Актер сериала «Следователь Протасов» Анатолий Котенёв: измена молодой жене, жизнь на две семьи 12 лет и счастье после развода

Анатолий Котенёв (Фото: скриншот т/с «Следователь Протасов» ТК НТВ)
Советский, белорусский и российский актёр театра и кино Анатолий Котенёв — любимец многих женщин. На пути к славе актёр преодолел немало препятствий, при этом поддерживали его сразу две женщины: жена и любовница. О творческом пути и личной жизни актёра читайте в материале «Радио 1».
На пути к славе
Анатолий Котенёв (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» ТК Россия 1)
Анатолий Котенёв родился 25 сентября 1958 года в Сухуми Абхазской АССР. Родители будущего актёра были совсем не из творческой среды: отец — машинист, а мама — воспитатель в детском саду. Через год после рождения Анатолия семья переехала в Невинномысск Ставропольского края. Будущий любимец публики увлёкся театром ещё будучи школьником.
По завершении обучения в школе Котенёв устроился на предприятие, где освоил специальность токаря-расточника. Спустя некоторое время он стал студентом Свердловского театрального училища. На первом же курсе Анатолия призвали на военную службу в ряды Советской армии. Но и там актёрская практика продолжалась, он много играл в армейских постановках.
После службы Котенёв решил продолжить образование в Москве. В 1980 году он стал студентом театрального вуза, а в 1984 году успешно завершил обучение на актёрском факультете Школы-студии (института) имени В. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова.
После получения высшего образования молодой актёр предпринял попытку найти работу в одном из театров Москвы, но везде требовалась московская прописка, которой у Котенёва не было. Когда актёру поступило приглашение о трудоустройстве от Минского театра-студии в Белоруссии, он согласился. С тех пор артист вынужденно жил на 2 страны.
В 1984 году Анатолий Котенёв, будучи студентом, впервые появился на экране в трёхсерийном телевизионном фильме «Неизвестный солдат». Спустя год он сыграл в фильме «Матрос Железняк». После было множество работ в фильмах, в том числе «Отряд специального назначения», «Сержант», «Дежа вю», «Свой крест», «Человек со свалки», «Четвертая планета», «Из ада в ад», «Охота жить», «Побег из Гулага», «Между жизнью и смертью», «Благословите женщину», «Ундина», «Красная площадь», «Счастливы вместе», «Последняя исповедь», «По разным берегам», «Беспринципные», «Уличное правосудие», «Чистосердечное призвание», «Ловец снов». Всего фильмография актёра насчитывает более 170 работ.
Личная жизнь
Анатолий Котенёв и Светлана Боровская (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» ТК Россия 1)
Свою супругу Светлану Боровскую Котенёв встретил в Белоруссии. 31-летний актёр познакомился с 19-летней студенткой театрального вуза в театре, где он тогда трудился. В 1989 году Светлана и Анатолий официально оформили свои отношения, и в семье родился старший сын Владимир. Спустя некоторое время Советский Союз прекратил своё существование, и Котенев столкнулся с проблемой поиска работы. Чтобы обеспечить свою семью, он даже начал заниматься изготовлением ювелирных изделий.
Со временем ситуация с работой стабилизировалась, и Анатолий смог вернуться в актерскую профессию. В 1998 году в семье появился второй сын Клим. Актер во всех интервью отзывался о супруге самыми теплыми словами. Но в 2014 году Боровская подала на развод.
Как оказалось, Анатолий Котенёв 12 лет изменял супруге и жил на 2 семьи. Светлана знала о другой женщине, но до последнего надеялась сохранить семью.
«Я начал встречаться с другой девушкой. Мир не без добрых людей. Ей рассказывали про меня. Порой я просто прятал от жены глаза. Когда жена меня видела, мне кажется, она всё понимала, потому что у меня уже были отношения с другой женщиной. Я стал приезжать домой как нашкодивший кот, как говорится, как побитая собака: прятал глаза — боялся Свете в глаза смотреть. Света поставила точку в наших отношениях», — цитирует слова Котенёва KP.ru.
Котенёв покинул дом, оставив всё имущество жене и детям. Он искренне раскаялся в своих действиях, но это не помогло сохранить дружеские отношения с бывшей супругой.
Анатолий Котенёв и Елена Карпович (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» ТК Россия 1)
После развода актер ушел к актрисе Елене Карпович. Пара познакомилась в 2003 на съемках сериала «Ундина», и это была большая любовь и сложная жизнь на две страны и семьи. Развод открыл двери для новых возможностей с любимой женщиной. Карпович моложе Котенёва на 17 лет, но это не имеет значения для счастья. В 2019 году у супругов появилась дочка Соня, а в 2021 году они официально оформили свои отношения.
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Новые работы актера
Сейчас Анатолий Котенёв живёт в Москве со своей супругой и дочкой. В данный момент актёр активно занят в киноиндустрии России, но при этом считает себя белорусским актёром. В 2024 году на экраны вышли фильмы с участием Котенёва «Варшава’21», «Командир», «Молодёжка. Новая смена». В 2025 году планируются к выпуску картины «Смешная история» и «Золотой дубль».
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