«Одноразовое фуфло»: из-за чего на самом деле многолетняя дружба Прохора Шаляпина и Ирины Дубцовой закончилась скандалом

Фото: Instagram* / shalyapin_officia и dubtsova_officia
Певец и телеведущий Андрей Захаренков, более известный публике как Прохор Шаляпин, и популярная певица и композитор Ирина Дубцова когда-то были не просто знакомыми — их связывало тесное и тёплое прошлое. Они были неразлучны с самого детства: вместе учились, выступали в одном музыкальном коллективе, а потом и вовсе решились на серьёзный шаг — переезд из родного Волгограда в Москву.
Однако, несмотря на общий путь и множество совместных воспоминаний, между ними со временем пробежала тень, и отношения испортились. Из-за чего поссорились артисты и есть ли шанс на примирение, расскажет «Радио 1».
Первый раз будущий народник Шаляпин встретил Дубцову в волгоградском Доме политпросвещения. Тогда он только начинал заниматься народным вокалом, в то время как Ирина уже была участницей группы «Джем» и исполняла популярные хиты. Девочку не особо впечатлило его увлечение фольклором, но знакомство она всё же решила продолжить. Более того, уже через пару дней Ирина пригласила Прохора присоединиться к их коллективу. С этого момента он стал полноправным участником «Джема».
Прохор и Ирина репетировали постоянно. Проводили вместе столько времени, что юный Шаляпин даже был уверен: песни Уитни Хьюстон принадлежат Ирине — настолько сильно он ассоциировал музыку с ней.
В то время по стране активно гастролировала джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская. Очередной остановкой в её туре стал Волгоград. Для местных юных артистов её приезд был настоящим событием.
Однако Прохора она прослушивать не стала. А вот Ирину Дубцову заметила и порекомендовала на кастинг в проект Игоря Матвиенко — именно в этот момент формировалась группа «Девочки». С этого момента их пути начали расходиться. Шаляпин поступил в Государственное музыкально-педагогическое училище имени Ипполитова-Иванова, а Дубцова сосредоточилась на новом этапе своей карьеры.
Оба подростка — им тогда было всего по 16 — перебрались в столицу. Но, несмотря на переезд в один и тот же город, их разделяли километры. Прохор жил на северо-западе Москвы, а Ирине жильё предоставил сам Матвиенко — на юго-востоке.
Шаляпин, несмотря на расстояние, часто приезжал к ней в гости, а иногда и оставался ночевать.
Ирина и Прохор продолжали поддерживать друг друга и профессионально. Когда Дубцова принимала участие в четвёртом сезоне шоу «Фабрика звёзд» и одержала победу, Шаляпин всей душой болел за неё. Позже он сам оказался участником шоу — в шестом сезоне — и дошёл до финала.
Их карьеры развивались параллельно. Однако дружба, проверенная детством и юностью, не выдержала испытания взрослой жизнью.
Прохор Шаляпин открыто признаётся: Ирина обиделась на него за то, что он не пришёл на похороны её отца. По её мнению, это был личный удар и неуважение.
Прохор же настаивает на другом. Он уверяет, что очень уважал отца Ирины и не хотел причинять боль. Но на тот момент, в 2011 году, у него не было даже денег на траурный букет. Он не пришёл не из равнодушия, а из-за отчаянной нехватки средств.
Несмотря на то, что с момента размолвки прошло немало лет, в феврале 2025 года ситуация обострилась вновь. Прохор стал героем шоу Карины Нигай, где резко высказался об Ирине, назвав её «сбитым лётчиком» — то есть артисткой, чья популярность давно на спаде. Он также добавил, что в её репертуаре нет ни одного действительно сильного хита — только «одноразовое фуфло», которое не задерживается в чартах. Ответ Ирины последовал незамедлительно. Артистка, оскорблённая в очередной раз, не стала молчать.
Кроме того, она сравнила Шаляпина с «мемом» — персонажем, интересным публике только из-за своих высказываний и эпатажного поведения. По словам Ирины, злиться на такого человека сложно — «человек-мем» скорее вызывает недоумение, чем обиду.
Несмотря на обострение конфликта, обе стороны сегодня утверждают, что не питают друг к другу негатива. Более того, Шаляпин публично извинился, признав, что вспыльчиво наговорил лишнего. Он даже заявил, что мечтает, чтобы Ирина написала для него песню — в качестве символической оплаты за рекламную шумиху, которую он, по его словам, устроил. Более того, он пригласил Дубцову в гости, чтобы они могли вспомнить прошлое и, возможно, восстановить дружбу.
Ирина, в свою очередь, ранее сама отмечала необычность и эпатаж Шаляпина, хотя в её тоне по-прежнему слышна настороженность. Несмотря на все попытки примирения, в репликах обоих артистов то и дело проскальзывают скрытые уколы и нотки раздражения.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Детство, сцена и первые шаги
Первый раз будущий народник Шаляпин встретил Дубцову в волгоградском Доме политпросвещения. Тогда он только начинал заниматься народным вокалом, в то время как Ирина уже была участницей группы «Джем» и исполняла популярные хиты. Девочку не особо впечатлило его увлечение фольклором, но знакомство она всё же решила продолжить. Более того, уже через пару дней Ирина пригласила Прохора присоединиться к их коллективу. С этого момента он стал полноправным участником «Джема».
Фото: Instagram* / shalyapin_officia
Руководителями группы были родители Ирины — Виктор Викторович и Наталья Борисовна. Они отличались строгостью и любовью к дисциплине, но с активным и ярким Прохором быстро нашли общий язык. Особенно его умение «слушать» ценила мама Дубцовой.
«Я приду. Она что-нибудь рассказывает. Я ее слушаю. Не понимаю, но слушаю. Она говорит: "Я вот могу с тобой хотя бы выговориться". А я все послушал. Все забыл, естественно, тут же», — рассказывал Прохор в шоу на НТВ.
Прохор и Ирина репетировали постоянно. Проводили вместе столько времени, что юный Шаляпин даже был уверен: песни Уитни Хьюстон принадлежат Ирине — настолько сильно он ассоциировал музыку с ней.
Визит Понаровской и начало перемен
В то время по стране активно гастролировала джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская. Очередной остановкой в её туре стал Волгоград. Для местных юных артистов её приезд был настоящим событием.
«Мы все волновались с этой группой, что вот Ира Дубцова сейчас пойдет в гримерку на прослушивание, а может она и меня послушает. Но родители, конечно, старались для дочери», — признавался исполнитель.
Однако Прохора она прослушивать не стала. А вот Ирину Дубцову заметила и порекомендовала на кастинг в проект Игоря Матвиенко — именно в этот момент формировалась группа «Девочки». С этого момента их пути начали расходиться. Шаляпин поступил в Государственное музыкально-педагогическое училище имени Ипполитова-Иванова, а Дубцова сосредоточилась на новом этапе своей карьеры.
Оба подростка — им тогда было всего по 16 — перебрались в столицу. Но, несмотря на переезд в один и тот же город, их разделяли километры. Прохор жил на северо-западе Москвы, а Ирине жильё предоставил сам Матвиенко — на юго-востоке.
Фото: Instagram* / dubtsova_officia
Шаляпин, несмотря на расстояние, часто приезжал к ней в гости, а иногда и оставался ночевать.
Поддержка на пути к успеху
Ирина и Прохор продолжали поддерживать друг друга и профессионально. Когда Дубцова принимала участие в четвёртом сезоне шоу «Фабрика звёзд» и одержала победу, Шаляпин всей душой болел за неё. Позже он сам оказался участником шоу — в шестом сезоне — и дошёл до финала.
Пригожин: Прохор Шаляпин хотел выдать себя за потомка Фёдора Шаляпина перед правнучкой оперного певца в Париже
Их карьеры развивались параллельно. Однако дружба, проверенная детством и юностью, не выдержала испытания взрослой жизнью.
Причина разрыва
Прохор Шаляпин открыто признаётся: Ирина обиделась на него за то, что он не пришёл на похороны её отца. По её мнению, это был личный удар и неуважение.
«Как сейчас помню эту жуткую новость, когда умер папа Иры. Он был руководителем нашей группы, и я очень многим ему обязан, конечно. Очень хорошо к нему относился и отношусь, помню только светлое о нем», — сказал артист.
Прохор же настаивает на другом. Он уверяет, что очень уважал отца Ирины и не хотел причинять боль. Но на тот момент, в 2011 году, у него не было даже денег на траурный букет. Он не пришёл не из равнодушия, а из-за отчаянной нехватки средств.
Фото: Instagram* / shalyapin_officia
Однако Дубцова с этим объяснением не согласна. В одном из YouTube-шоу она сказала, что Шаляпин был настроен враждебно к ней всегда, даже в юности. Более того, он якобы подшучивал над ней в компании её недоброжелателей.
«Ира очень обиделась, что я не поехал на похороны. Я уже был известный, но в моей жизни были моменты, когда нечего было даже покушать. Ни работы, ничего. И вот я не поехал… Ира очень обиделась. И мы с тех пор собственно и не общаемся», — вспоминал Шаляпин.
Конфликт 2025 года
Несмотря на то, что с момента размолвки прошло немало лет, в феврале 2025 года ситуация обострилась вновь. Прохор стал героем шоу Карины Нигай, где резко высказался об Ирине, назвав её «сбитым лётчиком» — то есть артисткой, чья популярность давно на спаде. Он также добавил, что в её репертуаре нет ни одного действительно сильного хита — только «одноразовое фуфло», которое не задерживается в чартах. Ответ Ирины последовал незамедлительно. Артистка, оскорблённая в очередной раз, не стала молчать.
«Помогу ли, если он обратится ко мне за помощью подобрать репертуар? Мне что-то подсказывает, что он платит натурой. А мне пока лишь 43, то есть я ему не подхожу для этого дела. К тому же я практически замужем официально», — заявила она.
Кроме того, она сравнила Шаляпина с «мемом» — персонажем, интересным публике только из-за своих высказываний и эпатажного поведения. По словам Ирины, злиться на такого человека сложно — «человек-мем» скорее вызывает недоумение, чем обиду.
Фото: Instagram* / dubtsova_officia
Возможное перемирие
Несмотря на обострение конфликта, обе стороны сегодня утверждают, что не питают друг к другу негатива. Более того, Шаляпин публично извинился, признав, что вспыльчиво наговорил лишнего. Он даже заявил, что мечтает, чтобы Ирина написала для него песню — в качестве символической оплаты за рекламную шумиху, которую он, по его словам, устроил. Более того, он пригласил Дубцову в гости, чтобы они могли вспомнить прошлое и, возможно, восстановить дружбу.
«Я все ей прощаю. Люблю Иру, она очень талантливая девочка, огромное количество песен написала. Было бы классно, если бы она и мне написала песню, и мы бы спели с ней. Она такая хорошая, когда спит. Правда, у нее сложный характер, но она очень талантливая, я ее люблю с детства», — сказал певец.
Ирина, в свою очередь, ранее сама отмечала необычность и эпатаж Шаляпина, хотя в её тоне по-прежнему слышна настороженность. Несмотря на все попытки примирения, в репликах обоих артистов то и дело проскальзывают скрытые уколы и нотки раздражения.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Дайана Хусинова