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«Стал разборчив»: Калюжный об отношениях с пиарщицей Иды Галич, старше его на 10 лет

Калюжный стал более разборчив в людях после отношений с пиарщицей Иды Галич
Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный стал более разборчив в людях после отношений с пиарщицей телеведущей Иды Галич Анной. Об этом мужчина рассказал «Пятому каналу». Известно, что Анна старше Глеба на десяток лет.
«Я вот уже несколько месяцев не нахожусь в отношениях. Обойдусь без подробностей. Не люблю выносить личное на публику. Хочу сказать лишь, что благодарен за пройденный вместе отрезок жизни. Я стал более разборчив в людях», — сказал он.
Анна и Глеб вместе пришли на мероприятие, посвященное новому сезону сервиса Wink, зимой прошлого года. Перед прессой молодые люди сдерживались, однако в зале взялись за руки, подкрепив слухи об отношениях.

Ранее стало известно, что рассказал о доходах своей дочери певец Сергей Жуков.

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Певица Глюкоза сильно потеряла в весе из-за скандалов и «клубного» образа жизни
23 февраля 2025, 11:12

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram*/glukozamusic)

Певица Глюкоза продолжает стремительно терять вес после скандалов и возвращения «клубного» образа жизни — её вес упал ниже 48 кг. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Выпустившая на днях трек и представшая в новом образе исполнительница продолжает бороться с последствиями после громких скандалов. Согласно информации канала, несмотря на пройденное лечение, спустя несколько месяцев Глюкоза регулярно стала появляться в ночных клубах и на концертах.

Также певица подняла стоимость своих корпоративов на 500 тысяч рублей и соглашается выступить только за 3 млн.

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«Как можно влюбиться в такого волосатого и безногого»: любимые мужчины звезды фильма «Алые паруса» Анастасии Вертинской
23 февраля 2025, 10:54

Анастасия Вертинская (Фото: РИА Новости/Александр Гладштейн)

Анастасия Вертинская — одна из самых красивых актрис советского кино. О романах актрисы ходило множество слухов, а сама она говорила о большой страстной любви к свободе и невозможности из-за этого составлять счастливые браки.
О главных мужчинах в жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Отец актрисы


Александр Вертинский с дочерями (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)

Александр Николаевич Вертинский (1889–1957) был известным русским шансонье, композитором, поэтом, киноактёром, одним из родоначальников отечественного жанра авторской песни. Актриса очень любила отца и с уважением говорила, что Вертинский был русским интеллигентом, тонкой личностью, а также поэтом, который слышит музыку.

Ранний брак с Михалковым


Никита Михалков (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)

Анастасия Вертинская встретила своего будущего мужа Никиту Михалкова ещё в юности, когда они оба учились в Щукинском театральном институте. Роман актеров развивался стремительно, и совсем скоро молодые начали жить вместе. У влюблённых не было собственного жилья. Поэтому они сначала остановились у Андрея Кончаловского, старшего брата Никиты, а затем переехали в квартиру семьи Михалковых. После этого они перебрались на дачу. Вскоре в молодой семье родился сын Степан.

Пара официально узаконила отношения, когда ребенку было уже полгода. В течение следующих трёх лет Михалков терпеливо ждал, когда же Анастасия остепенится, поохладеет к профессии и начнёт быть примерной домохозяйкой. Но этого не случилось, и отношениям пришёл конец. Хотя их ожидания друг от друга не оправдались, они смогли сохранить тёплые отношения и всегда окружали своего ребёнка любовью и вниманием.

Ненавистный сыном Градский


Анастасия Вертинская и Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)

Вертинская познакомилась с Александром Градским, когда Степану было 10 лет. Мама с сыном отдыхали в Крыму, а рядом с нами на горе был палаточный лагерь студентов МАИ, где Александр давал концерты. Мальчик с первого взгляда невзлюбил популярного певца.

«Я помню, как мы пошли на его выступление. Он был очень популярен, и люди слушали его с восхищением. Но я, сидя рядом с мамой, не мог понять: как можно влюбиться в такого волосатого и безногого, который ещё и поёт так громко? На сцене он стоял на одной ноге – вторая была в гипсе и лежала на стуле. Мама смотрела на него восторженными глазами, а я всё сильнее недоумевал», – рассказывал Степан в интервью «Каравану историй».

Отношения с Градским закончились браком в 1976. Значительно позже актриса назовет его ошибкой. Штамп в паспорте был поспешным решением, артисты явно не подходили друг другу, были слишком заняты собой и амбициозны. Союз продлился недолго, и вспоминать о нем актриса не любит.


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Сын Степан


Степан Михалков (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)

Сын Анастасии Вертинской, выросший в семье, где царила атмосфера творчества, на удивление всем поступил в институт иностранных языков. Однако после трёх лет обучения в вузе он осознал, что это не его путь.

В начале девяностых годов Степан Михалков завершил обучение в Московской киношколе. В это же время он вместе с Фёдором Бондарчуком, с которым они были друзьями с детства, основал продюсерскую компанию «Art Pictures». В сотрудничестве с продюсерским центром, возглавляемым Степаном Михалковым и Фёдором Бондарчуком, были созданы такие киноленты, как «9 рота», «Жара» и «Обитаемый остров».

В 2000-х годах сын Анастасии Вертинской резко сменил род деятельности. Он занялся ресторанным бизнесом. Мужчина открыл ресторан «Vаниль», воплотив мечты об идеальной кухне. Позже под его началом появились еще несколько заведений высокой кухни и сеть кафе-булочных.

Сын подарил Анастасии Вертинской 4 внуков, а в 2018 году актриса стала в первый раз прабабушкой. Старшая внучка Александра связала себя узами брака с Петром Скворцовым. В феврале 2018 года на свет появился их первенец Фёдор — первый правнук Анастасии Вертинской, а в 2019 году родился второй правнук, Николай.

В настоящее время Анастасия Вертинская испытывает радость от общения с родными, ощущает себя состоявшейся во всех сферах жизни и не испытывает потребности в посещении общественных мероприятий.


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Мама Виктории Бони помирилась с хирургом, с которого хотела взыскать 195 млн за изуродованное лицо
Мама Виктории Бони помирилась с хирургом, который изуродовал ей лицо
23 февраля 2025, 10:44

Фото: iStock/ShutterOK

Прошлым летом в интернете разгорелся скандал из-за неудачной пластики мамы Виктории Бони. Женщине сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику. Однако после хирургических операций у нее остались жуткие шрамы.
68-летняя Галина Ивановна подала в суд на оперировавшего ее хирурга Максима Иванчука, а также хотела взыскать с него 195 млн рублей.

Примечательно, судебные разбирательства между хирургом и пострадавшей женщиной так и не начались. Недавно Иванчук в соцсетях опубликовал видео с мамой Виктории Бони.

«Друзья, сегодня у нас в гостях мамочка Виктории Бони Галина. Прошло у нас немножко больше года после операции. Напоминаю, что мы делали нижнюю часть лица. Это очертание, выделили угол, убирали второй подбородочек. Единственное, реабилитация длилась довольно длительно», — заявил врач.

Галиновна Ивановна же принялась расхваливать специалиста, который не только сделал ей операцию, но и поддерживал во время реабилитации. Иванчука она назвала лучшим хирургом.

Интернет-аудитория осталась в шоке после слов пострадавшей женщины.

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#интернет
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Сергей Жуков рассказал о доходах дочери: «Я в шоке»
23 февраля 2025, 09:27

Сергей Жуков (Фото: Инстаграм* @sezhulov)

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков уже 18 лет счастлив в браке с экс-участницей группы «Сливки» Региной Бурд. Они воспитывают четверых детей: дочь Нику и сыновей Энджела, Мирона, Эвана. Ника и Энджел пошли по стопам родителей и занимаются творчеством.
Стоит отметить, что 16-летняя Ника делает успехи в кино. В 2022 году она дебютировала в комедии «Артек. Большое путешествие», а недавно исполнила главную роль в сериале «Плакса».

«Иногда я в шоке, потому что Ника правда заработала на последнем сериале достаточно приличную сумму для подростка. Другие бы даже в жизни не могли бы себе такого представить. А она ни разу даже не сказала: "Пойду-ка я в магазин и что-то себе куплю"», — рассказал музыкант в видео на YouTube-канале Nikita Efremov.

Певец поделился, что дочь не стремится сразу потратить все средства, а расходует их с умом и откладывает на учебу в институте.

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#кино
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Стал известен размер пенсий российских звезд после новогоднего повышения
23 февраля 2025, 08:15

Фото: iStock/ArtemSam

Российские звезды порой жалуются на мизерные пенсии и невозможность на них прожить, однако многие из них, кто имеет московскую прописку, а также звание заслуженного или народного артиста, получают значительное пособие от государства.
В Москве с начала текущего года доплата к страховой пенсии по старости за почетные звания составляет 41 995 рублей. Примечательно, что даже если артист заработал только минимальную пенсию (17 897 руб), общий ежемесячный доход может достигать порядка 60 тысяч.

К этому прибавляются надбавки за государственные награды, что дополнительно увеличивает пенсионные выплаты. Недавно юморист Ефим Шифрин пожаловался, что в свое время избегал званий, считая их «советскими атрибутами», однако теперь понимает свою ошибку.

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