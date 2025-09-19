Актриса Юлия Михалкова показала стройную фигуру в ярком бикини на курорте

19 сентября 2025, 02:01

Юлия Михалкова (Фото: Instagram* @mihalkova)

Российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова поделилась со своими поклонниками отпускными фотографиями в личном блоге. Она показала фигуру в пестром бикини на курорте.