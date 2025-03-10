«В последний раз выстрелила в 2000-х»: Алсу возмутила шутка Ильи Соболева, за которую он получил по лицу

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)
Певица Алсу стала гостьей нового выпуска шоу Павла Воли, которое он ведет совместно с юмористом Ильей Соболевым. Артистка откровенно рассказала о своей личной жизни, а комики не упустили возможности посмеяться над звездой.
Во время эфира Алсу попросили дать совет тем, кому пришлось расстаться со своим партнером. Напомним, что певица пережила тяжелый разрыв с бывшим мужем Яном Абрамовым.
Звезда похвасталась, что после развода стала активно заниматься биатлоном, где показывает неплохие результаты в стрельбе. Воля и Соболев решили проверить это и предложили певице сыграть в игру, которую прозвали «грязный биатлон».
По ее правилам, мишенями выступили ведущие шоу. Алсу будет стрелять по ним тогда, когда одна из их шуток ее заденет. Такой оказалась реплика Соболева про карьеру звезды.
После этой шутки певица весело назвала Соболева сволочью и выстрела в лицо комика из водяного пистолета. Потом Алсу отреагировала еще на одну реплику Ильи...
В ответ на это певица заявила, что это правда, а после со смехом швырнула торт.
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«Во-первых, нужно дать себе время выстрадать, выплакать. Это обязательно. Потом приходит принятие ситуации. Ну, а дальше самое главное — занимать себя, максимально свое время, не сидеть дома, не страдать. Нужно классно выглядеть, выходить куда-то, создавать себе какие-то хобби, если их нет, работать», — цитирует слова Алсу Starhit.
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Звезда похвасталась, что после развода стала активно заниматься биатлоном, где показывает неплохие результаты в стрельбе. Воля и Соболев решили проверить это и предложили певице сыграть в игру, которую прозвали «грязный биатлон».
По ее правилам, мишенями выступили ведущие шоу. Алсу будет стрелять по ним тогда, когда одна из их шуток ее заденет. Такой оказалась реплика Соболева про карьеру звезды.
«Алсу занимается биатлоном, но она очень плохо стреляет. Потому что в последний раз она выстрелила в 2000-х», — сказал Илья.
После этой шутки певица весело назвала Соболева сволочью и выстрела в лицо комика из водяного пистолета. Потом Алсу отреагировала еще на одну реплику Ильи...
«Почему на тебе мужские штаны? Потому что твой муж ушел от тебя без штанов!», — сказал комик.
В ответ на это певица заявила, что это правда, а после со смехом швырнула торт.
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Иван Мусатов