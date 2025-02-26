Огромный живот доставляет хлопоты: инсайдер раскрыл, когда Дженнифер Лоуренс родит во второго ребенка

Дженнифер Лоуренс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Американская актриса Дженнифер Лоуренс устала ждать, когда родит второго ребенка. Живот доставляет ей дискомфорт — из-за него не удается жить обычной жизнью.
К примеру, недавно актриса обронила сумочку на улице и смогла ее поднять только с огромным трудом. Селебрити надеялась, что родит уже на днях, но медики озвучили ей другие даты.
По данным DailyMail, это случится, как минимум, через пару недель. Газете рассказал об этом инсайдер, знакомый с ситуацией.
Подруга 34-летней американской актрисы поделилась, что Дженнифер Лоуренс ждала рождения ребенка ко дню рождения старшего сына — 23 февраля. Но после визитов к медикам артистка узнала, что ей предстоят роды не раньше, чем в марте.
Ранее выяснилось, что Брэд Питт уговаривал Дженнифер Энистон появиться вместе на экране еще пять лет назад. Раньше она возражала, однако сейчас поменяла мнение. Питт и его коллеги придумали увлекательную историю, которая смогла заинтересовать звезду сериала «Друзья».
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По данным DailyMail, это случится, как минимум, через пару недель. Газете рассказал об этом инсайдер, знакомый с ситуацией.
Подруга 34-летней американской актрисы поделилась, что Дженнифер Лоуренс ждала рождения ребенка ко дню рождения старшего сына — 23 февраля. Но после визитов к медикам артистка узнала, что ей предстоят роды не раньше, чем в марте.
Ранее выяснилось, что Брэд Питт уговаривал Дженнифер Энистон появиться вместе на экране еще пять лет назад. Раньше она возражала, однако сейчас поменяла мнение. Питт и его коллеги придумали увлекательную историю, которая смогла заинтересовать звезду сериала «Друзья».
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Ольга Енгалычева