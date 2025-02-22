Ольге Будиной — 50: Как звезда кино пережила предательство мужа и боролась за жизнь сына

Ольга Будина (Фото: Телеграмм@olga_budina)
Российская актриса театра и кино, телеведущая Ольга Будина 22 февраля отмечает свое 50-летие. О творческом пути и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».
Биография Ольги Будиной
Будущая актриса появилась на свет 22 февраля 1975 года в Москве. Родители не имели отношения к сфере искусства. Отец, Александр Сергеевич, был специалистом по электричеству, а мать, Лидия Игнатьевна, занималась бухгалтерским учётом. В детстве Ольга Будина занималась музыкой. Она играла на аккордеоне, затем перешла на фортепиано и вскоре освоила клавишные синтезаторы и начала петь.
После окончания школы она намеревалась поступить в Гнесинское училище, но случайно наткнулась на Щукинское и решила попробовать свои силы на прослушивании. Удивив комиссию своими выступлениями, включая чтение стихотворения на испанском, она получила самые высокие оценки.
На четвёртом курсе в 1996 году Ольга впервые попробовала себя в кино. Режиссёр Глеб Панфилов пригласил её на одну из ключевых ролей — дочери императора Николая II, великой княжны Анастасии — в свой фильм «Романовы. Венценосная семья».
Фильмы с Ольгой Будиной
Ольга Будина (Фото: скриншот т/c «Граница. Таёжный роман»)
Популярность актрисе принесла работа в телесериале «Граница. Таёжный роман», вышедшем в 2000 году. В этом проекте она исполнила ключевую роль Марины — супруги офицера, которая влюбляется в его сослуживца.
После того как сериал стал популярным, режиссёры начали активно предлагать Ольге сотрудничество. Вслед за ним появились «Даун Хаус», «Железнодорожный романс», «Идиот», «Радости и печали маленького лорда», «Баязет» и «Московская сага». В 2006 году актриса исполнила роль второй супруги Иосифа Сталина, Надежды Аллилуевой, в телевизионном сериале «Жена Сталина».
В 2010 году она снялась в фильмах «Сердце матери» и «Земский доктор», которые принесли ей широкую популярность. В 2013 году актриса исполнила роль в картине «Эйнштейн. Теория любви», а в 2016 году зрители увидели её в фильме «Тайна кумира». В 2018 году Будина приняла участие в проекте «Каинова печать», а в 2020 году вышел фильм «Презумпция невиновности». Всего в фильмографии актрисы насчитывается более 25 ролей.
Актриса на ТВ
Ольга Будина (Фото: скриншот т/c «Идиот»)
Ольга Будина оказалась не только талантливой актрисой, но и успешной телеведущей. В 2008 году она начала свою работу на телевидении в качестве одной из ведущих рубрики «Звёздный час» в утреннем эфире телеканала «Россия 1». Эта программа быстро завоевала популярность благодаря интересным интервью с известными личностями и актуальным темам, и Будина внесла в неё свой уникальный стиль и обаяние.
В 2010 году Ольга стала ведущей программы «Добрый вечер, Москва!» на канале ТВЦ. А с 2012 по 2014 годы Будина была соведущей программы «О самом главном» на канале «Россия 1». В этом проекте она работала в команде с другими известными телеведущими, обсуждая важные темы, касающиеся здоровья, семейных отношений и социальной жизни.
Личная жизнь Ольги Будиной
Единственный брак Ольги Будиной был с бизнесменом Александром Наумовым. Пара познакомилась, когда ей было 28 лет, ему — 39. Они поженились в 2004 году и спустя несколько месяцев родили сына Наума.
«И я увидела — я ему нужна, он меня любит и всячески пытается заботиться обо мне. Я поверила, что влюбляюсь, успокаиваюсь и начинаю ждать прекрасного будущего», — об отношениях с супругом Будина в своей книге «Говорящая беременность».
Чтобы стать идеальной супругой и заботливой матерью, Ольга решила временно отказаться от своей творческой деятельности и полностью посвятить себя семье. Но брак с бизнесменом Наумовым совсем не оправдал ожиданий актрисы. Проблемы начались после появления сына. Мальчик родился недоношенным и очень слабым. Врачи говорили, что будет чудом, если он начнет ходить и говорить.
В то время как Ольга отчаянно боролась за жизнь своего ребёнка, её муж был занят делами и не проявлял никакого интереса к состоянию сына. Когда Науму исполнилось 9 месяцев, Будина решила перебраться к родителям. В 2006 году Ольга и Александр развелись официально. Уходя, Александр забрал даже золотые украшения, которые когда-то дарил ей. Супруг покинул её, оставив с двухлетним ребёнком и без средств к существованию, ведь она тогда не работала. Ольга, оказавшись в положении матери-одиночки, была вынуждена немедленно вернуться к своей актёрской профессии, чтобы обеспечить себя и сына.
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Общественная деятельность
Ольга Будина (Фото: Телеграмм@olga_budina)
В 2010 году известная актриса создала благотворительную организацию «Обереги Будущее», которая оказывает поддержку детям, оставшимся без попечения родителей. Артистка регулярно посещала детские дома и приюты, передавала им одежду и игрушки, а также устраивала концерты. Были моменты, когда Ольга пропадала из вида на несколько месяцев и всецело отдавала себя проблемам детей.
Актрису очень беспокоила судьба оставленных детей, и она решила взять под свою опеку талантливого молодого человека из Адыгеи. Ольга приглашала его в Москву на праздники, показывала театры и стремилась поддержать его в учебе. Однако вскоре выяснилось, что парень неискренен и использует её доброту в своих интересах.
«Мне стало очень грустно. Получается, есть богатая актриса, которая позволяет Саше путешествовать, хорошо жить. При этом он отказался поступать в академию МЧС, заявил, что не хочет уезжать из родного города. Но мне показалось, что ему просто лень. У нас состоялся жесткий разговор. Я сказала, что буду ему помогать, но если он будет учиться, заниматься, стараться, проявит силу воли. На другие условия я идти не готова. А если он хочет топтаться на месте, то это без меня. Халявы не будет!», — делилась Ольга в программе «Секрет на миллион».
Александр предпочел не прилагать усилий по улучшению своей жизни и остался в родном городе.
Ольга Будина сейчас
Ольга Будина (Фото: Телеграмм@olga_budina)
Со временем Будина окончательно утратила интерес к кинематографу. Многие современные режиссёры, по её мнению, создают произведения, которые она характеризует ширпотребом. Артистка полагает, что в современном кинопроизводстве преобладают бизнесмены, а не творцы. Последняя киноработа с участием Ольги была представлена зрителям в 2018 году. В настоящее время актриса посвящает всё своё время благотворительности, оказывая поддержку детям из детских домов и многодетным семьям, а также выступает в роли куратора фестиваля любительских семейных театров.
С началом специальной военной операции на Украине Будина инициировала проект «Белгородские хроники» в социальных сетях. В рамках проекта был создан многосерийный документальный фильм «Иди за мной», посвящённый жизни простых людей в Белгородской области.
Интересные факты
- Принимая участие в работе над фильмом «Романовы: царская семья», Ольге Будиной пришлось расстаться с волосами. В истории рассказывается о том, как царевич Алексей заболел корью и начал стремительно терять волосы. Чтобы скрыть это, его постригли налысо. А его сёстры, в знак солидарности, тоже решили расстаться со своими длинными локонами. Внезапно в кадре появился парикмахер и начал стричь героиню. Ольга не смогла сдержать слёз. Именно такой реакции и добивался режиссёр, чтобы сцена выглядела правдоподобно.
- По мнению Будиной, лучшая роль в её карьере — Аглая Епанчина из произведения Достоевского. За нее артистка была выдвинута на премию «Золотой орёл» в категории «Лучшая женская роль второго плана».
- Актриса с сыном некоторое время жили в Испании. В 2019 году они вернулись в Россию, осознав, что их место — на Родине, где традиционные ценности соответствуют их убеждениям. Будина стала свидетельницей того, как в других государствах активно продвигаются идеи ЛГБТ*, которые она считает неподходящими для воспитания своего ребёнка.
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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Елена Генералова