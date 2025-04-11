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ОМОН приехал на церемонию прощания с Пашей Техником

SHOT: ОМОН приехал на похороны Паши Техника из-за неадекватного поведения толпы
Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

ОМОН приехал к храму Петра и Павла в Лефортове, где проходит отпевание рэпера Паши Техника, сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, родственники музыканта просят толпу вести себя тише и воздержаться от провокаций.

Более тысячи поклонников пришли проститься со своим кумиром, многим из них нет и 18 лет. Подростки пытаются забраться на любую возвышенность, чтобы открыть себе обзор, перелезают через забор храма — вход на территорию церкви закрыли из-за большого количества народа.

Поклонники музыканта заполонили улицы и проезжую часть вокруг храма. Очередь из людей растянулась до станции метро «Лефортово».

Паша Техник умер в одной из больниц Таиланда. Официальная версия смерти — лёгочная инфекция, такие данные привело издание «СтарХит».

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#похороны
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#музыкант
Жена Василия Ливанова высказалась о механическом удалении тромбов у артиста
Жена Василия Ливанова опровергла слухи об удалении у него тромбов
11 апреля 2025, 13:56

Василий Ливанов (фото: kremlin.ru)

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова прокомментировала слухи о том, что артисту механически удалили тромбы с артериях верхней конечности. Слова Елены приводит Telegram-канал издания «Абзац».
Женщина опровергла эти сообщения, отметив, что её муж чувствует себя нормально.

«Ничего, никого, нигде не удаляли. Это какая-то у вас информация прошлогодняя, что ли? Нет, ничего», – отметила Елена.
Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» объяснил ухудшение здоровья Василия Ливанова, который страдает от проблем с сосудами и сердцем. Он отметил, что это никак не связано с межпозвоночными дисками.

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#болезни
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Полиция задержала приятеля Паши Техника, запустившего дрон над местом прощания с рэпером
11 апреля 2025, 13:30

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Полицейские задержали оператора дрона: он запустил беспилотник над храмом в Лефортове, куда пришили проститься с рэпером Пашей Техником его поклонники, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, оператором оказался приятель музыканта по имени Максим.



Ранее сообщалось, что ОМОН приехал к храму Петра и Павла в Лефортове, где проходит отпевание Паши Техника. По информации SHOT, родственники музыканта просят толпу вести себя тише и воздержаться от провокаций.

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#похороны
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#подростки
#дрон
#музыкант
#москва
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«Не берите с меня пример!»: тяжелобольная Анна Семенович поделилась своим состоянием
Анна Семенович рассказала о своей болезни
11 апреля 2025, 13:14

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

В начале недели Анна Семенович слегла с температурой и больным горлом. Однако певица не смогла отложить важные дела и была вынуждена посетить несколько мероприятий, из-за чего ситуация усугубилась.
«Вот что значит недолеченной пойти работать... Опять свалилась, опять у меня температура. Купила три новых градусника. Всё равно два показывают по-разному: один показывает 37,5, другой показывает 38. Но я верю, что у меня 37,5. Сегодня отменила все дела и буду лежать дома, лечиться. И не выскакивать на работу полубольной. Но у меня просто не было выбора вчера. Не могли отменить съёмку... Надо было отснять, а потом было пре-пати RU.TV... Не берите с меня пример! Надо думать о своем здоровье», – сообщила Семенович в личном блоге.
При этом ранее она сообщала в интервью 7Дней.ru, что в сложной ситуации ей всегда есть, на кого положиться. Пока певица лежит дома с температурой, о ней заботится жених, который приносит ей горячий час и малиновое варенье.

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#болезнь
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Разгульный образ жизни: что известно о молодой любовнице Михаила Ефремова и как Дарья Белоусова «буквально его соблазнила»
11 апреля 2025, 13:07

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Актриса театра «Современник» Дарья Белоусова около года встречалась с Михаилом Ефремовым. По словам соседей и хозяйки квартиры, пара жила на съемной жилплощади, которая впоследствии стала убежищем актера после трагической аварии.
Арест Ефремова стал серьезным ударом для Белоусовой. Она практически исчезла из соцсетей, а на редких фото выглядела сильно уставшей. Некоторые винили Дарью в том, что именно рядом с ней актер окончательно потерял контроль над собой — мол, пара вела разгульный образ жизни, и это устраивало обоих. Свидетели их романа рассказывали, что именно Белоусова активно добивалась Ефремова — писала ему стихи, уделяла много внимания и, как выразился один источник, «буквально соблазнила его».

Последние пять лет были тяжелыми не только для осужденного на 7,5 лет Михаила Ефремова, но и для Дарьи. Около года назад начали появляться слухи о возможном УДО для актера, и к осени 2024 года стало ясно: серьезно больной Ефремов, скорее всего, выйдет раньше срока. Примерно в это же время Белоусова снова стала активно вести соцсети — вместо мрачных постов появились бодрые и жизнерадостные публикации. Особенно выделилось одно видео, где Дарья, приглашенная на кулинарное шоу, смеялась и не стеснялась в выражениях. А 9 апреля Михаил Ефремов вышел на свободу.

Дарья Белоусова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Именно авария, ставшая роковой для его карьеры, и раскрыла роман с молодой актрисой. Сначала в кадрах с места ДТП заметили актера Ивана Стебунова, и его начали обвинять в причастности. Позже он пояснил, что на место его вызвала Дарья Белоусова, рассказав о беде с Ефремовым. Тем самым он подтвердил слухи об их связи.

Журналисты также нашли хозяйку квартиры в Казарменном переулке, где жили Белоусова и Ефремов. По ее словам, она часто видела Дарью с пожилым мужчиной, который едва держался на ногах. Женщина была удивлена разницей в возрасте и отмечала, что, хоть актер и талантлив, он был глубоко зависим от алкоголя.

«Квартира сдавалась с 1 декабря, а 8 января я возвращалась в свой двор и увидела Дарью, которая тащила на себе нечто… Я думала, это разовая акция, но потом от соседей знала об их совместных походах за покупками, о выходах вместе по утрам, о курении на балконе» – вспоминала хозяйка квартиры.

Когда пара съехала, хозяйка столкнулась с неприятными последствиями: стойкий запах, сломанный унитаз и прожжённые от окурков поверхности. Ущерб она оценила в 365 тысяч рублей.

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Сын Паши Техника отказался ехать на похороны отца
11 апреля 2025, 12:59

Паша Техник с сыном Ваней (фото: Telegram @evakaritskaua)

Шестилетний сын Паши Техника отказался присутствовать на похоронах отца. Об этом сообщила бывшая жена рэпера и мама мальчика Ева Карицкая в своём Telegram-канале.
Она отметила, что Ваня сам отказался ехать на прощание с отцом, поскольку ему будет слишком грустно. Хотя ранее Карицкая сообщила, что поговорила с сыном и намерена взять его на похороны в сопровождении психиатра, который бы смог грамотно оказать помощь в случае истерики. По её словам, сын отреагировал сдержанно на новость о смерти отца.

«Как мне сейчас плохо… Как завтра туда ехать? Больно смотреть на сына, который отказался ехать на похороны, потому что ему будет ещё грустнее – так он мне сказал. Боже, за что?», – отметила Карицкая накануне.
В пятницу в Москве состоялось прощание с рэпером, на котором присутствовали около 500 поклонников исполнителя.

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