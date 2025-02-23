«Стал разборчив»: Калюжный об отношениях с пиарщицей Иды Галич, старше его на 10 лет

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Российский актер и музыкант Глеб Калюжный стал более разборчив в людях после отношений с пиарщицей телеведущей Иды Галич Анной. Об этом мужчина рассказал «Пятому каналу». Известно, что Анна старше Глеба на десяток лет.
«Я вот уже несколько месяцев не нахожусь в отношениях. Обойдусь без подробностей. Не люблю выносить личное на публику. Хочу сказать лишь, что благодарен за пройденный вместе отрезок жизни. Я стал более разборчив в людях», — сказал он.Анна и Глеб вместе пришли на мероприятие, посвященное новому сезону сервиса Wink, зимой прошлого года. Перед прессой молодые люди сдерживались, однако в зале взялись за руки, подкрепив слухи об отношениях.
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