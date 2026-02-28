«Выгнали со съёмочной площадки»: Елена Яковлева о постельной сцене в «Интердевочке»

28 февраля 2026, 22:18

Актриса Елена Яковлева рассказала о съемках постельной сцены в «Интердевочке»

Елена Яковлева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Елена Яковлева рассказала, что категорически отказалась сниматься в постельной сцене в фильме «Интердевочка».





Получив главную роль в драме Петра Тодоровского, актриса сразу предупредила режиссёра — участие в подобных эпизодах для неё под запретом. Тот нашёл компромиссный вариант, который позволил показать интимный момент, не нарушая её условий.





«Тогда всех выгнали со съёмочной площадки, подложили лом под ножку дивана и стали его трясти. Я лежала и ничего не делала. Единственное, меня дёргали за ноги», — вспомнила артистка в интервью Надежде Стрелец.