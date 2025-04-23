«Оказалось очень болезненным»: Айза сделала 10 операцию на груди

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)
Блогер Айза еще в прошлом году призналась, что сделала уже 10 операцию на грудь. Звезда решалась ложиться под нож после неудачных изменений, которые делали врачи.
По признанию бывшей жены рэпера Гуфа, она уже устала от больничной койки. К тому же некоторые операции проходят болезненно.
В прошлый раз блогер обратилась к хирургу Дмитрию Мельникову. Последний подробно рассказал о том, что пришлось пережить звезде. Как пишет Starhit, Айза наконец-то осталась довольна изменениями.
Мельников является популярным хирургом среди отечественных звезд. Например, доктор занимался бюстом жены Дмитрия Тарасова, модели Анастасии Костенко.
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«Когда меня оперировали, то нашли капсулы, в которых хранились мои силиконовые импланты, вынутые в 2011 году. То есть мне не вытащили капсулы, и не пришили на место определенные мышцы. Понимаете? Помимо того, что мне делали реконструкцию, так мне еще и мышцы пришивали. Опять же говорю, я импланты не вставляла. У меня непереносимость», — рассказала Айза.
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В прошлый раз блогер обратилась к хирургу Дмитрию Мельникову. Последний подробно рассказал о том, что пришлось пережить звезде. Как пишет Starhit, Айза наконец-то осталась довольна изменениями.
«Установить импланты. Потом — удалить. Пережить годы сомнений, боли и попыток вернуть свою форму. И однажды — в зеркале наконец увидеть не просто грудь, а себя. Когда Айза после нашей операции сказала: „Теперь у меня грудь, которую хочется показать!“ — для меня это не просто благодарность. Это смысл! Спасибо за доверие!» — поведал врач.
Мельников является популярным хирургом среди отечественных звезд. Например, доктор занимался бюстом жены Дмитрия Тарасова, модели Анастасии Костенко.
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Иван Мусатов