Отношения с Алексеем Воробьевым, драка с сотрудниками ГИБДД и тюремное заключение: как живет эскортница Кира Майер

Кира Майер (фото: Instagram* / mayer_kirochka)
Кира Майер, чье настоящее имя Дарья Цветкова, прошла путь от вечеринок в Дубае до тюрьмы. Как живет девушка после тюремного заключения и что ее связывает с Алексеем Воробьевым, расскажет «Радио 1».
Провинциалка с амбициями
Кира Майер, она же Дарья Цветкова, родом из Сарапула — небольшого города в Удмуртии. Имя она сменила ещё в школе, чтобы соответствовать будущему московскому образу. После переезда в столицу поступила в РЭУ им. Плеханова и начала подрабатывать в жанре ню-фотосессий.
Затем — стремительный взлёт: заграничные поездки, пластика, элитные бренды. В 2017–2019 годах она активно вела Instagram* и появлялась на телеэкранах, уверяя, что не имеет отношения к эскорту. Рассказывала, что живёт на широкую ногу — аренда квартиры за 150 тысяч в месяц, регулярные смены машин и косметические процедуры почти на полмиллиона рублей.
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На вопросы о доходах уклончиво отвечала: «Меня содержит любимый мужчина». Однако журналисты быстро обнаружили её анкеты на VIP-сайтах знакомств. Один из редакторов «Прямого эфира» под видом бизнесмена устроил с ней встречу.
«Меня везде зовут, и не по одному раз», — заявила Майер во время свидания, за которое мужчина заплатил 95 тысяч рублей.
Кира Майер (фото: Instagram* / mayer_kirochka)
Скандальный сюжет стал причиной исчезновения Киры из медиапространства — девушка удалила свои аккаунты и отказалась от новых съёмок.
Дорожные инциденты и уголовное дело
Позднее компромат опубликовал и Telegram-канал «Рынок шкур»: в переписках Кира предлагала ночь за 150 тысяч, а доступ к «эксклюзивному контенту» — за дополнительные 2,5 тысячи рублей. Но на этом скандалы не закончились.
В сентябре 2018 года Киру остановили сотрудники ГИБДД на Пресненской набережной: она управляла автомобилем с поддельными правами. Попытка уговорить инспекторов «по-хорошему» не увенчалась успехом и Конфликт закончился рукоприкладством: после угроз и истерики модель применила физическую силу, в том числе укусила одного из сотрудников. По версии следствия, она также попыталась вырвать у полицейских документы.
«У меня начинается истерика, я начинаю плакать. Их было много. Они меня закрыли в машине... В итоге за 15 минут истерики я себе на уголовку нагребла», — рассказывала она в интервью YouTube-каналу «Дневник хача».
Когда попытки давить на жалость и угрозы провалились, девушка предложила полицейским интим — те отказались и оформили протокол.
Кира Майер (фото: Instagram* / mayer_kirochka)
Позднее суд приговорил её к 1 году и 2 месяцам колонии-поселения по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».
«Мне полтора года дали, представляете? За какую-то царапину. Я уверена, что срок дали потому, что я судье не понравилась!» — возмущалась Майер.
Быт в СИЗО: круассаны не подают
Поначалу Киру держали в мужском изоляторе «Водник», затем перевели в СИЗО № 6 «Печатники». Период адаптации оказался тяжёлым — непривычные условия и конфликты с сокамерницами не способствовали спокойствию.
«Я ведь ничего про тюрьму не знала раньше, у меня была совсем-совсем другая жизнь. Когда на завтра принесли странную кашу, я спросила: "Можно мне горячий круассан, апельсиновый фреш, омлет-микс и сыр?"», — вспоминала она.
Кроме того, девушка жила в камере с 15–20 женщинами. По словам Майер, кто-то враждебно отнёсся к её внешности, другие — проявляли интерес к пластике.
Кира Майер (фото: Instagram* / mayer_kirochka)
Особо сложной она называла «дедовщину».
«Я убиралась как все. Но я за равноправие. А это раздражало "старосидов". Меня даже кипятком облили», — делилась девушка.
Со временем она начала требовать у администрации СИЗО кровать с ортопедическим матрасом. Несмотря на сложности, Кира сохраняла уверенность, что пребывание в тюрьме может сыграть ей на руку.
«Пэрис Хилтон и Линдси Лохан тоже сидели в тюрьме. И что? Я подумала, тюрьма может пойти в плюс. Поднимет рейтинг», — говорила она.
Жизнь после колонии: блонд, музыка и кино
Выйдя на свободу раньше срока (в СИЗО один день приравнивается к полутора), Кира попыталась вернуться в публичное поле. В 2020 году она вновь активизировалась в соцсетях — теперь уже как платиновая блондинка с ещё более откровенным контентом.
Попробовала себя и в музыке, выпустив трек под названием «Живаго».
Кира Майер (фото: Instagram* / mayer_kirochka)
Однако ни творчество, ни имидж «плохой девчонки» не помогли удержать интерес к её персоне. В январе 2025 года стало известно, что Майер инвестировала в короткометражный фильм о Валентине Терешковой. Проект не состоялся, средства были утеряны.
Кира Майер и Алексей Воробьев
Кира Майер откровенно признаёт, что её эффектная внешность — заслуга пластических хирургов. Модель перенесла целый ряд операций: сделала ринопластику, удалила комки Биша, установила импланты в подбородок, а также увеличила грудь и ягодицы.
Все трансформации, по её словам, были направлены на привлечение обеспеченных мужчин. Одним из них, как утверждала Майер, был певец Алексей Воробьёв — в 2017 году она публиковала фотографии с ним из Дубая. Однако после истории с заключением артист настоял на том, чтобы все упоминания об их общении были удалены.
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