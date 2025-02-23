«Пока только так»: Николаев снялся в шоу Андрея Малахова в инвалидной коляске

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Телеведущий Юрий Николаев удаленно снялся в шоу своего коллеги по цеху Андрея Малахова, находясь в инвалидной коляске в больнице. Известно, что в госпиталь Николаев попал в январе после неудачного падения.
«Юрок, ну пока только так. Прежде всего я поздравляю тебя со славным юбилеем. Здоровья тебе и твоим близким. Те песни, которые написаны 40−50 лет назад, они до сих пор и нас трогают и от них наворачиваются слезы на глазах», — сказал Николаев, поздравляя певца Юрия Антонова, который встретил 80-летие 19 февраля.Сейчас, по сообщению источников, Николаев находится дома.
Ранее сообщалось, что произошло с певицей Натальей Ионовой (Глюкоза).
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Никита Кротов