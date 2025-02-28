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Пинчук призналась, что заплатила хакеру за взлом аккаунта Чобаняна

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук заплатила хакеру за взлом аккаунта ее мужа Сергея Чобаняна. Подробностями она поделилась в соцсетях. По словам девушки, ей нужны были факты измены супруга, и она смогла увидеть их в переписке Чобаняна с другом.
«Что касается видео Арая, да, я действительно заплатила деньги хакеру. Я залезла в диалог с его другом и увидела обсуждение девочек. И я думаю, мало кто так общается. (…) Вот массажка (массажный салон. — прим. ред.). Сказал, что ходил один раз и не понравилось. Там выяснилось, что не один раз было это все. Ну просто если массажки недостаточно кому-то, чтобы разводиться...» — пояснила Пинчук.
Ранее Пинчук обратилась к подписчикам с просьбой не ждать от нее каких-либо комментариев. Она попросила аудиторию «не дергать» ее, а также «не требовать» от нее того, что «утешит» интересы юзеров.

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Победа на «Евровидении», дружба с Киркоровым и семейный бизнес: куда пропали сестры Толмачевы
28 февраля 2025, 15:42

Сестры Толмачевы (Фото: кадр из выступления на «Евровидении-2014»)

Сестры Толмачевы стали всемирно популярными в 2006 году после победы в детском песенном конкурсе «Евровидение». В 2014 году Маша и Настя Толмачевы вновь вернулись на «Евровидение» и соревновались уже со взрослыми артистами. Сестры заняли там седьмое место.
После этого о девушках почти ничего не было слышно. О том, как живут сестры Толмачевы сегодня, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Мария и Анастасия Толмачевы родились 14 января 1997 года в Курске. Их отец трудился на заводе, а мама преподавала в музыкальной школе.

«Им было по четыре годика, а они уже вовсю пели. Посмотрят какой-нибудь мультфильм и повторяют. У меня музыкальное образование, поняла — у девочек есть талант», — рассказывала мама девочек в одном из интервью.

В шесть лет Толмачевы начали заниматься в детской эстрадной студии и выступать при курском Дворце пионеров. Примечательно, что сначала педагог не хотела брать их из-за возраста, но, услышав вокал сестер, тут же изменила свое мнение.

«Я на них посмотрела, и подумала: "Такие малюсенькие, с ними столько возиться придется". И хотела уже было отказаться – попыталась сказать их маме, мол, набор уже сделан, ведь у нас всегда очень много желающих заниматься. Но мама девочек мне сказала: "Вы их хоть послушайте, прежде чем отправить!" И я послушала, и с первых же звуков стало понятно, что это просто неординарные девочки. В пять лет они обладали уже мощными голосами, могли "держать" звук. Я сразу поняла, что чуть было не отправила будущих "звезд", — делилась первый педагог девочек Антонина Перфильева в интервью KP.RU.

После этого они продолжили выступать уже в театральной студии «Джем». К тому моменту Настя и Маша уже получили множество наград на различных конкурсах. Интересно, что сестры никогда не волновались и всегда чувствовали себя на сцене уверенно.

Победа на детском «Евровидении-2006»


В 2006 году Анастасия и Мария Толмачева приняли участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» в Будапеште. Девятилетние сестры спели композицию «Весенний джаз», которая является их признанием любви к семье и своему родному городу. По результатам голосования девочки заняли первое место. Этот конкурс стал важной ступенью в их карьере, ведь после этого Маша и Настя стали очень популярными в России.

Однако в скором времени девочки оказались замешаны в скандале. «Весенний джаз» позиционировался как песня собственного сочинения сестер, но через некоторое время знакомый их педагога Антонины Перфильевой, Валерий Бугаев, стал утверждать, что эта его композиция. По его словам, он «просто согласился играть в чужую игру». Мужчина рассказал, что мама Толмачевых заплатила ему около трех тысяч рублей, чтобы его имя нигде не упоминалось. Видимо Бугаев не смог смириться с возникшей популярностью девочек, к которой он не имеет никакого отношения.

Сестры Толмачевы (Фото: кадр из выступления на «Евровидении-2006»)

Вскоре маленькие звезды записали альбом «Половинки», куда вошли песни «Лапу дай» и «Лошадь». При этом мама Насти и Маши однажды рассказала, что обошлись с ними не очень хорошо. Речь идет о директоре Дворца пионеров, который зачем-то забирал почти все подарки от поклонников сестер.

Участие в «Евровидении-2014»


В 2014 году девушки снова отправились на знаменитый конкурс, но уже во взрослой версии. Тогда Толмачевы заняли седьмое место. Сестры выступали в Копенгагене с композицией Shine, написанной Филиппом Киркоровым в сотрудничестве с греческим продюсером Димитрисом Контопулосом.

Сестры Толмачевы и Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @anastasiyatolmacheva16)

Стоит отметить, что конкурс проводился в 2014 году, когда политическая обстановка в мире резко накалилась, что отразилось на музыкальном состязании. Некоторые пытались открыто выступить против конкурсанток из РФ. Были даже те, кто пытался освистать Толмачевых во время выступления. Несмотря на все трудности, девушки достойно держались на сцене и отлично выступили со своим номером.

В одном из интервью Маша и Настя признались, что не расстроились из-за результата, поскольку выложились там по полной. После такого испытания карьера сестер в России снова пошла вверх. Их даже пригласили в качестве жюри на конкурс «Голос-Курск. Дети».

После получения среднего образования Толмачевы хотели поступить в Гнесинское училище, но родители отговорили их. Родители настаивали, что девушки должны получить высшее образование в более «реальной» профессии. В результате Мария и Анастасия окончили институт искусств и культуры в Белгороде по специальности «Продюсирование и режиссура».

Позже близняшки осознали, что не ошиблись, поскольку музыка — это, прежде всего, хорошее хобби, но не дело их жизни. Уже на первом курсе Толмачевы открыли свою мастерскую для детей. Теперь они обучают юных будущих певцов по методике Сета Риггса.

Сестры Толмачевы сегодня


Примечательно, что внешность сестер за последние годы претерпела большие изменения. Теперь Мария и Анастасия мало похожи на тех, какими их запомнили многочисленные поклонники. По мнению их аудитории, без «уколов красоты» здесь не обошлось.

В личной жизни у девушек все в порядке. Анастасия стала встречаться с молодым человеком по имени Никита, которого она встретила на одном из концертов. Мария же в 2023 году вышла замуж за молодого человека по имени Сергей. На свадебное торжество были приглашены некоторые российские звезды и политики, включая Филиппа Киркорова, который записал поздравление для молодоженов.

Сестры Толмачевы (Фото: Инстаграм* @anastasiyatolmacheva16)

Сейчас девушкам 28 лет. Известно, что Мария в прошлом году стала мамой. О личной жизни Анастасии мало, что известно, поскольку девушка предпочитает держать свою личную жизнь в тайне.

На сегодняшний день девушки проводят занятия в своей мастерской. Анастасия иногда делится своими новыми песнями с фанатами. Ученики сестер Толмачевых завоевывают награды в главных вокальных конкурсах страны, и близняшки очень ими гордятся.

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Муж Ирины Пинчук признался, что на самом деле было в его интимных переписках с девушками
Супруг Пинчук заявил, что его обнародованные переписки не были интимного характера
28 февраля 2025, 15:37

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук объявила о разводе, узнав о переписках мужа с другими женщинами. Арай Чобанян, в свою очередь, отметил, что в этих сообщениях могли быть неприятные моменты для Ирины, но не было ничего серьезного. Он подчеркнул, что у каждого в социальных сетях есть свои «скелеты в шкафу», включая переписки и обсуждения. Отец двоих детей также отметил, что это не является основной причиной их расставания.
«Ко мне пришли и вытащили все на свет. Я не хочу утверждать, что Ира подала на развод только из-за этого. Были и другие причины. На четвертый день у нее не выдержали нервы, и она ушла из дома. Она подошла, ударила меня в плечо, вся на нервах, и сказала: "Пошел вон". Не смогла сдержаться. Появилась одна дама, которая написала Ирине: "Арай был в массажном салоне и проводил время с тремя девушками". Но этого не было! Ира выложила все в сторис и разнесла меня», — рассказал бывший участник телестройки.

Арай не стал отрицать, что действительно посещал массажный салон, однако подчеркнул, что не совершал ничего аморального. Он связался с девушкой, которая могла подтвердить его измену, и призвал её предоставить доказательства и пройти проверку на полиграфе.
«Тем не менее, факт остается фактом — я признаю, что был в этом массажном салоне», — заявил Чобанян.

Супруг Ирины продолжает утверждать, что у него не было интимных отношений на стороне. Все, что он позволял себе — это дружеские переписки с подругами, в которых присутствовал юмор, а не флирт.

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«Все так же боюсь людей»: Анна Седокова впервые вышла из дома после смерти Яниса Тиммы
28 февраля 2025, 15:29

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

В конце прошлого года Анна Седокова столкнулась с ужасной утратой — ее бывший муж Янис Тимма покончил с собой в день ее рождения. Узнав о трагическом поступке экс-супруга, звезда пережила сильный нервный срыв и нуждалась во времени, чтобы восстановиться. Постепенно она начала возвращаться к общению с подписчиками и появляться на светских мероприятиях. Недавно Анна вернулась со съемок реалити-шоу, проходивших в Омане.
Сегодня исполнительница хита «Шантарам» поделилась своими переживаниями в личном Телеграм-канале, рассказав, что вчера впервые вышла из дома вечером. Она отметила, что время идет, но ей не становится легче, и страх перед людьми по-прежнему остается. По ее словам, жизнь состоит из детей и остатка работы, которую она пытается собрать. Иногда она заставляет себя делать попытки быть нормальной, например, запостить фото. ​

«Время идет, но легче не становится. Я все так же боюсь людей. Моя жизнь — это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать. Иногда я заставляю себя делать попытки быть нормальной. Запостить фото, например. Я правда пытаюсь. Вот вчера я заставила себя и вышла на день рождения к красивым и счастливым людям», — рассказала певица.
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Неизменное амплуа злодея, ненастоящий брак с Юлией Высоцкой и инфаркт в 40: как живёт актёр Анатолий Кот
28 февраля 2025, 14:45

Анатолий Кот (Фото: ВКонтакте, @anatolykot_public)

Актёр Анатолий Кот чаще играет в кино отрицательных героев. Артист однажды признался:
«Я не хочу сказать, что в душе я убийца и фашист. Главное — найти оправдание для своего персонажа, почему он совершает тот или иной поступок. На всё есть мотивы, даже, как ему кажется, они благородны».
О состоянии его здоровья, фиктивном браке с Высоцкой и о том, чем сегодня занимается актёр, читайте в материале «Радио 1».


Пережил инфаркт



В 40 лет Анатолий Кот перенёс инфаркт. Благодаря участию врачей он быстро восстановился и вернулся в любимую профессию.

«Скорее всего, был спазм сосуда резкий», — рассказал актёр в одном из интервью.


«Липовый» брак с Юлией Высоцкой



Анатолий Кот и Юлия Высоцкая знакомы с юности, учились на одном курсе в Белорусской академии искусств. Когда актрисе предложили работу в театре Янки Купалы, оставалось дело за малым — получить прописку, которой у неё не было. Вот тогда Юлия Высоцкая и обратилась с просьбой к Анатолию Коту.

Это был фиктивный брак, который просуществовал на бумаге несколько лет.

«У нас не было чувств: есть женщины, которых мы любим, а есть женщины-друзья. Не помню, сколько лет длился наш так называемый брак и из-за чего он распался», — вспоминал артист.


Развёлся с женой из-за любви к коллеге




Анатолий Кот и его дочь Алиса (Фото: ВКонтакте, @anatolykot_public)

Второй брак был уже по любви. Елена была товароведом по образованию, а познакомились будущие супруги в магазине. В семье родилась дочь Алиса, в которой актёр души не чаял. Во время съёмок в сериале «Маргоша» в Москве Кот познакомился с актрисой Яниной Колесниченко. Актёр признался жене, что полюбил другую, и подал на развод. Янина и Анатолий вместе больше 10 лет, воспитывают дочь Арину. С дочерью от прошлого брака Алисой актёр поддерживает отношения.


Как сейчас складывается жизнь Анатолия Кота



Анатолию Коту 51 год, и он востребованный актёр как в театре, так и в кино. Артист задействован в спектакле «Мастер и Маргарита», в котором играет роль Воланда, также его можно увидеть в театральных постановках «Биография», «9 ряд. 10, 11 место» и «Чайка». В прошлом году Анатолий Кот снялся в сериалах «Подслушано в Рыбинске», «Истребители. Битва за Крым», «Ангелы района», а также в фильме «Маме снова 17».

Анатолий Кот (Фото: ВКонтакте, @anatolykot_public)

В свободное от съёмок и репетиций время Анатолий Кот увлекается рыбалкой, а вот на светских мероприятиях и премьерах появляется нечасто.

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#радио 1
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«Его никогда нет дома»: Королева сообщила о расставании с мужем
Voice: Королева сообщила, что привыкла редко видеть Глушко из-за его гастролей
28 февраля 2025, 14:31

Наташа Королева (Фото: Instagram*/koroleva__star)

Певица Наташа Королева привыкла редко видеться со своим мужем Сергеем Глушко на фоне его постоянных гастролей. Подробности исполнительница рассказала журналу Voice.
«Знаете, у него раньше была профессия, когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актеры, у него потрясающе крутые спектакли, с которыми тоже его никогда нет дома. И на 8 марта в том числе», — прокомментировала Королева.
Она подчеркнула, что никогда ничего не планирует в Международный женский день, ведь 8 марта Глушко празднует свой день рождения. В этом году артист отметит 55-летний юбилей.

Ранее звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук обратилась к подписчикам с просьбой.

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