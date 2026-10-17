«Я не ушитый и не кодированный»: Розенбаум объяснил, как выдерживает нагрузки

17 октября 2026, 20:36

Александр Розенбаум рассказал о сухом законе в коллективе на гастролях

Александр Розенбаум (Фото: Instagram* @rozenbaum.ru)

Народный артист России Александр Розенбаум рассказал на пресс-конференции в РИА Новости о том, как проходят гастроли с его музыкальным коллективом. Встреча состоялась в преддверии юбилейных концертов музыканта.





Александр Яковлевич назвал себя абсолютно нормальным человеком.

«Я не ушитый, не уколотый, не кодированный, я нормальный. Но я редко занимаюсь алкоголизацией организма, а на гастролях у нас сухой закон в коллективе вообще», — отметил певец.

«Я профи. Ты не можешь такую нагрузку, ты не можешь такую работу сделать без режима. Связки требуют восьмичасового сна», — рассказал артист.