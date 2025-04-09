«Обнаженка в кино», звание секс-символа 90-х и долгое восстановление после инсульта: Елене Кондулайнен 67 лет

Заслуженной артистке России Елене Кондулайнен сегодня, 9 апреля, исполнилось 67 лет. Многие знают артистку по ролям в лентах «Шоу для одинокого мужчины», «На Муромской дорожке», «Русь изначальная», «Правда лейтенанта Климова». О творческой и личной жизни Марлен Дитрих отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».