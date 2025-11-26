«Она абсолютно великая»: Андрей Макаревич* заявил о феномене Пугачёвой
Андрей Макаревич* объяснил высокий интерес к Алле Пугачёвой народной любовью
Рок-музыкант Андрей Макаревич* в ходе беседы с Дмитрием Еловским* в интервью для YouTube-канала высказал высокую оценку творчеству Аллы Пугачёвой.
Макаревич* назвал певицу абсолютно великой и подчеркнул её актерский талант.
«Она великая актриса. И она мудрейшая женщина. Я её вообще люблю», — прокомментировал бард.Музыкант связал высокий интерес зрителей к недавнему интервью Пугачёвой с её неизменной популярностью. По его мнению, тот факт, что интерес к певице сохранился спустя много лет после её ухода со сцены, вызывает удивление.
«Она много лет не выступала на экране, а любовь к ней осталась. Это тоже удивительно. Ведь она практически не поёт уже сколько лет», — констатировал рок-музыкант.Ранее писатель Олег Рой назвал песни Макаревича* и Пугачёвой достоянием россиян.