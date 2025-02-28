Пинчук призналась, что заплатила хакеру за взлом аккаунта Чобаняна

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)
Звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук заплатила хакеру за взлом аккаунта ее мужа Сергея Чобаняна. Подробностями она поделилась в соцсетях. По словам девушки, ей нужны были факты измены супруга, и она смогла увидеть их в переписке Чобаняна с другом.
«Что касается видео Арая, да, я действительно заплатила деньги хакеру. Я залезла в диалог с его другом и увидела обсуждение девочек. И я думаю, мало кто так общается. (…) Вот массажка (массажный салон. — прим. ред.). Сказал, что ходил один раз и не понравилось. Там выяснилось, что не один раз было это все. Ну просто если массажки недостаточно кому-то, чтобы разводиться...» — пояснила Пинчук.Ранее Пинчук обратилась к подписчикам с просьбой не ждать от нее каких-либо комментариев. Она попросила аудиторию «не дергать» ее, а также «не требовать» от нее того, что «утешит» интересы юзеров.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов