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Огромный живот доставляет хлопоты: инсайдер раскрыл, когда Дженнифер Лоуренс родит во второго ребенка

Дженнифер Лоуренс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Дженнифер Лоуренс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американская актриса Дженнифер Лоуренс устала ждать, когда родит второго ребенка. Живот доставляет ей дискомфорт — из-за него не удается жить обычной жизнью.
К примеру, недавно актриса обронила сумочку на улице и смогла ее поднять только с огромным трудом. Селебрити надеялась, что родит уже на днях, но медики озвучили ей другие даты.

По данным DailyMail, это случится, как минимум, через пару недель. Газете рассказал об этом инсайдер, знакомый с ситуацией.

Подруга 34-летней американской актрисы поделилась, что Дженнифер Лоуренс ждала рождения ребенка ко дню рождения старшего сына — 23 февраля. Но после визитов к медикам артистка узнала, что ей предстоят роды не раньше, чем в марте.

Ранее выяснилось, что Брэд Питт уговаривал Дженнифер Энистон появиться вместе на экране еще пять лет назад. Раньше она возражала, однако сейчас поменяла мнение. Питт и его коллеги придумали увлекательную историю, которая смогла заинтересовать звезду сериала «Друзья».

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Звезда Comedy Надежда Сысоева: Я довольна своей экстремально стройной фигурой
26 февраля 2025, 16:33

Надежда Сысоева (Фото: Телеграм @sysoevatg)

Звезда Comedy Club Надежда Сысоева продолжает удивлять и даже пугать пользователей Сети невероятно стройной фигурой. После скандального сезона шоу «Выжить в Дубае» в 2024 году Надежда потеряла маму, затем произошел разрыв с Сашей Стоуном, и на фоне переживаний Надежда начала терять вес еще быстрее.
Подписчики пишут под фотографиями Сысоевой: «Близким пора бить тревогу», «Может, лучше к врачу?», «У Варнавы перебор с худобой, и Наденька туда же…» Но Надежда довольна своей фигурой и рассказала в интервью порталу «Леди Mail» о главных принципах своего питания.

Надежда придерживается интуитивного подхода и почти не ограничивает свой рацион. Она ест все, чего ей хочется, ежедневно употребляет овощи, пьет много воды, любит халву и шарлотку, однако старается не злоупотреблять хлебом и картофелем.

Для поддержания изящных форм и свежести лица Надежда ухаживает за собой, у нее дома много косметики, она любит ручные и аппаратные массажи, несложную йогу. Звезда занимается фитнесом в спортзале, регулярно играет в баскетбол, а летом катается по Москве на велосипеде.

«Я выросла в компании братьев, поэтому увлекаюсь баскетболом с детства. А с недавних пор я играю за команду ''Пена'' в Медийной баскетбольной лиге. Это объединение, в котором играют команды с разными артистами, блогерами, музыкантами и профессиональными спортсменами в составе», — рассказала Надежда.

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Шепелев раскрыл шокирующие подробности о родителях Фриске: что выяснилось о ее отце и за что он назвал Дмитрия «шакалом»?
26 февраля 2025, 16:10

Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На канале Надежды Стрелец вышло обширное интервью с Дмитрием Шепелевым, известным ведущим, актером и продюсером, а также бывшим супругом Жанны Фриске. Сенсационные заявления шоумена — в материале «Радио 1».

Знакомство с Жанной Фриске


«Мы встретились на съемках телевизионной программы. Я вел шоу «Достояние республики», а она (Жанна Фриске — прим.ред) была приглашенной гостьей. Мы обменялись несколькими фразами за кулисами, посмеялись и вскоре разошлись. Позже выяснилось, что мы живем в одном районе на Пресне. В итоге мы встретились в тренажерном зале, я взял у нее номер телефона и пригласил на свидание», — рассказал Шепелев.

Шепелев о болезни жены


Телеведущий рассказал, что о диагнозе Жанны ему стало известно через два месяца после рождения сына. Шепелев признался, что для него последние два года жизни супруги были самые трудные, и ничего хуже с ним не происходило. Он приостановил свою жизнь и карьеру, полностью сосредоточившись на спасении Жанны.

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Он также рассказал, что решил увезти сына Платона подальше, чтобы тот не стал свидетелем смерти матери. Дмитрий чувствовал необходимость отвезти сына на море, чтобы тот провел там лето. Они попрощались с Жанной, сели в такси, и уже вечером прибыли к морю. Ночью ему пришло сообщение о том, что Жанна ушла из жизни.

Скандал с семьей Фриске


Дмитрий Шепелев подчеркнул, что его единственным условием для родителей Жанны было прекратить публичные выступления и интервью, касающиеся его и сына. Дмитрий уверен: бабушка и дедушка Платона готовы были превратить его жизнь в реалити-шоу. По его словам, за ним и его сыном велась настоящая охота. Он вспомнил, как после смерти Жанны его отец напал на него с ножом, а затем к нему присоединились еще пятеро человек, двое из которых находились в федеральном розыске.

В свою очередь, Владимир Борисович, отец Жанны, обвинил Шепелева в том, что он использует деньги Платона в своих интересах. Он утверждал, что у мальчика было 200 000 евро на счету, а осталось всего шесть тысяч. По его словам, Шепелев потратил деньги на машину и содержание своей семьи, тогда как средства должны достаться внуку по достижении 18 лет.


Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Жизнь Шепелева после смерти Жанны


Дмитрий Шепелев впервые подробно рассказал в интервью о встрече с Катей Тулуповой. По его словам, прошло несколько лет после трагедии, когда он встретил Катю и почувствовал, что не одинок. Она также пережила утрату — потеряла отца, который страдал от аналогичной болезни. Сейчас, по словам Шепелева, у него осознанные и счастливые отношения с Екатериной Тулуповой. У влюбленных много общего – им нравится одно и то же, у них одинаковые взгляды на семью.

«Я понял, что это мой человек – от запаха до взглядов на жизнь. Пора жениться», — сказал Дмитрий Надежде Стрелец.

Реакция отца Фриске на интервью Шепелева


Отец Жанны Фриске назвал Дмитрия Шепелева «шакалом». Пенсионер признался, что в данный момент отдыхает на курорте и не владеет подробностями содержания интервью его бывшего зятя.

«Мне поступают звонки из различных СМИ и радиостанций, присылают фрагменты его интервью. Я сейчас в Дубае, и, честно говоря, мне абсолютно не интересно, что этот шакал говорит. Если только речь пойдет о Платоне и его жизни — тогда я обязательно ознакомлюсь с информацией», — поделился Копылов с «КП».

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*запрещён в РФ
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Без семьи и друзей: Кристина Орбакайте рассказала, как отметит день рождения
26 февраля 2025, 15:32

Кристина Орбакайте (фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Кристина Орбакайте в мае отметит 54-летие. Дата не круглая, поэтому артистка не планирует ничего особенного. В этот день рядом с ней не будет даже семьи, поскольку она улетит на гастроли.
Дочь Аллы Пугачёвой запланировала небольшой тур по Прибалтике. Она выступит в Таллине, Вильнюсе и Юрмале. Первый концерт состоится как раз в день её рождения – 25 мая, поэтому близкие смогут поздравить певицу только на расстоянии.

Зато в начале мая Кристина наконец-то увидится с матерью, которая живёт на Кипре. Перед европейским туром Орбакайте выступит в Лимассоле, где встретится с Пугачёвой. Певица, судя по всему, с нетерпением ждёт встречи с дочерью и очень скучает по ней. Под недавним постом Кристины она оставила трогательный комментарий, в котором раскрыла все свои чувства.

Поговаривают, что Пугачёва страдает от одиночества на Кипре, поскольку супруг постоянно на гастролях, а младшие дети учатся в Великобритании.

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Дочь Анастасии Волочковой сыграет две свадьбы
26 февраля 2025, 15:20

Анастасия Волочкова и Ариадна (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Дочь балерины Анастасии Волочковой сообщила, что сделает две свадьбы.
19-летняя Ариадна приняла решение дважды отпраздновать торжество – в Москве и Санкт-Петербурге. На столичном, более скромном мероприятии, будет присутствовать её отец, бизнесмен Игорь Вдовин, и друзья. А пышная свадьба в Петербурге, на которую будет потрачено несколько миллионов рублей, организуется для матери.

Девушка решила организовать два мероприятия по одному поводу из-за конфликта родителей. Невеста не хочет, чтобы отцу и матери было некомфортно.

«Для нас с Никитой главное – обвенчаться. Безусловно, свадьба важна для родственников, для друзей, но для нас больше важна духовная часть, нам нужно закрепить наш союз на небесах», – поделилась Ариадна в беседе с KP.RU.
Также дочь балерины отметила, что не хочет праздновать «по-царски». Изначально она и её жених никита Григорян собирались организовать скромную свадьбу.

«Но поскольку мама – человек очень эпатажный, яркий, мы подумали, что, может быть, лучше сделать праздник таким, каким она его видит. И эта свадьба будет ориентирована на мамин вкус», – подчеркнула Ариадна.
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Дочь-самоубийца, конфликты в семье, четыре брака и азартные игры: как сейчас живёт ведущий программы «Времечко» Лев Новожёнов?
26 февраля 2025, 14:36

Лев Новожёнов (Фото: ВКонтакте @id386188225)

Лев Новожёнов, известный ведущий программы «Времечко», пережил множество испытаний в жизни, включая потерю дочери и разлуку с сыном. После бурной молодости, связанной с алкоголем и азартными играми, он нашёл спокойствие и счастье в отношениях с женщиной, с которой провёл более сорока лет.
На данный момент Лев Новожёнов живёт вдали от публичной жизни, наслаждаясь тихими днями и воспоминаниями о своём ярком прошлом. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Постоянные конфликты

Лев Новожёнов родился в еврейской семье в Москве, но его детство было омрачено постоянными семейными конфликтами. Родители часто расставались, мальчик находил утешение у бабушки и дедушки. После переезда в Брянск, где отец столкнулся с трудностями трудоустройства, мать, художник-график, неожиданно покинула семью. Лев пережил жизнь в новых семьях обоих родителей, что оставило в его душе множество вопросов и волнений. Несмотря на сложности, родители всегда любили сына и стремились обеспечить ему лучшее.

Работа на заводе

В 14 лет Лев Новожёнов удивил свою семью решением перейти в вечернюю школу и устроиться на завод. Родные, конечно, были против такого радикального шага, но убедить юного бунтаря остаться в обычной школе им не удалось. Он поступил на электромеханический завод и испытывал искреннюю гордость, когда на свою первую зарплату угостил всю бригаду шашлыками в знаменитом парке Горького.

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Редакторское отделение

Он окончил Школу рабочей молодежи, хотя часто пропускал занятия ради свиданий. После отчисления с исторического факультета педагогического института за неуспеваемость, он работал на строительстве Ачинского глинозёмного комбината, но вернулся в Москву через полгода. Вскоре он поступил на редакторское отделение полиграфического института, который окончил в 1974 году. Уже в студенческие годы начал публиковать юмористические произведения в известных изданиях, таких как «Юность» и «Литературная газета».

Слава и любовь зрителей

Первая половина творческого пути Льва Новожёнова была связана с печатным словом, где он работал в «Московском комсомольце» и достиг поста заместителя главного редактора. Затем ему предложили создать информационную программу, он стал главным режиссёром четвёртого канала РГТРК «Останкино».

Настоящая известность пришла с программой «Времечко», которая изначально не имела успеха, но после переформатирования стала «народными новостями» с интерактивом и интересными гостями. Эта программа завоевала популярность и стала визитной карточкой Новожёнова, принесла ему славу и любовь зрителей.

Он создавал сценарии для различных телепередач и занимал должности вице-президента «Авторского телевидения» и руководителя информационной службы. Позже он перешёл на телеканал НТВ, где стал ведущим программы «Сегоднячко», а затем вел передачу «Наши со Львом Новожёновым», посвящённую судьбам людей, переживших эмиграцию.

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Личная жизнь

Личная жизнь журналиста, как и его карьера, была насыщена драматическими событиями. Он вступал в брак четыре раза. Первый брак, заключенный в молодом возрасте, оказался недолговечным и завершился, как сам журналист выразился, «трагическим разрывом».

Во втором браке у него родился сын Игорь, но через несколько лет супруги решили расстаться. Вторая жена уехала в США, а Игорь, повзрослев, переехал в Израиль. Однако вскоре он понял, что это не та страна, где он хотел бы остаться. Быстро собрав вещи, он отправился в Америку. Игорь нашел свое призвание в области информационных технологий и добился значительных успехов.

Третий брак Льва Новожёнова также распался, но четвертый союз оказался особенно крепким — они вместе уже более 40 лет. В этом браке у них родилась дочь Александра, и именно в этих отношениях журналист осознал главную истину семейной жизни: проблемы неизбежны, но их нужно решать без боли и разрушений.

Журналист откровенно признает, что долголетие его семьи во многом зависит от его жены. Он вспоминает, что в молодости вел разгульный образ жизни: злоупотреблял алкоголем, курил, играл в азартные игры и иногда не возвращался домой на ночь. Однако Марина принимала его с его недостатками и слабостями.

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Смерть дочери

Дочь Льва Новожёнова, Александра, выбрала творческий путь и стала искусствоведом. Она окончила Высшую академическую школу графического дизайна и исторический факультет Московского государственного университета, специализируясь на изобразительном искусстве. Александра зарекомендовала себя в профессиональных кругах, публикуя статьи в специализированных изданиях.

В 2005 году Александра родила дочь Иду, а позже выиграла грант и уехала учиться в аспирантуру в Чикаго. Ида делилась своими рисунками в соцсетях, но затем в её блоге появилась запись «Конец». Она не позволяла отцу писать о ней, и он уважал её желание. 31 января Лев Новожёнов сообщил о смерти Александры, которая покончила с собой по неизвестным причинам. Теперь Ида живёт с бабушкой и дедушкой и приносит много энергии в их жизнь.

Лев Новожёнов сейчас

Лев Новожёнов, вместе с супругой и внучкой, принял решение переехать в Израиль, чтобы на собственном опыте изучить адаптацию в новой стране. Это стало своего рода журналистским экспериментом, хотя он продолжает регулярно навещать Россию. Сохранив своё чувство юмора, он иронично делится наблюдениями о воспитании внучки Иды, которая к 18 годам стала уверенной в своих убеждениях.

Несмотря на почтенный возраст, Новожёнов сохраняет остроту ума и активно комментирует мировые события в социальных сетях. Он полон энергии и оптимизма, хотя шутит, что стал реже пить и писать, чем в молодости.

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