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«Оказалось очень болезненным»: Айза сделала 10 операцию на груди

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Блогер Айза еще в прошлом году призналась, что сделала уже 10 операцию на грудь. Звезда решалась ложиться под нож после неудачных изменений, которые делали врачи.
По признанию бывшей жены рэпера Гуфа, она уже устала от больничной койки. К тому же некоторые операции проходят болезненно.

«Когда меня оперировали, то нашли капсулы, в которых хранились мои силиконовые импланты, вынутые в 2011 году. То есть мне не вытащили капсулы, и не пришили на место определенные мышцы. Понимаете? Помимо того, что мне делали реконструкцию, так мне еще и мышцы пришивали. Опять же говорю, я импланты не вставляла. У меня непереносимость», — рассказала Айза.

«Кексы пробовать не стоит»: Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба разоткровенничалась об интиме
«Кексы пробовать не стоит»: Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба разоткровенничалась об интиме

В прошлый раз блогер обратилась к хирургу Дмитрию Мельникову. Последний подробно рассказал о том, что пришлось пережить звезде. Как пишет Starhit, Айза наконец-то осталась довольна изменениями.

«Установить импланты. Потом — удалить. Пережить годы сомнений, боли и попыток вернуть свою форму. И однажды — в зеркале наконец увидеть не просто грудь, а себя. Когда Айза после нашей операции сказала: „Теперь у меня грудь, которую хочется показать!“ — для меня это не просто благодарность. Это смысл! Спасибо за доверие!» — поведал врач.

Мельников является популярным хирургом среди отечественных звезд. Например, доктор занимался бюстом жены Дмитрия Тарасова, модели Анастасии Костенко.

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«Кексы пробовать не стоит»: Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба разоткровенничалась об интиме
23 апреля 2025, 02:33

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Молодая невеста Григория Лепса 19-летняя Аврора Киба разоткровенничалась с публикой и поговорила об интиме со своим избранником. Тема поднялась из-за постоянной критики, с которой сталкивается девушка. Многие считают ненормальной столь большую разницу в возрасте пары.
«Вам противно иметь кекс с дедом?» — прямолинейно спросил у девушки один из подписчиков.

Сама Аврора с юмором отвечает на критику хейтеров.

«Вы знаете, насколько я знаю — у Григория действительно проблемы с тестом, ну вот, как-то не пошло дело… Наверное, все-таки его кексы пробовать не стоит, согласна… Но он прекрасно готовит мясо! И в принципе, так как у меня с тестом как раз все хорошо, меня абсолютно это не беспокоит!» — заявлет Киба.

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Обсудив интим, девушка высказалась о свадьбе с Лепсом. По признанию Авроры, она в детстве никогда не метала о замужестве. При этом если бракосочетание состоится, то это должна быть свадьба года.

«А вообще просто улететь на Мальдивы на месяц, я бы точно не отказалась! Хотелось всегда наверное просто таких же отношений, как у моих родителей», — рассуждает Аврора.

Сам Григорий уже думает о венчании с Кибой, а еще несколько лет назад Лепс признавался, что хочет еще детей. С бывшей супругой певец состоял в браке 21 год. То время он называет счастливым, а жену называет стеной на своей стеной.

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Кольцо на пальце: Алина Кабаева вновь заставила публику обсуждать ее личную жизнь
23 апреля 2025, 00:56

Алина Кабаева (Фото: kabaeva-alina.ru)

Алина Кабаева появилась на публике с красивым кольцом на безымянном пальце. Это стало почвой для обсуждения личной жизни спортсменки, которая остается тайной до сих пор.
Как пишет Starhit, сейчас Кабаева руководит своей академией художественной гимнастики «Небесная грация» и редко появляется на светских мероприятиях. Алина все свободное время уделяет воспитанию будущих чемпионов.

Недавно в «Сириусе» проходил фестиваль по художественной гимнастике «Алина-2025». Там спортсменка появилась в небесно-голубом платье. Но темой для обсуждения стал не внешний вид Кабаевой, а кольцо на пальце.

Алина Кабаева очаровала публику на светском мероприятии – фото
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До сих пор неизвестно, что происходит в личной жизни 41-летней олимпийской чемпионки. Пока только известно о ее романе с капитаном милиции Давидом Муселиани. Пара была в отношениях с 2002 года по 2006-й годы. Речь уже зашла о свадьбе, но в итоге они расстались.

В 2015 и 2019 годах в СМИ начала распространяться информация о появлении детей у Кабаевой, который она якобы родила в Швейцарии. Официально пока никто не подтвердил данную информацию.

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Элизабет Херли закрутила роман с Билли Рэй Сайрусом после того, как помогла ему пережить развод
Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус раскрыли роман, опубликовав совместное фото
22 апреля 2025, 22:19

Билли Рэй Сайрус (Фото: Инстаграм* @billyraycyrus)

Актриса Элизабет Херли рассекретила отношения с музыкантом Билли Рэй Сайрусом, с которым сблизились в особый момент.
В пасхальное воскресенье звезда сериала «Чудо-женщина» и отец Майли Сайрус поделились романтическим кадром, что стало полной неожиданностью не только для их фанатов, но и для близких. В окружении пары отметили, что звезды сблизились в прошлом году, когда Элизабет помогла Билли после распада его брака.

В июне 2024 года Билли разошелся с австралийской певицей Файроуз спустя всего семь месяцев после бракосочетания. Громкое расставание сопровождалось взаимными обвинениями и претензиями. Сайрус подчеркивал, что молодая супруга охотилась за его средствами, Файроуз же обвинила его в физическом, эмоциональном и словесном насилии. В юридических документах исполнительница отмечала, что муж изолировал ее от друзей и родственников.

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус (Фото: Инстаграм* @billyraycyrus)


В 2022 году Элизабет и Билли снялись вместе в фильме «Рождество в раю». После этого, как выяснилось сейчас, они продолжали общаться. Кантри-певец обратился к Херли за помощью в весьма сложные времена. По словам инсайдеров, «между ними всегда была искра».

«Лиз очень хорошо к нему относится, но ее друзья настороженно относятся к Билли из-за того, что о нем говорили в прошлом. Она настаивает на том, что он изменился и стал другим человеком», — отметил источник из окружения актрисы изданию Daily Mail.

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Скончалась актриса из сериала «Закон и порядок» Софи Найвайд
22 апреля 2025, 21:57

Фото: iStock/ Diy13

Сегодня выяснилось, что на 25-м году жизни умерла актриса Софи Найвайд, сообщило издание People. Близкие отчаянно боролись за ее жизнь, но спасти девушку не получилось. Точная причина смерти неизвестна.
«Софи была доброй и доверчивой девушкой. Часто это делало ее открытой для тех, кто мог использовать ее в своих интересах. Она много писала и рисовала, и большая часть ее искусства отображает глубину ее душевного мира, а также боль, которую она испытывала», — передало слова родных актрисы издание Daily Mail.

Семья говорила, что Найвайд «занималась самолечением, чтобы справиться со всеми травмами и стыдом, которые она держала внутри», и из-за этого и наступил трагичный конец.

«Софи часто говорила, что справится с этим сама, и была вынуждена отказаться от лечения, которое могло бы спасти ей жизнь», — откровенничали близкие артистки.

Уточнялось, что родственники Софи попросила фанатов сделать пожертвование в Национальную сеть по борьбе с изнасилованиями, жестоким обращением и инцестом от имени артистки.

Софи Найвайд дебютировала в кино в раннем возрасте. В шесть лет она снялась в картине «Белла», еще появилась в эпизодах сериала «Закон и порядок». В 2009 году с участием артистки вышла лента «Мамонт», где Софи исполнила роль дочери героини Мишель Уильямс. В последний раз Найвайд появилась на экране в 2015 году.

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«Я нигде не буду играть и стану бомжом»: Агата Муцениеце боится, что ее перестанут снимать
Агата Муцениеце заявила, что боится остаться без работы
22 апреля 2025, 20:39

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце призналась, что страдает синдромом самозванца. Звезда «Закрытой школы» в подкасте «Страхи» раскрыла, что относится к себе критично и страшится, что в любой момент может потерять работу.
Агата боится, что если перестанет мелькать на экранах, то ее станут реже звать в проекты. При этом в юности она мечтала об «Оскаре» — в настоящее же время она считает себя среднестатистической артисткой.

Несмотря на востребованность, Муцениеце участвует в пробах наравне со своими коллегами, и ее так же, как и всех, порой не берут в проекты. Раньше Агата полагала, что, став известной, будет сама отказывать режиссерам и продюсерам.

«Мне кажется, что меня перестанут снимать, что я нигде не буду играть и стану бомжом» — откровенничала Агата.

Актриса подчеркнула, что теперь на пробы ходят даже суперзвезды — ранее в индустрии им делали послабления. Но их не будет даже в старости — Муцениеце обратила внимание, что из-за того, что профессия актера «зависимая», она будет ходить на пробы до конца жизни.

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