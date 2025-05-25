«Жизнь для меня закончилась»: Вдова Владимира Турчинского рассказала о переживаниях после смерти шоумена

Владимир Турчинский (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)
Ирина Турчинская спустя почти 16 лет рассказала о своих переживаниях после смерти супруга Владимира. Девушка долгое время не могла отойти от утраты и перестала чувствовать радость жизни.
Когда Владимир умер Ирина резко заявила, что больше никогда не выйдет замуж. Турчинская призналась, что столь резкие слова были связаны с отчаянием.
После смерти актера девушка вместе с дочерью Ксенией приняли решение не делиться с публикой переживаниями. Смерть Владимира привела к отсутствию моральных и физических сил у членов семьи.
Спустя годы Ирина научилась жить без Владимира и уже не так категорично реагирует на потенциальное замужество. Девушка не исключает брака в будущем, но об этом совсем не задумывается.
Владимир Турчинский скончался в конце 2009 года от инфаркта миокарда. Шоумен прожил в браке с Ириной около 15 лет и в 1999 году у них появилась дочь Ксения.
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«Это мои слова, и им, возможно, более десяти лет. В моменты, когда тебе плохо, все воспринимается в черном цвете. Когда Володя ушел, жизнь для меня закончилась. Я очень долго приходила в себя. Наверное, мне потребовалось лет пять для того, чтобы снова стать человеком, который любит жизнь», — цитирует Ирину Starhit.
После смерти актера девушка вместе с дочерью Ксенией приняли решение не делиться с публикой переживаниями. Смерть Владимира привела к отсутствию моральных и физических сил у членов семьи.
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Спустя годы Ирина научилась жить без Владимира и уже не так категорично реагирует на потенциальное замужество. Девушка не исключает брака в будущем, но об этом совсем не задумывается.
«Я не могу сказать, выйду или нет. Для меня это не является основным мерилом моего счастья или несчастья», — призналась Ирина.
Владимир Турчинский скончался в конце 2009 года от инфаркта миокарда. Шоумен прожил в браке с Ириной около 15 лет и в 1999 году у них появилась дочь Ксения.
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Иван Мусатов