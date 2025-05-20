Олег Шепс дал редкий комментарий о личной жизни: «Нужно ходить налево»

Олег Шепс (Фото: Инстаграм*@ shepsolegofficial)
Медиум Олег Шепс уже давно волнует сердца телезрительниц. Неудивительно, что поклонницы звезды давно пытаются узнать, свободно ли сердце Олега.
В свежем выпуске «Битвы экстрасенсов» Шепс дал редкий комментарий о личной жизни и заявил, что ему льстит внимание женщин.
Но на вопрос, есть ли у него дама сердца, Олег прямо отвечать не стал.
Помимо прочего, Шепс, как и многие звезды, не любит раскрывать подробности личной жизни.
Ранее медиум Олег Шепс признался, что ему пришлось давать показания в полиции. Он стал участником скандала с мошенниками, которые обманули людей на более чем 300 миллионов рублей.
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Но на вопрос, есть ли у него дама сердца, Олег прямо отвечать не стал.
«Даже если ты в отношениях, твое сердце должно быть свободно. Это не говорит о том, что нужно ходить налево. Кайф, когда рядом с любимым человеком ты чувствуешь себя свободно», — обратил внимание медиум.
Помимо прочего, Шепс, как и многие звезды, не любит раскрывать подробности личной жизни.
Ранее медиум Олег Шепс признался, что ему пришлось давать показания в полиции. Он стал участником скандала с мошенниками, которые обманули людей на более чем 300 миллионов рублей.
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Ольга Енгалычева