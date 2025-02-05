Роман с женатым, депрессия и проблемы с деторождением: как живет звезда «Comedy Woman» Мария Кравченко

Мария Кравченко (Фото: соцсети)
Мария Кравченко прославилась благодаря юмористическому шоу «Comedy Woman». Артистка была участницей проекта с 2007 года и вплоть до его закрытия в 2020 году.
«Нужно начинать все с нуля»Проект «Comedy Woman» официально прекратил свое существование в 2020 году. Для Марии Кравченко тот момент оказался непростым. Актриса даже впала в депрессию.
Сообщения о закрытии шоу стали для нее как гром среди ясного неба, хотя слухи ходили уже долгое время. Мария Кравченко не могла скрыть слез.
«Мне 34 года, и нужно начинать все с нуля. Потому что я для всех Маша Кравченко из «Comedy Woman». Я — девочка-гопник, за время шоу не была в других проектах. Это было самое страшное в тот момент: начинать все заново», — вспоминала она в одной из бесед с журналистами.
Мария Кравченко (Фото: соцсети)
Драматическая актрисаНекоторое время Кравченко не понимала, в каком направлении идти дальше. Актриса решила осуществить свое давнее желание — стала студенткой «Щуки» и тогда же вышла на сцену.
На какое-то время у Марии даже получилось уйти от образа комедийной героини. Однако сниматься ее все еще зовут лишь в комедии. К примеру, артистка уже появилась в таких фильмах, как «Самый лучший фильм», «Женщины против мужчин», и «Бедный олигарх». А в 2024 году — в сериалах «Ресторан по понятиям» и «Полярный» (четвертый сезон).
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Мария Кравченко сильно надеется, что режиссеры все же разглядят в ней драматическую актрису.
Служебный роман перерос в бракДабы наладить свою личную жизнь, актриса участвовала в проекте «Давай поженимся» и тайно встречалась с мужчиной, который находился в браке. Участие в шоу Кравченко считает развлечением и хорошей возможностью для пиара, а личность женатого бывшего возлюбленного не раскрыла и спустя 10 лет.
В результате свою судьбу Мария Кравченко связала с продюсером программы ТНТ Константином Золотаревым, с которым встретилась на работе. Пока артистка полагала, что это лишь служебный роман, Костя готовился вручить своей избраннице обручальное кольцо. Предложение мужчина сделал на Кубе. Это был неожиданный сюрприз, но Мария согласилась.
Пара заключила брак еще в 2015-м году.
Константин Золотарев и Мария Кравченко (Фото: соцсети)
Проблемы со здоровьемСейчас у Марии Кравченко есть дочь Виктория. Однако во время беременности артистке было тяжело: семь месяцев токсикоза, 20 лишних килограммов, недоношенность и экстренное кесарево сечение. Еще легкие девочки сразу не раскрылись. Тем не менее через некоторое время все проблемы со здоровьем малышки отступили.
А вот мама новорожденной столкнулась с послеродовой депрессией и диастазом. Кравченко даже было необходимо пройти через операцию. Дабы кишечник не упал в брюшную полость, Марии поставили металлическую сетку. Медики сказали, что она больше не сможет выносить малыша.
«Я могу забеременеть, но не выношу ребенка — ему там просто негде расти и развиваться», — объяснила Кравченко.
Сейчас Мария и Константин не исключают появление еще одного ребенка. Они думали воспользоваться услугами суррогатной матери.
Мария Кравченко с дочерью Викторией (Фото: соцсети)
Мария Кравченко сейчасВ настоящее время Марии Кравченко 40 лет. Артистка активно снимется в кино, гастролирует по России со спектаклями «Отдам бывшего в хорошие руки» и «Моя безумная свадьба», а еще является участницей скетч-шоу «Это мы» и «Истории большой страны».
Несколько лет назад Кравченко вдруг начала петь под псевдонимом «Просто Мария», дебютировав с композицией «Прощай» в стиле джаз. Сейчас в репертуаре Марии имеется уже три песни.
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