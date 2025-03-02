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Актер сериала «Следователь Протасов» Анатолий Котенёв: измена молодой жене, жизнь на две семьи 12 лет и счастье после развода

Анатолий Котенёв (Фото: скриншот т/с «Следователь Протасов» ТК НТВ)

Анатолий Котенёв (Фото: скриншот т/с «Следователь Протасов» ТК НТВ)

Советский, белорусский и российский актёр театра и кино Анатолий Котенёв — любимец многих женщин. На пути к славе актёр преодолел немало препятствий, при этом поддерживали его сразу две женщины: жена и любовница. О творческом пути и личной жизни актёра читайте в материале «Радио 1».


На пути к славе


Анатолий Котенёв (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» ТК Россия 1)

Анатолий Котенёв родился 25 сентября 1958 года в Сухуми Абхазской АССР. Родители будущего актёра были совсем не из творческой среды: отец — машинист, а мама — воспитатель в детском саду. Через год после рождения Анатолия семья переехала в Невинномысск Ставропольского края. Будущий любимец публики увлёкся театром ещё будучи школьником.

По завершении обучения в школе Котенёв устроился на предприятие, где освоил специальность токаря-расточника. Спустя некоторое время он стал студентом Свердловского театрального училища. На первом же курсе Анатолия призвали на военную службу в ряды Советской армии. Но и там актёрская практика продолжалась, он много играл в армейских постановках.

После службы Котенёв решил продолжить образование в Москве. В 1980 году он стал студентом театрального вуза, а в 1984 году успешно завершил обучение на актёрском факультете Школы-студии (института) имени В. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова.

После получения высшего образования молодой актёр предпринял попытку найти работу в одном из театров Москвы, но везде требовалась московская прописка, которой у Котенёва не было. Когда актёру поступило приглашение о трудоустройстве от Минского театра-студии в Белоруссии, он согласился. С тех пор артист вынужденно жил на 2 страны.

В 1984 году Анатолий Котенёв, будучи студентом, впервые появился на экране в трёхсерийном телевизионном фильме «Неизвестный солдат». Спустя год он сыграл в фильме «Матрос Железняк». После было множество работ в фильмах, в том числе «Отряд специального назначения», «Сержант», «Дежа вю», «Свой крест», «Человек со свалки», «Четвертая планета», «Из ада в ад», «Охота жить», «Побег из Гулага», «Между жизнью и смертью», «Благословите женщину», «Ундина», «Красная площадь», «Счастливы вместе», «Последняя исповедь», «По разным берегам», «Беспринципные», «Уличное правосудие», «Чистосердечное призвание», «Ловец снов». Всего фильмография актёра насчитывает более 170 работ.


Личная жизнь


Анатолий Котенёв и Светлана Боровская (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» ТК Россия 1)

Свою супругу Светлану Боровскую Котенёв встретил в Белоруссии. 31-летний актёр познакомился с 19-летней студенткой театрального вуза в театре, где он тогда трудился. В 1989 году Светлана и Анатолий официально оформили свои отношения, и в семье родился старший сын Владимир. Спустя некоторое время Советский Союз прекратил своё существование, и Котенев столкнулся с проблемой поиска работы. Чтобы обеспечить свою семью, он даже начал заниматься изготовлением ювелирных изделий.

Со временем ситуация с работой стабилизировалась, и Анатолий смог вернуться в актерскую профессию. В 1998 году в семье появился второй сын Клим. Актер во всех интервью отзывался о супруге самыми теплыми словами. Но в 2014 году Боровская подала на развод.

Как оказалось, Анатолий Котенёв 12 лет изменял супруге и жил на 2 семьи. Светлана знала о другой женщине, но до последнего надеялась сохранить семью.

«Я начал встречаться с другой девушкой. Мир не без добрых людей. Ей рассказывали про меня. Порой я просто прятал от жены глаза. Когда жена меня видела, мне кажется, она всё понимала, потому что у меня уже были отношения с другой женщиной. Я стал приезжать домой как нашкодивший кот, как говорится, как побитая собака: прятал глаза — боялся Свете в глаза смотреть. Света поставила точку в наших отношениях», — цитирует слова Котенёва KP.ru.

Котенёв покинул дом, оставив всё имущество жене и детям. Он искренне раскаялся в своих действиях, но это не помогло сохранить дружеские отношения с бывшей супругой.

Анатолий Котенёв и Елена Карпович (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» ТК Россия 1)

После развода актер ушел к актрисе Елене Карпович. Пара познакомилась в 2003 на съемках сериала «Ундина», и это была большая любовь и сложная жизнь на две страны и семьи. Развод открыл двери для новых возможностей с любимой женщиной. Карпович моложе Котенёва на 17 лет, но это не имеет значения для счастья. В 2019 году у супругов появилась дочка Соня, а в 2021 году они официально оформили свои отношения.

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Новые работы актера


Сейчас Анатолий Котенёв живёт в Москве со своей супругой и дочкой. В данный момент актёр активно занят в киноиндустрии России, но при этом считает себя белорусским актёром. В 2024 году на экраны вышли фильмы с участием Котенёва «Варшава’21», «Командир», «Молодёжка. Новая смена». В 2025 году планируются к выпуску картины «Смешная история» и «Золотой дубль».


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Скончался фронтмен группы New York Dolls Дэвид Йохансен
02 марта 2025, 16:52

Фото: iStock/ NetPix

На 76 году жизни от рака головного мозга умер Дэвид Йохансен, фронтмен легендарной глэм-рок группы New York Dolls. Музыкант ушел из жизни дома, в окружении родных — супруги Мару Хеннесси и дочери Лии. Информация о смерти артиста появилась на сайте Pitchfork, который ранее использовался для сбора средств на лечение звезды.
Десять лет рок-артист боролся с онкологией. Еще в феврале 2025 года Йохансен сломал позвоночник. Дочь артиста в то время организовала сбор средств для оплаты лечения и ухода.

Дэвид Йохансен появился на свет в 1950 году в Нью-Йорке. Музыкант часто с теплотой вспоминал о своем детстве, которое прошло в этом районе.

Музыкальная карьера Йохансена началась в старших классах, когда артист хотел попасть на бурную нью-йоркскую рок-сцену. В начале 1970-х Дэвид присоединился к группе New York Dolls в качестве вокалиста. Первые две пластинки музыкального коллектива считают наиболее известными в ее истории. В 1975 группа распалась и воссоединилась только в начале 2000-х — она просуществовала до 2011 года.

Дэвид Йохансен успешно развивался в одиночку, давал концерты и записывал альбомы вне группы. Артист успел себя проявить и в качестве актера кино — он снимался в более 50 фильмах и сериалах.

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#кино
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«Прячем»: Иосиф Пригожин отрывается с домработницей, пока Валерии нет дома
02 марта 2025, 16:38

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Валерия не только звезда на сцене, но ещё и хорошая хозяйка. Каждое утро она сама готовит завтрак себе и супругу.
Вот только продюсер не в восторге от кулинарных изысков, которые основаны на правильном питании. Иосиф Пригожин требует мяса и колбасы, а Валерия подаёт ему диетические блюда. К тому же, в холодильнике, по его заверению, шаром покати.

«Люди посмотрят на наш холодильник и скажут, что это звезды в бедноте», – заявил Пригожин.
В ответ на это Валерия поспешила не согласится с мужем и подчеркнула, что в холодильнике есть котлеты, пюре, буженина из индейки, отварные яйца, тефтельки на пару, гречка, овощи и фрукты.

При этом певица добавила, что колбас и пельменей у них не найти, поскольку «отраву» супруги не едят.

На это заявление Пригожин лишь плотоядно облизнулся и раскрыл семейную тайну. Оказывается, домработница Анджела потворствует его страсти к вредной пище. Она балует его жареной картошкой с котлетами, пока Валерии нет дома. Заговорщики прячут запрещённую еду от артистки, которая заботится о здоровье супруга.

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#пригожин
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«Какой-никакой, а мужик»: Настасья Самбурская показала неоднозначный подарок на 38-летие
02 марта 2025, 16:24

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Актриса Настасья Самбурская 1 марта отметила не только приход весны, но и свой день рождения. На торжество ей преподнесли необычный презент.
Фотограф и близкий друг артистки Даниил Величко преподнёс имениннице подарок в огромной коробке характерного бирюзового цвета. Настасья предположила, что там могут находиться ювелирные изделия от бренда Tiffany & Co.

Самбурская поделилась кадрами распаковки.

«Какой страшный!» – не удержалась от эмоций именинница, доставая из коробки надувную фигуру Бэтмена.
Даниил в ответ отметил, что подарок – «какой-никакой, а мужик», а Самбурская подчеркнула, что не настолько всё грустно.

Также в коробке были целых 25 кг сухофруктов.

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#праздник
#игрушки
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«На этом всё»: Филипп Киркоров больше не намерен делать пластические операции
02 марта 2025, 15:48

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров, в отличие от многих звёзд, не только не боится менять внешность с помощью пластической хирургии, но и не стыдится в этом признаваться. Певец утверждает, что лёг под нож ради поклонников, поскольку его работа обязывает быть красивым и привлекательным.
Сейчас Киркоров, который действительно помолодел на несколько лет, наконец доволен собой. Он объявил, что больше не планирует делать пластические операции, поскольку для этого не осталось поводов.

«На этом всё, больше нечего», – отметил Киркоров в беседе с NEWS.ru.
Поп-король добавил, что никогда не делал операций на лицо, однако, вероятнее всего, это ложь. После яркого преображения Киркоров похвастался кубиками пресса и округлыми ягодицами. Однако фанаты обратили внимание на помолодевшее лицо звезды. У Филиппа разгладился лоб, взгляд стал более открытым, подтянулась кожа и заострились скулы.

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#похудение
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«Стервочки первые выходят замуж»: Алсу решила помочь Алексею Воробьёву в поисках невесты
02 марта 2025, 15:29

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

Алексей Воробьёв заявил о намерении жениться, однако пока он не встретил девушку своей мечты. Алсу признала, что у неё на примете есть несколько потенциальных невест для певца.
Ранее он с юмором рассказал, какие качества хочет видеть в будущей жене.

«Ищу невесту – умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен мне. Таланта самому на десятерых хватит. Пробег варьируемый. Он всё равно у всех скручен. В оригинальном, так сказать, корпусе. Без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – заявил Воробьёв.
Под это описание идеально подошла бы коллега Алексея по цеху Ольга Бузова, которые не скрывает симпатии к артисту.

«Мне очень нравится Алексей Воробьёв, у меня прекрасные с ним отношения. Я считаю, что это один из самых талантливых и красивых мужчин на нашей эстраде. Но я думаю, что мужчина должен проявлять инициативу», – говорила звезда.
Помочь Воробьёву решила Алсу, которая и сама недавно стала одинокой. Она рассказала, что у неё есть подруги, очень красивые, хорошие и с прекрасным характером, которые не состоят в отношениях.

«Передайте Лёше. Реально, иногда смотришь: хорошенькая и покладистая, всё при ней, а, извиняюсь, какие-нибудь стервочки первые выходят замуж. Закон подлости», – отметила Алсу.
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