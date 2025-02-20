«Ох, эти манящие взгляды!»: Матвейчук намекнул на новый роман

Наталья Куликова (Фото: Instagram*/natkuliko)
Актер Глеб Матвейчук намекнул на роман с коллегой по цеху Натальей Куликовой. Девушка опубликовала в соцсетях совместную фотографию с 43-летним артистом. Ей самой скоро исполнится 24 года.
Судя по кадру, у знаменитостей не только рабочие и дружеские отношения. Подписчики уже радостно отреагировали на личную жизнь звезд.
Обозреватели шоу-бизнеса отметили, что Куликова напоминает по внешности экс-супругу Матвейчука Елену Глазкову, которая родила мужчине двоих детей.
Сам Матвейчук предпочитает не распространяться на личные темы.
Ранее стало известно, кто восхитился Юрием Борисовым.
Читайте также:
Любимая девушка и собственный бизнес: почему в семье Орбакайте произошел раскол
Терпела измены и делала аборты по воле мужа: как живет экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина и в чем она упрекнула Пугачеву
«Золотое платье, особняк и 10 миллионов»: Волочкова рассказала о свадьбе дочери
*Запрещен в РФ
«Наташенька, будь счастлива!»; «Какая красивая пара!»: «Очень уютные!»; «Хорошо смотритесь вместе!»; «Ох, эти манящие взгляды! Красавцы! Оба!»; «Ну что сказать — совет вам да любовь», — написали юзеры.Фото: Instagram*/natkuliko
Обозреватели шоу-бизнеса отметили, что Куликова напоминает по внешности экс-супругу Матвейчука Елену Глазкову, которая родила мужчине двоих детей.
Сам Матвейчук предпочитает не распространяться на личные темы.
Ранее стало известно, кто восхитился Юрием Борисовым.
Читайте также:
Любимая девушка и собственный бизнес: почему в семье Орбакайте произошел раскол
Терпела измены и делала аборты по воле мужа: как живет экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина и в чем она упрекнула Пугачеву
«Золотое платье, особняк и 10 миллионов»: Волочкова рассказала о свадьбе дочери
*Запрещен в РФ
Никита Кротов