила имя в паспорте. Тогда, по словам звезды, она не знала, на сколько времени останется Нюшей.

«Сейчас пришло время. Я понимаю, что хочу имя Анна снова», — сказала Шурочкина.