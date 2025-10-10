«Остальные дети не поймут, а Саша поймет»: Дмитрий Дибров впервые после развода вышел в свет с 15-летним сыном
Дибров впервые после развода с Полиной вышел в свет с 15-летним сыном Александром
Телеведущий Дмитрий Дибров впервые появился на публике со старшим сыном Александром после громкого развода с женой Полиной. Отец и сын вместе посетили премьерный показ фильма «Хроники русской революции» в московском кинотеатре «Октябрь». Об этом пишет сайт «Страсти».
Дибров выбрал для вечера неформальный, но элегантный образ — черные брюки и свитер в сочетании с белой рубашкой. Его 15-летний сын последовал примеру отца и подобрал себе похожую цветовую гамму: Саша надел классический черный костюм оверсайз.
Телеведущий поговорил с журналистами, находясь в хорошем настроении, и тепло отозвался о сыне.
«Это мой сын Александр. И фамилия у него Дибров, а не так, как вы подумали. Остальные дети с мамой. Они пока (этот кинороман) не поймут, а Саша поймет», — пояснил Дибров.Подросток рассказал, что отец является его примером для подражания. Александр привык прислушиваться к Диброву в вопросах стиля, и в будущем он тоже хочет работать в медиасфере.