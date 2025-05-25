«Он очень богат»: Работа в Европе, тайный брак с актером и ребенок с синдромом Дауна. Секрет личного счастья Ксении Алферовой

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)
Сегодня, 24 мая, отмечает свой день рождения российская актриса театра и кино Ксения Алфёрова. Ей исполняется 51 год. Широкой публике Ксения больше знакома как дочка народной артистки РФ Ирины Алфёровой и супруга актера Егора Бероева. О творческом пути и личной жизни Алфёровой-младшей читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Ксения Алфёрова и Александр Абдулов (Фото: Instagram* @ksenialferova)
Ксения Алфёрова появилась на свет 24 мая 1974 года в болгарском городе София. Родителями девочки стали всеми любимая актриса Ирина Алфёрова и болгарский дипломат Бойко Гюров. Ирина некоторое время проживала в Болгарии с супругом, однако прижиться в незнакомом государстве так и не смогла. Интернациональный брак закончился разводом, а актриса с годовалой дочкой вернулись на родину.
Когда Ксении исполнилось два года, ее мать начала жить с Александром Абдуловым. Впоследствии актер удочерил девочку и полностью заменил ей родного отца. О том, что Абдулов неродной отец, Ксения узнает только в подростковом возрасте, и это никак не скажется на их отношениях.
Воспитанная в театральной семье Ксения любила театр, но не считала актерскую профессию серьезной, поэтому после школы в 1992 году девушка пошла учиться в Московскую государственную юридическую академию, а после ее окончания стажировалась и работала в Европе. Спустя время Алфёрова поняла, что сделала неправильный выбор, вернулась в Россию и решила пойти по стопам мамы, окончив в 2004 году школу-студию МХАТ.
Работа в кино
Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)
Стоит отметить, что дочка выдающихся актеров еще в детстве появилась на съемочной площадке. Первую свою роль она сыграла вместе с Абдуловым в картине «Женщина в белом» 1981 года. После был фильм «Высший класс» и ситком «Клубничка», но все эти роли мало отмечены публикой.
Первой значимой картиной в биографии артистки стал «Экспресс Петербург-Канны» 2003 года. Сейчас фильмография Алферовой насчитывает более 25 работ, в число которых входят картины «Вкус убийства», «Дед Мороз поневоле», «Окна», «Крутые берега», «Правила маскарада» и «Дорога к дому».
Театр, ТВ
Работу в театре Ксения Алфёрова начала в 1991 году, успешно совмещая ее с учебой. Также артистка работала на телевидении в программе «Взгляд» и была ведущей программы «Жди меня» на Первом канале. Алфёрова принимала участие в шоу «Танцы со звёздами» и «Ледниковый период», а также была гостьей программ «Наедине со всеми», «Вечернего Урганта» и «Моего героя».
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Личная жизнь
Ксения Алфёрова и Егор Бероев (Фото: Instagram* @ksenialferova)
О личной жизни Ксения Алфёрова не любит распространяться. Известно, что артистка состоит в браке с актёром Егором Бероевым. Влюбленные втайне от всех расписались в 2001 году. Знакомство пары состоялось во время одной из пресс-конференций. Интересно, что молодой человек тоже воспитан в актерской семье, и его мама, актриса Елена Бероева, хорошо известна широкой публике.
Значительно позже Ксения расскажет, что первое время не воспринимала Егора в качестве ухажера и не хотела связывать свою жизнь с представителем актерской профессии, зная об их ветрености и непостоянстве. Но Бероев смог переубедить возлюбленную, проявив настоящие мужские качества.
Вот уже более 20 лет пара живет в счастливом браке и воспитывает дочку Евдокию, которая появилась в семье в апреле 2007 года. Родители всячески скрывают жизнь дочери, в связи с чем по сети гуляют слухи о возможном врожденном заболевании девочки.
Благотворительный форд и приемный сын
В 2012 году актеры Егор Бероев и Ксения Алферова организовали благотворительный фонд «Я есть!», который помогает людям с особенностями развития.
«Синдром Дауна — не какой-то страшный и ужасный Бармалей, а это чудный ребенок, который дарит тебе какое-то невозможное количество любви», — уверяет актриса.
В 2018 году супруги стали родителями еще одного «ребёнка», 37-летнего Влада с синдромом Дауна. Незадолго до этого события у Влада не стало матери, и он мог быть принудительно направлен в психоневрологический интернат. Актриса окружила молодого человека заботой и вниманием, а также начала учить его жить самостоятельно.
Приёмные родители приобрели для него квартиру, но он предпочёл остаться в сельской местности, куда его забрал помощник фонда Игорь.
Ксения Алфёрова сейчас
Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)
Ксения хоть и не стала такой же популярной актрисой, как мама, но, кажется, нашла свое место в жизни и поймала баланс между работой, семьей и любимым делом. Актриса продолжает играть на театральной сцене, снимается в кино и активно участвует в жизни благотворительного фонда. В 2025 году в производстве находятся две ленты с участием Алферовой: «Хрущёвский синдром: пора взрослеть» и «Золотой дубль».
Актриса с семьей проживает в подмосковном Нахабино, в обычном доме, не выделяющимся роскошью. При этом пара смогла выстроить гармоничные отношения и сохранить счастливый брак. Успех своей семейной жизни Алферова находит в правильном распределении ролей.
«У женщин, которые хотят выйти замуж за актеров, логика такая — знаменитый, значит богатый. Мы с мужем не миллионеры, зарабатываем своим тяжелым трудом. Он очень богат в том смысле, что у него есть семья», — цитирует Ксению издание thevoicemag.ru.
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