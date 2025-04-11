ОМОН приехал на церемонию прощания с Пашей Техником

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
ОМОН приехал к храму Петра и Павла в Лефортове, где проходит отпевание рэпера Паши Техника, сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, родственники музыканта просят толпу вести себя тише и воздержаться от провокаций.
Более тысячи поклонников пришли проститься со своим кумиром, многим из них нет и 18 лет. Подростки пытаются забраться на любую возвышенность, чтобы открыть себе обзор, перелезают через забор храма — вход на территорию церкви закрыли из-за большого количества народа.
Поклонники музыканта заполонили улицы и проезжую часть вокруг храма. Очередь из людей растянулась до станции метро «Лефортово».
Паша Техник умер в одной из больниц Таиланда. Официальная версия смерти — лёгочная инфекция, такие данные привело издание «СтарХит».
Читайте также:
На церемонию прощания с Пашей Техником пришли его поклонники — видео
Эскортница Кристина Лекси обвинила экс-жену Паши Техника в публикации в Сети домашнего видео
«Жуткая картина»: Новые подробности о смерти Паши Техника
Более тысячи поклонников пришли проститься со своим кумиром, многим из них нет и 18 лет. Подростки пытаются забраться на любую возвышенность, чтобы открыть себе обзор, перелезают через забор храма — вход на территорию церкви закрыли из-за большого количества народа.
Поклонники музыканта заполонили улицы и проезжую часть вокруг храма. Очередь из людей растянулась до станции метро «Лефортово».
Паша Техник умер в одной из больниц Таиланда. Официальная версия смерти — лёгочная инфекция, такие данные привело издание «СтарХит».
Читайте также:
На церемонию прощания с Пашей Техником пришли его поклонники — видео
Эскортница Кристина Лекси обвинила экс-жену Паши Техника в публикации в Сети домашнего видео
«Жуткая картина»: Новые подробности о смерти Паши Техника
Анастасия Чубина