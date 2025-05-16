Отдых в Юрмале: Максим Галкин* раскрыл летние планы Аллы Пугачевой

Алла Пугачева (фото: Instagram** @alla_orfey)
Максим Галкин* намекнул, что его жена традиционно проведет лето в Юрмале, хотя точные даты ее приезда пока держатся в секрете. Поклонники предположили, что звезда появится в Латвии в августе — именно на этот месяц у юмориста запланированы гастроли по стране.
Вполне вероятно, что Примадонна, как обычно, остановится на роскошной вилле у Рижского взморья, где будет отдыхать в компании своей давней подруги Лаймы Вайкуле. Однако в этом году к ним не сможет присоединиться старшая дочь Пугачевой — Кристина Орбакайте, которой запретили въезд в Латвию из-за концерта в Крыму.
Тем не менее Алла Борисовна явно не намерена отказываться от любимого курорта из-за дочери. К тому же у ее мужа с латвийскими властями никаких проблем нет.
Напомним, ранее музыкальный критик Артемий Троицкий* утверждал, что запрет на въезд Орбакайте может оттолкнуть Пугачеву от посещения Латвии.
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*Включены Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Запрещен в РФ
Тем не менее Алла Борисовна явно не намерена отказываться от любимого курорта из-за дочери. К тому же у ее мужа с латвийскими властями никаких проблем нет.
Напомним, ранее музыкальный критик Артемий Троицкий* утверждал, что запрет на въезд Орбакайте может оттолкнуть Пугачеву от посещения Латвии.
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*Включены Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Запрещен в РФ
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