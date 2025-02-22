Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Ольге Будиной — 50: Как звезда кино пережила предательство мужа и боролась за жизнь сына

Ольге Будиной — 50: Как звезда кино пережила предательство мужа и боролась за жизнь сына

Ольга Будина (Фото: Телеграмм@olga_budina)

Ольга Будина (Фото: Телеграмм@olga_budina)

Российская актриса театра и кино, телеведущая Ольга Будина 22 февраля отмечает свое 50-летие. О творческом пути и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Биография Ольги Будиной


Будущая актриса появилась на свет 22 февраля 1975 года в Москве. Родители не имели отношения к сфере искусства. Отец, Александр Сергеевич, был специалистом по электричеству, а мать, Лидия Игнатьевна, занималась бухгалтерским учётом. В детстве Ольга Будина занималась музыкой. Она играла на аккордеоне, затем перешла на фортепиано и вскоре освоила клавишные синтезаторы и начала петь.

После окончания школы она намеревалась поступить в Гнесинское училище, но случайно наткнулась на Щукинское и решила попробовать свои силы на прослушивании. Удивив комиссию своими выступлениями, включая чтение стихотворения на испанском, она получила самые высокие оценки.

На четвёртом курсе в 1996 году Ольга впервые попробовала себя в кино. Режиссёр Глеб Панфилов пригласил её на одну из ключевых ролей — дочери императора Николая II, великой княжны Анастасии — в свой фильм «Романовы. Венценосная семья».


Фильмы с Ольгой Будиной


Ольга Будина (Фото: скриншот т/c «Граница. Таёжный роман»)

Популярность актрисе принесла работа в телесериале «Граница. Таёжный роман», вышедшем в 2000 году. В этом проекте она исполнила ключевую роль Марины — супруги офицера, которая влюбляется в его сослуживца.

После того как сериал стал популярным, режиссёры начали активно предлагать Ольге сотрудничество. Вслед за ним появились «Даун Хаус», «Железнодорожный романс», «Идиот», «Радости и печали маленького лорда», «Баязет» и «Московская сага». В 2006 году актриса исполнила роль второй супруги Иосифа Сталина, Надежды Аллилуевой, в телевизионном сериале «Жена Сталина».

В 2010 году она снялась в фильмах «Сердце матери» и «Земский доктор», которые принесли ей широкую популярность. В 2013 году актриса исполнила роль в картине «Эйнштейн. Теория любви», а в 2016 году зрители увидели её в фильме «Тайна кумира». В 2018 году Будина приняла участие в проекте «Каинова печать», а в 2020 году вышел фильм «Презумпция невиновности». Всего в фильмографии актрисы насчитывается более 25 ролей.


Актриса на ТВ


Ольга Будина (Фото: скриншот т/c «Идиот»)

Ольга Будина оказалась не только талантливой актрисой, но и успешной телеведущей. В 2008 году она начала свою работу на телевидении в качестве одной из ведущих рубрики «Звёздный час» в утреннем эфире телеканала «Россия 1». Эта программа быстро завоевала популярность благодаря интересным интервью с известными личностями и актуальным темам, и Будина внесла в неё свой уникальный стиль и обаяние.

В 2010 году Ольга стала ведущей программы «Добрый вечер, Москва!» на канале ТВЦ. А с 2012 по 2014 годы Будина была соведущей программы «О самом главном» на канале «Россия 1». В этом проекте она работала в команде с другими известными телеведущими, обсуждая важные темы, касающиеся здоровья, семейных отношений и социальной жизни.


Личная жизнь Ольги Будиной


Единственный брак Ольги Будиной был с бизнесменом Александром Наумовым. Пара познакомилась, когда ей было 28 лет, ему — 39. Они поженились в 2004 году и спустя несколько месяцев родили сына Наума.

«И я увидела — я ему нужна, он меня любит и всячески пытается заботиться обо мне. Я поверила, что влюбляюсь, успокаиваюсь и начинаю ждать прекрасного будущего», — об отношениях с супругом Будина в своей книге «Говорящая беременность».

Чтобы стать идеальной супругой и заботливой матерью, Ольга решила временно отказаться от своей творческой деятельности и полностью посвятить себя семье. Но брак с бизнесменом Наумовым совсем не оправдал ожиданий актрисы. Проблемы начались после появления сына. Мальчик родился недоношенным и очень слабым. Врачи говорили, что будет чудом, если он начнет ходить и говорить.

В то время как Ольга отчаянно боролась за жизнь своего ребёнка, её муж был занят делами и не проявлял никакого интереса к состоянию сына. Когда Науму исполнилось 9 месяцев, Будина решила перебраться к родителям. В 2006 году Ольга и Александр развелись официально. Уходя, Александр забрал даже золотые украшения, которые когда-то дарил ей. Супруг покинул её, оставив с двухлетним ребёнком и без средств к существованию, ведь она тогда не работала. Ольга, оказавшись в положении матери-одиночки, была вынуждена немедленно вернуться к своей актёрской профессии, чтобы обеспечить себя и сына.


Старший сын Градского обвинил молодую мачеху во лжи – требует миллионы
Старший сын Градского обвинил молодую мачеху во лжи – требует миллионы

Общественная деятельность


Ольга Будина (Фото: Телеграмм@olga_budina)

В 2010 году известная актриса создала благотворительную организацию «Обереги Будущее», которая оказывает поддержку детям, оставшимся без попечения родителей. Артистка регулярно посещала детские дома и приюты, передавала им одежду и игрушки, а также устраивала концерты. Были моменты, когда Ольга пропадала из вида на несколько месяцев и всецело отдавала себя проблемам детей.

Актрису очень беспокоила судьба оставленных детей, и она решила взять под свою опеку талантливого молодого человека из Адыгеи. Ольга приглашала его в Москву на праздники, показывала театры и стремилась поддержать его в учебе. Однако вскоре выяснилось, что парень неискренен и использует её доброту в своих интересах.

«Мне стало очень грустно. Получается, есть богатая актриса, которая позволяет Саше путешествовать, хорошо жить. При этом он отказался поступать в академию МЧС, заявил, что не хочет уезжать из родного города. Но мне показалось, что ему просто лень. У нас состоялся жесткий разговор. Я сказала, что буду ему помогать, но если он будет учиться, заниматься, стараться, проявит силу воли. На другие условия я идти не готова. А если он хочет топтаться на месте, то это без меня. Халявы не будет!», — делилась Ольга в программе «Секрет на миллион».

Александр предпочел не прилагать усилий по улучшению своей жизни и остался в родном городе.

Ольга Будина сейчас


Ольга Будина (Фото: Телеграмм@olga_budina)

Со временем Будина окончательно утратила интерес к кинематографу. Многие современные режиссёры, по её мнению, создают произведения, которые она характеризует ширпотребом. Артистка полагает, что в современном кинопроизводстве преобладают бизнесмены, а не творцы. Последняя киноработа с участием Ольги была представлена зрителям в 2018 году. В настоящее время актриса посвящает всё своё время благотворительности, оказывая поддержку детям из детских домов и многодетным семьям, а также выступает в роли куратора фестиваля любительских семейных театров.

С началом специальной военной операции на Украине Будина инициировала проект «Белгородские хроники» в социальных сетях. В рамках проекта был создан многосерийный документальный фильм «Иди за мной», посвящённый жизни простых людей в Белгородской области.

Интересные факты


  • Принимая участие в работе над фильмом «Романовы: царская семья», Ольге Будиной пришлось расстаться с волосами. В истории рассказывается о том, как царевич Алексей заболел корью и начал стремительно терять волосы. Чтобы скрыть это, его постригли налысо. А его сёстры, в знак солидарности, тоже решили расстаться со своими длинными локонами. Внезапно в кадре появился парикмахер и начал стричь героиню. Ольга не смогла сдержать слёз. Именно такой реакции и добивался режиссёр, чтобы сцена выглядела правдоподобно.
  • По мнению Будиной, лучшая роль в её карьере — Аглая Епанчина из произведения Достоевского. За нее артистка была выдвинута на премию «Золотой орёл» в категории «Лучшая женская роль второго плана».
  • Актриса с сыном некоторое время жили в Испании. В 2019 году они вернулись в Россию, осознав, что их место — на Родине, где традиционные ценности соответствуют их убеждениям. Будина стала свидетельницей того, как в других государствах активно продвигаются идеи ЛГБТ*, которые она считает неподходящими для воспитания своего ребёнка.

Читайте также:

Трансгендерную* звезду из «Эйфории» вновь признали мужчиной в новом паспорте США

«Она не хочет уходить со сцены старой бабкой»: Иосиф Пригожин объяснил решение Валерии завершить карьеру

«Ничтожество, угробившее мою жизнь»: Долг в 2,7 млн, отец-тиран с уголовным прошлым и трудные времена — тяжелая судьба Самбурской


* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
#россия
#граница
#кино
#фильм
#жизнь
#родители
#детские дома
#режиссёр
#супруги
#актриса
#отношения
#интервью
#сериал
#статьи
«Стояла в душе, вся голая»: Николь Кидман рассказала о пугающем моменте материнства
22 февраля 2025, 22:17

Николь Кидман (Фото: Инстаграм* @nicolekidman)

Николь Кидман удалось не только построить успешную карьеру и стать известной на весь мир, но и воспитать четверых детей. 57-летняя звезда сериала «Большая маленькая ложь» поделилась, что материнство ей далось непросто.
Николь объяснила, что ее нередко называют «суперженщиной» — это весьма раздражает артистку. Кидман не особо легко перенесла жизненные испытания, в особенности те, которые связаны с детьми. Огромной проблемой для актрисы стала невозможность кормить грудью.

«Я была напугана, просто в ужасе. Стояла в душе, вся голая, и думала: «Что случилось? Где мое молоко?»» — откровенничала австралийская актриса в беседе с Time.

В то сложное время Кидман поддержала лишь родная сестра, которая помогла ей совладать с непростыми переживаниями.

11 лет Николь прожила с супругом Томом Крузом, ради которой он развелся с женой Мими Роджерс. У Круза и Кидман есть двое приемных детей — дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. В 2005 году актриса сыграла свадьбу с австралийским исполнителем Китом Урбаном. Звездная пара воспитывает двух дочерей: Сандэй и Фэйт Маргарет.

Читайте также:

Дженнифер Лопес купила роскошный особняк за 21 млн долларов после развода с Аффлеком

Беременная Ида Галич разделась до купальника в Антарктиде – фото

«Та самая витаминка»: иллюзионист Сафронов раскрыл, что помогло ему победить рак

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актриса
#материнство
#ребёнок
#молоко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дженнифер Лопес купила роскошный особняк за 21 млн долларов после развода с Аффлеком
22 февраля 2025, 21:58

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

После громкого развода с актером Беном Аффлеком Дженнифер Лопес купила роскошный особняк в престижном районе Хидден-Хиллс в Лос-Анджелесе. Стоимость нового дома певицы составила 21 млн долларов (примерно 1,8 млрд рублей), но точная сумма сделки не раскрывается.
Площадь участка превышает 10 тыс. кв. метров, а сам особняк располагается на 930 кв. метрах. Помимо основного здания на участке есть дополнительные постройки, в том числе амбар, конюшни, манеж для верховой езды, гостевой дом и бассейн. По информации TMZ, Дженнифер Лопес заключила «выгодную сделку».

До певицы особняк уже имел звездных владельцев, среди которых — голливудский артист Сильвестр Сталлоне и Джон Фогерти, музыкант и гитарист группы Creedence Clearwater Revival. Это добавляет престижа покупке Лопес.

К слову, Дженнифер и Бен ещё не продали свой бывший семейный дом — особняк в Беверли-Хиллз за 61 миллион долларов, который они приобрели в мае 2023 года.

Читайте также:

«Всегда будет папиной дочкой»: дочь Бена Аффлека перестала общаться с Дженнифер Лопес

«Чувствует себя третьим лишним»: Джон Миллер недоволен общением Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека

Рианна и A$AP Rocky назовут следующего ребенка в честь адвоката рэпера

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#дом
#сделки
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Та самая витаминка»: иллюзионист Сафронов раскрыл, что помогло ему победить рак
22 февраля 2025, 21:42

Сергей Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_sergey)

Иллюзионист Сергей Сафронов, у которого в 2021 году обнаружили лимфому, в настоящий момент находится в ремиссии. Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» поделился, что сцена помогла ему вылечить рак.
Сафронов рассказал, что когда он лечился, то старался отвлечься работой. В этом намерении артиста поддержал доктор, которому он до сих пор очень признателен.

«Я не хочу хвастать, но в этом есть определённый не кайф, а именно долгожительство артиста, именно та самая витаминка. Знаете, говорят, сцена лечит. Так вот это тот самый момент», — отметил Сергей в беседе с 78.ru.

В то же время иные медики советовали Сафронову ложиться в стационар и заниматься здоровьем. Однако иллюзионист их не послушал.

Телеведущий подчеркнул, что выходя на сцену, он словно открывал «невидимую баночку», которая сразу заряжала его энергией.

Аплодисменты давали Сафронову много силы, и он чувствовал, как «батарея заполняется». Именно эмоции от выполненных трюков помогли Сергею выздороветь, уточнил он.

Напомним, что три года назад у иллюзиониста выявили лимфому Ходжкина. Опухоль обволакивала сердце, легкие и сосуды. Диаметр ее образования в момент обнаружения составлял порядка 12 сантиметров. В настоящий момент Сергей находится в ремиссии.

Читайте также:

Скандал на «Суперстар!» Лера Кудрявцева нецензурно обругала Сергея Соседова из-за песни Шатунова и покинула шоу

«Не, ну платит же…»: бывшая жена Кержакова показала, сколько футболист выплачивает алиментов

Стоматолог раскрыл секрет белоснежной улыбки Бузовой: виниры или естественная красота?

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#рак
#онкология
#артист
#врач
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скандал на «Суперстар!» Лера Кудрявцева нецензурно обругала Сергея Соседова из-за песни Шатунова и покинула шоу
22 февраля 2025, 21:29

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

На шоу «Суперстар» произошёл скандал. Лера Кудрявцева осталась в восторге от исполненной Сергеем Челобановым песни Юрия Шатунова. А вот Сергей Соседов заявил, что номер привёл его в ужас.
Последний выпуск программы был посвящён хитам Юрия Шатунова, который скончался в июне 2022 года. Бывший фаворит Аллы Пугачёвой представил собственную интерпретацию композиции «Грёзы». Номер Челобанова произвёл сильное впечатление на членов жюри.

Посмотрев на Кудрявцеву, ведущая шоу Наташа Королёва предложила ей выпить валокордин. Та в ответ подтвердила, что ей нехорошо. Но, убедившись, что за кулисами есть врачи, она высказала мнение о номере.

«Слушайте, ребята, вы что творите? У меня слёзы, ком в горле. Когда я слышала эту песню в исполнении Юры – это был такой пацанячий вокал, песня с мальчишеским смыслом. Сейчас Сергей Васильевич сделал... Это была театральная драма с нереальной постановкой, которая привнесла в эту песню новый смысл. Это было просто на разрыв. Я сдаюсь», – эмоционально заявила Кудрявцева.
Выступление также высоко оценили Ольга Зарубина и Стас Пьеха.

Однако обратное мнение выразил Соседов, который заявил, что находится в состоянии шока. Музыкальный критик назвал произошедшее «психиатрическим театром» и подчеркнул, что номер ввёл его в состояние ужаса, ему было плохо на физическом уровне.
Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Слова Соседова возмутили Кудрявцеву.

«Клянусь, я сейчас с тобой поругаюсь. Никогда в жизни этого не было. Именно искусство должно доводить до такого состояния! Больше ничего! Ни алкоголь, ни наркотики, ничего!», – закричала телеведущая.
Увидев, что Сергей не согласился с ней, она вынула из-под ягодиц подушку, на которой сидела, и бросила в него. Однако критик продолжил настаивать на своём, чем окончательно разозлил Леру. В итоге она нецензурно выругалась и покинула студию.

Читайте также:

«Не, ну платит же…»: бывшая жена Кержакова показала, сколько футболист выплачивает алиментов

Стоматолог раскрыл секрет белоснежной улыбки Бузовой: виниры или естественная красота?

«Часто стала прикладываться к бутылке»: как Лолита переживает отмену концертов
#наркотики
#врачи
#искусство
#алкоголь
#фото
#мнение
#вокал
#шоу
#песня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пьющий вино в одиночку Максим Галкин* вызвал бурные эмоции у Аллы Пугачёвой
22 февраля 2025, 20:48

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* вышел в субботу на связь с поклонниками. Во время видео он кутался в дублёнку.
«Сегодня у нас прохладно. Если у вас плохое настроение, и вы не знаете, что с ним делать, а жить-то надо бодро, правильно? Тогда рекомендую: пойте грузинские песни. Какие знаете. А если к грузинским песням у вас есть красное вино и бокал – то это комбо», – высказался артист.
После этого юморист налил себе бокал вина, включил музыку и спел песню на грузинском языке.

На видео отреагировала супруга Галкина* Алла Пугачёва, которая в комментариях написала: «Ты ж мой любимый!!!». В ответ телеведущий ответил ей сердечками.

Сейчас супруги находятся в разлуке. Пугачёва осталась дома на Кипре, а Галкин* отправился в тур по Европе.

Читайте также:

«Где волшебный диван на Первом канале?»: Максим Галкин* поскандалил с подписчиками после концерта в Норвегии

Соседи Пугачёвой и Галкина* призвали взорвать их замок в Подмосковье

Миллионы, но не алых роз: за сколько в Москве продают автограф Аллы Пугачёвой

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#видео
#вино
#алла пугачёва
#супруги
#артист
#максим галкин
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате