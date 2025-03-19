Скандал с SHAMAN, сорванная помолвка и роман с Арзамасовой: как сейчас живет сын Олега Газманова Родион

Родион Газманов — оветский и российский эстрадный певец и музыкант. Еще в шесть лет он покорил слушателей хитом «Люси», который записал в дуэте с отцом, Народным артистом России Олегом Газмановым. Однако его путь не ограничился музыкой: он построил карьеру в финансах, вернулся в шоу-бизнес, участвовал в крупных музыкальных проектах и даже попробовал себя в политике.