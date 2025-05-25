«Он очень богат»: Работа в Европе, тайный брак с актером и ребенок с синдромом Дауна. Секрет личного счастья Ксении Алферовой

Сегодня, 24 мая, отмечает свой день рождения российская актриса театра и кино Ксения Алфёрова. Ей исполняется 51 год. Широкой публике Ксения больше знакома как дочка народной артистки РФ Ирины Алфёровой и супруга актера Егора Бероева. О творческом пути и личной жизни Алфёровой-младшей читайте в материале «Радио 1».