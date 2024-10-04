«Они не хотели умирать»: как Ротару спасла сыновей от мобилизации в ВСУ и какую тайну о ее семье раскрыла Бабкина

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Певица София Ротару когда-то имела бешеную популярность в России, однако в 2014 году она навсегда отказалась от гастролей и залегла на дно. О ней, наверняка, никто бы и не вспомнил, если бы не скандал с сыном и внуком исполнительницы.
В марте 2022 года сын Ротару Руслан Евдокименко вместе с сыном Анатолием попытались сбежать от мобилизации на Украине. Они и ещё семеро мужчин призывного возраста предприняли попытку незаконно перейти границу и сбежать в Молдавию.
Однако операция не увенчалась успехом, и близких родственников Ротару поймали. А уже через сутки в стране вспыхнул скандал: одни требовали для Евдокименко публичного возмездия, а вторые настаивали на штрафах для семьи.
После задержания Руслана и Анатолия должны были арестовать, поскольку по новому закону на Украине за такое правонарушение следует от двух до пяти лет лишения свободы за уклонение от призыва. Однако им удалось избежать наказания, и в этом могла посодействовать как раз Ротару, которая или заплатила залог за родственников, или поручилась, что такого больше не повторится.
Эта история ушла из обсуждаемой среды, но вновь заговорила о ней некогда подруга Ротару, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, которая раскрыла, какую цену на самом деле заплатила знаменитость за спасение внука и сына.
По словам Бабкиной, президент Украины Владимир Зеленский и его команда, воспользовавшись уязвимым положением Ротару, прижали всю семью к ногтю.
После произошедшего 28-летний внук Ротару рассказал, что 2022 год выдался крайне сложным, поэтому он принял решение уехать в Европу, чтобы «начать новую жизнь». Мужчина пошёл по стопам своей бабушки и тоже занимается музыкой. Он сотрудничает с несколькими лейблами и занимается музыкальным продюсированием.
Внук Ротару Анатолий и так постоянно жил на две страны – Украину и Великобританию, но после начала СВО окончательно сбежал во Францию.
На протяжении многих лет София Ротару оставалась человек, приносившим в семью деньги. Ей удалось создать полноценную бизнес-империю, на вершине которой находилась вилла «София» в Крыму.
Её директором стал сын певицы Руслан Евдокименко, который имеет в том числе и гражданство России. До 2014 года вилла работала в украинской юрисдикции, а после этого года перешла в российскую.
До 2022 года вилла продолжала успешно работать, но после начала СВО артистка приняла решение свернуть деятельность. Позже вилла находилась под угрозой национализации, но до этого пока так и не дошло.
София Ротару долгие годы пыталась прижиться на Украине, но своей для граждан страны она так и не стала. Регулярно киевский режим критиковал исполнительницу.
Первые претензии в её адрес начали поступать ещё в 1980-е, когда ушёл из жизни автор многих песен Ротару Владимир Ивасюк. Именно он написал текст песни «Червона рута», ставшей визитной карточкой артистки. После смерти поэта певица всё чаще стала петь песни на русском, молдавском и других языках, что совсем не нравилось украинцам.
После этого, в 1986 году, от Ротару отказался собственный ансамбль «Червона рута», прихвативший собой и одноимённый хит.
В 1989 году Ротару не пустили в родной город Червонцы, где проходил первый советский фестиваль украинской песни. Жители Львова встретили певицы с плакатами: «София, тебя ждёт кара».
Попытка побега сына и внука Ротару вновь обострили ситуацию. И не помогла даже помощь певицы ВСУ. По словам её сестры, артистка пересылала не только финансирование, но и, например, домашние закрутки.
В июле этого года сестра певицы, артистка Аурика в интервью сообщила, что Ротару находится в безопасности и поддерживает связь с родными. А про побег Руслана и Анатолия она сказала так: «Они не хотели умирать».
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Однако операция не увенчалась успехом, и близких родственников Ротару поймали. А уже через сутки в стране вспыхнул скандал: одни требовали для Евдокименко публичного возмездия, а вторые настаивали на штрафах для семьи.
После задержания Руслана и Анатолия должны были арестовать, поскольку по новому закону на Украине за такое правонарушение следует от двух до пяти лет лишения свободы за уклонение от призыва. Однако им удалось избежать наказания, и в этом могла посодействовать как раз Ротару, которая или заплатила залог за родственников, или поручилась, что такого больше не повторится.
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Эта история ушла из обсуждаемой среды, но вновь заговорила о ней некогда подруга Ротару, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, которая раскрыла, какую цену на самом деле заплатила знаменитость за спасение внука и сына.
По словам Бабкиной, президент Украины Владимир Зеленский и его команда, воспользовавшись уязвимым положением Ротару, прижали всю семью к ногтю.
«Их поймали, из этого устроили пиар-акцию для киевского режима. Их прижали к ногтю. Выставили как обезьянок, чтобы наказывать. Они сейчас за границей живут, насколько я знаю, где-то в Австрии. Они живут и, фактически, спасают свою семью», – заявила Бабкина, слова которой приводит «Пятый канал».
Побег за границу
После произошедшего 28-летний внук Ротару рассказал, что 2022 год выдался крайне сложным, поэтому он принял решение уехать в Европу, чтобы «начать новую жизнь». Мужчина пошёл по стопам своей бабушки и тоже занимается музыкой. Он сотрудничает с несколькими лейблами и занимается музыкальным продюсированием.
Внук Ротару Анатолий и так постоянно жил на две страны – Украину и Великобританию, но после начала СВО окончательно сбежал во Францию.
Семейный бизнес
На протяжении многих лет София Ротару оставалась человек, приносившим в семью деньги. Ей удалось создать полноценную бизнес-империю, на вершине которой находилась вилла «София» в Крыму.
Её директором стал сын певицы Руслан Евдокименко, который имеет в том числе и гражданство России. До 2014 года вилла работала в украинской юрисдикции, а после этого года перешла в российскую.
До 2022 года вилла продолжала успешно работать, но после начала СВО артистка приняла решение свернуть деятельность. Позже вилла находилась под угрозой национализации, но до этого пока так и не дошло.
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Украинцы не приняли
София Ротару долгие годы пыталась прижиться на Украине, но своей для граждан страны она так и не стала. Регулярно киевский режим критиковал исполнительницу.
Первые претензии в её адрес начали поступать ещё в 1980-е, когда ушёл из жизни автор многих песен Ротару Владимир Ивасюк. Именно он написал текст песни «Червона рута», ставшей визитной карточкой артистки. После смерти поэта певица всё чаще стала петь песни на русском, молдавском и других языках, что совсем не нравилось украинцам.
После этого, в 1986 году, от Ротару отказался собственный ансамбль «Червона рута», прихвативший собой и одноимённый хит.
В 1989 году Ротару не пустили в родной город Червонцы, где проходил первый советский фестиваль украинской песни. Жители Львова встретили певицы с плакатами: «София, тебя ждёт кара».
Попытка побега сына и внука Ротару вновь обострили ситуацию. И не помогла даже помощь певицы ВСУ. По словам её сестры, артистка пересылала не только финансирование, но и, например, домашние закрутки.
В июле этого года сестра певицы, артистка Аурика в интервью сообщила, что Ротару находится в безопасности и поддерживает связь с родными. А про побег Руслана и Анатолия она сказала так: «Они не хотели умирать».
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Анастасия Чинкова