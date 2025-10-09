Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Оксана Самойлова инициировала бракоразводный процесс с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн). По информации портала SHOT, она уже оплатила необходимую госпошлину.
Самойлова подала соответствующее заявление в суд 6 октября. В этот период блогер часто видится со своей матерью. Она активно публикует в социальных сетях их совместные фотографии и видеоролики.
Пара познакомилась в 2010 году, а в 2012 году они официально оформили отношения. У них четверо общих детей. Спустя десять лет, в 2022 году, супруги организовали масштабное торжество по случаю своей годовщины.
