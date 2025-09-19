Актриса Юлия Михалкова показала стройную фигуру в ярком бикини на курорте
Российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова поделилась со своими поклонниками отпускными фотографиями в личном блоге. Она показала фигуру в пестром бикини на курорте.
42-летняя актриса объяснила, что сейчас уже полностью в работе. Она так сильно увлеклась, что забыла поделиться «солнечными фото».
Для одного из снимков бывшая участница комедийного шоу «Уральские пельмени» выбрала купальник с треугольным лифом, показывая, что внимательно следит за телом. Образ дополнили стильные аксессуары — эффектное ожерелье и солнцезащитные очки.
Юлия наслаждалась бассейном и гуляла на свежем воздухе.
В другом посте Михалкова показала вечерний наряд нежно-розового цвета с пышной мини-юбкой, в котором отправилась ужинать.
Актриса также сказала пару слов о важности отдыха. Она напомнила фанатам, что иногда необходимо «просто быть, а не делать». Ведь постоянно работать тяжело, если никогда не расслабляться. К тому же, отдых лучше всего «заряжает для новых свершений».
Напомним, что звезда «Уральских пельменей» является одной из самых загадочных персон коллектива. Она не афиширует свою личную жизнь и фанатам остается только догадываться о ее романах. Однако в июне Михалкова все-таки приоткрыла завесу тайны и поделилась своими требованиями к мужчинам.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
